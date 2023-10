MONTRÉAL –

Moayed Salim s’attendait à ce que son père rentre au Canada à la fin du mois, à temps pour la naissance de son fils. Au lieu de cela, le London, Ont. Un habitant a déclaré que son père de 66 ans est coincé à Gaza et qu’il n’y a aucun moyen de savoir s’il est vivant ou mort au milieu d’une panne de téléphone et d’Internet.

“C’est dévastateur, c’est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit”, a déclaré Salim dans une interview samedi. “Ma femme est sur le point d’accoucher, toute sa famille est à Gaza, donc vous pouvez imaginer la quantité d’émotion, la douleur, la confusion.”

Israël a lancé samedi une opération terrestre élargie dans l’enclave, tandis que l’intensification des bombardements a mis hors service les services de télécommunications pour la plupart des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza et a créé un quasi-black-out de l’information dans la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé un discours à la nation samedi soir, affirmant que ces dernières actions marquaient une nouvelle phase dans la guerre du pays contre le Hamas, l’organe directeur de Gaza qui était à l’origine d’une brutale incursion en Israël le 7 octobre qui a fait plus de 1 400 morts. des personnes ont été tuées et au moins 200 autres ont été prises en otages.

Salim, qui a grandi au Canada et dont le père est citoyen canadien, a déclaré que ses proches ont accepté le fait que nulle part à Gaza n’est sûr.

“Mon père a accepté, la famille de ma femme a accepté la réalité qu’il y a de très fortes chances qu’ils ne s’en sortent pas et ils ont essayé de nous réconforter, alors que nous devrions les réconforter”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il se sentait coupable de manger et de boire de l’eau, sachant que les approvisionnements essentiels sont limités à Gaza.

“Vous trouverez peut-être une boulangerie ouverte pour tout un quartier et ensuite cette boulangerie sera bombardée”, a-t-il déclaré. “Si vous voulez éliminer le Hamas, d’accord. Mais empêcher les civils d’avoir une miche de pain, je ne comprends pas comment cela va atteindre votre objectif.”

Mansour Shouman, qui a vécu au Canada pendant plus d’une décennie et est devenu citoyen en 2006 avant de déménager à Gaza il y a trois ans, a déclaré avoir été témoin des signes d’une escalade de l’offensive militaire israélienne. Il a ajouté qu’il semble que davantage de bombes tombent et frappent sans avertissement.

“J’ai l’impression qu’ils ne font aucune discrimination”, a-t-il déclaré à propos des Forces de défense israéliennes, une allégation que l’armée du pays a toujours niée.

“Les blessés que je vois, ceux qui sont tués et les funérailles qui ont lieu sont pour la plupart, à 70 pour cent, des femmes et des enfants”, a-t-il déclaré samedi dans une interview depuis le sud de Gaza.

Il a expliqué que sa famille se réfugiait dans un appartement avec huit autres familles lorsque la zone a été bombardée, détruisant plusieurs bâtiments. Lui et ses proches s’en sont sortis avec seulement des blessures légères.

Sa femme a perdu des membres de sa famille, a-t-il déclaré, tandis que d’autres sont inaccessibles et leur statut est inconnu.

Même dans le sud, où Israël a encouragé les Palestiniens à fuir, Shouman a déclaré que la situation était désastreuse en raison du nombre de réfugiés.

“Il y a un manque de nourriture, un manque d’eau, un manque de carburant”, a-t-il déclaré, ajoutant que beaucoup ont fui leurs maisons avec peu de vêtements et ne seraient peut-être pas préparés pour l’hiver à venir.

Il a déclaré qu’il souhaiterait un cessez-le-feu qui permettrait aux blessés d’accéder à des soins médicaux en dehors du territoire et permettrait l’acheminement de nourriture, d’eau et de carburant.

Il a déclaré que la grande majorité des Palestiniens étaient choqués par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, mais a ajouté que le conflit n’avait pas commencé ce mois-ci.

Dans son discours télévisé, Netanyahu a déclaré que la guerre était entrée dans une nouvelle phase alors que les forces terrestres entraient à Gaza dans un contexte d’attaques terrestres, aériennes et maritimes accrues.

“Il s’agit de la deuxième étape de la guerre, dont les objectifs sont clairs : détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et ramener les otages chez eux”, a-t-il déclaré.

L’armée a publié samedi des images granuleuses montrant des colonnes de chars se déplaçant lentement dans des zones ouvertes de Gaza, la plupart apparemment près de la frontière, et a déclaré que des avions de combat avaient bombardé des dizaines de tunnels et de bunkers souterrains du Hamas. Les sites souterrains sont une cible clé de la campagne israélienne visant à écraser le Hamas, que le Canada a longtemps classé comme organisation terroriste.

Cette escalade a accru la pression intérieure sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des otages, craignant qu’ils ne soient détenus dans la clandestinité.

Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse télévisée nationale qu’Israël était déterminé à ramener tous les otages, et a affirmé que l’expansion des opérations terrestres “nous aidera dans cette mission”.

Pendant ce temps, à Toronto, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place Nathan Phillips, au centre-ville, agitant des drapeaux palestiniens et appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

Waqas Ali a déclaré qu’il s’était joint à la manifestation pour montrer sa solidarité avec le peuple palestinien après que le gouvernement canadien se soit abstenu de voter une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée vendredi.

Il appelle à une « trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue » dans la région, mais ne mentionne pas le Hamas, ses attaques ou ses tactiques. Bob Rae, l’envoyé permanent du Canada à l’ONU, a présenté un amendement qui « rejette et condamne sans équivoque » les attaques tout en exigeant la libération « immédiate et inconditionnelle » de tous les otages. L’amendement a finalement été rejeté et le Canada s’est abstenu de voter sur le libellé final de la résolution.

“Il y a des enfants, des bébés qui sont tués là-bas”, a-t-il déclaré. “S’il s’agissait d’un de nos propres enfants, nous ne nous serions pas abstenus, mais nous l’avons totalement fait. C’est donc honteux.”

Yaseen Steitieh a déclaré qu’il était né à Toronto dans une famille palestinienne et qu’il avait des membres de sa famille élargie vivant à Gaza.

“Notre revendication est simple : nous voulons maintenant que cessent les bombardements et les bombardements massifs contre la population civile.”

Le bilan palestinien des morts à Gaza s’est élevé samedi à un peu plus de 7 700 personnes au cours des trois semaines écoulées depuis le début de la guerre, avec 377 décès signalés depuis vendredi soir, selon le ministère de la Santé de Gaza. La majorité des personnes tuées étaient des femmes et des mineurs, a indiqué le ministère.

Pour Salim, le peuple palestinien fait face à une punition collective pour le « crime » de vivre sous le régime du Hamas.

“Le gouvernement canadien considère le Hamas comme une organisation terroriste, ce qui est une bonne chose”, a déclaré Salim. “Mais n’oubliez pas qu’il y a deux millions de civils qui vivent à Gaza et que le Hamas ne les représente pas.”



