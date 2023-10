Actualités israéliennes : les Gazaouis se bousculent alors que l’invasion terrestre se profile

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza –

Plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza assiégée la semaine dernière alors que les réserves d’eau diminuent et que les hôpitaux préviennent qu’ils sont au bord de l’effondrement, tandis que la population de l’enclave attend une invasion israélienne qui vise à éliminer la direction du Hamas. après son attaque meurtrière.

Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région et par le rappel de quelque 360 ​​000 réservistes, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées dans le cadre de ce qu’Israël a qualifié de vaste campagne visant à démanteler le groupe militant. Israël a déclaré avoir déjà frappé des dizaines de cibles militaires, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes, et tué des commandants du Hamas.

Mais malgré cela, une semaine de frappes aériennes torrides qui ont démoli des quartiers entiers mais n’ont pas réussi à endiguer les tirs de roquettes des militants sur Israël. Et les responsables israéliens n’ont donné aucun calendrier pour une incursion terrestre qui, selon les groupes humanitaires, pourrait accélérer une crise humanitaire dans l’enclave côtière de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 670 Palestiniens ont été tués et 9 600 blessés depuis le début des combats, soit plus que lors de la guerre de Gaza en 2014, qui a duré plus de six semaines. Cela en fait la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps.

Plus de 1 400 Israéliens sont morts, la grande majorité des civils tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Au moins 155 autres personnes, dont des enfants, ont été capturées par le Hamas et emmenées à Gaza, selon Israël. C’est aussi la guerre la plus meurtrière pour Israël depuis le conflit de 1973 avec l’Égypte et la Syrie.

Environ 500 000 personnes, soit près d’un quart de la population de Gaza, ont trouvé refuge dans les écoles et autres installations des Nations Unies à travers le territoire, où les réserves d’eau diminuaient, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. « Gaza est à sec », a-t-elle déclaré. L’agence affirme qu’environ un million de personnes ont été déplacées à Gaza en une seule semaine.

Le Département d’État américain a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken reviendrait en Israël lundi après avoir effectué une tournée effrénée dans six pays arabes visant à empêcher les combats de déclencher un conflit régional plus large. Le président Joe Biden envisage également un voyage en Israël, même si aucun plan n’a été finalisé. Dans une interview télévisée dimanche soir, Biden, qui a proclamé à plusieurs reprises son soutien à Israël, a néanmoins déclaré qu’il pensait que ce serait une « grosse erreur » de la part du pays de réoccuper Gaza.

Les combats le long de la frontière entre Israël et le Liban, qui ont éclaté depuis le début de la dernière guerre à Gaza, se sont intensifiés dimanche avec des militants du Hezbollah tirant des roquettes et un missile antichar, et Israël répondant par des frappes aériennes et des bombardements. L’armée israélienne a également signalé avoir tiré sur l’un de ses postes frontières. Les combats ont tué au moins une personne du côté israélien et plusieurs blessés des deux côtés de la frontière.

Un drone israélien a tiré deux missiles dimanche soir sur une colline à l’ouest de la ville de Kfar Kila, dans le sud du Liban, a rapporté l’Agence nationale de presse. Aucune victime n’a été signalée lors des frappes, qui ont frappé près d’un centre de l’armée libanaise.

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir tiré des roquettes sur une position militaire israélienne dans la ville frontalière nord de Shtula en représailles aux bombardements israéliens qui ont tué vendredi le vidéaste de Reuters Issam Abdallah et deux civils libanais samedi. Une porte-parole du Hezbollah a déclaré que l’augmentation des frappes représentait un « avertissement » et ne signifiait pas que le Hezbollah avait décidé d’entrer en guerre.

Alors que la situation à Gaza devient de plus en plus désespérée, les États-Unis ont nommé David Satterfield, ancien ambassadeur américain en Turquie et expérimenté dans la diplomatie au Moyen-Orient, au poste d’envoyé spécial pour les questions humanitaires au Moyen-Orient. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que Satterfield se concentrerait sur l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza.

Les hôpitaux de Gaza devraient manquer de carburant pour générateurs d’ici deux jours, mettant en danger la vie de milliers de patients, selon l’ONU. La seule centrale électrique de Gaza a été fermée faute de carburant après qu’Israël a complètement bouclé le territoire de 40 kilomètres de long après l’attaque. Attaque du Hamas.

À l’hôpital Nasser, dans la ville méridionale de Khan Younis, les salles de soins intensifs étaient remplies de blessés, pour la plupart des enfants de moins de 3 ans. Des centaines de personnes gravement blessées par explosion sont arrivées à l’hôpital, où l’on s’attend à ce que du carburant coule à flot. sortir d’ici lundi, a déclaré le Dr Mohammed Qandeel, consultant au complexe de soins intensifs.

Il y avait 35 patients en soins intensifs qui avaient besoin de ventilateurs et 60 autres sous dialyse. Si le carburant vient à manquer, « cela signifie que tout le système de santé sera fermé », a-t-il déclaré, tandis que les enfants gémissaient de douleur en arrière-plan. « Tous ces patients risquent la mort si l’électricité est coupée. »

Le Dr Hussam Abu Safiya, chef du service de pédiatrie de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, a déclaré que l’établissement n’avait pas été évacué malgré les ordres israéliens. Il y avait sept nouveau-nés aux soins intensifs branchés à des ventilateurs, a-t-il déclaré. Évacuer « signifierait la mort pour eux et pour les autres patients dont nous prenons soin ».

Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que les hôpitaux ont pu évacuer certains patients mobiles hors du nord, mais que la plupart des patients ne peuvent pas être évacués, a-t-il déclaré.

L’hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, a annoncé qu’il allait enterrer 100 corps dans une fosse commune comme mesure d’urgence après le débordement de sa morgue. Des dizaines de milliers de personnes en quête de sécurité se sont rassemblées dans l’enceinte de l’hôpital.

Gaza était déjà confrontée à une crise humanitaire en raison d’une pénurie croissante d’eau et de fournitures médicales provoquée par le siège israélien.

« Une catastrophe humanitaire sans précédent se déroule sous nos yeux », a déclaré Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

Sullivan a déclaré à CNN que les responsables israéliens lui avaient dit qu’ils avaient rétabli l’eau dans le sud de Gaza. Le ministre israélien de l’énergie et de l’eau, Israel Katz, a déclaré dans un communiqué que l’eau avait été rétablie à un « point spécifique » de Gaza. Un porte-parole a déclaré que l’endroit se trouvait à l’extérieur de Khan Younis. Les travailleurs humanitaires à Gaza ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore vu de preuve du retour de l’eau.

Israël a ordonné à plus d’un million de Palestiniens, soit près de la moitié de la population du territoire, de se déplacer vers le sud. L’armée affirme qu’elle tente d’éliminer les civils avant une campagne majeure contre le Hamas dans le nord, où, selon elle, les militants disposent de vastes réseaux de tunnels, de bunkers et de lance-roquettes.

Le Hamas a exhorté les gens à rester chez eux, et l’armée israélienne a publié des photos montrant, selon elle, un barrage routier du Hamas empêchant la circulation de se déplacer vers le sud.

Néanmoins, plus de 600 000 personnes ont évacué la zone de la ville de Gaza, a déclaré le porte-parole militaire en chef d’Israël, le contre-amiral Daniel Hagari.

Les États-Unis ont tenté de négocier un accord pour rouvrir le terminal égyptien de Rafah avec Gaza afin de permettre aux Américains et aux autres étrangers de partir et d’acheminer l’aide humanitaire rassemblée du côté égyptien. Le terminal, qui a été fermé en raison des frappes aériennes du début de la guerre. , n’a pas encore rouvert.

Israël a déclaré que le siège ne serait levé que lorsque les captifs seraient rendus.

——



Kullab a rapporté de Bagdad. Nessman a rapporté de Jérusalem. Les rédacteurs d’Associated Press Julia Frankel et Amy Teibel à Jérusalem, Abby Sewell à Beyrouth et Samy Magdy au Caire ont contribué à ce rapport.