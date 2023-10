Actualités israéliennes : les dirigeants fédéraux condamnent les attaques du Hamas

Les dirigeants fédéraux du Canada condamnent l’attaque surprise perpétrée samedi par le groupe militant du Hamas, ce qui est devenu l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des années.

« Le Canada condamne fermement les attaques terroristes actuelles contre Israël », a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau. dit dans un post sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Ces actes de violence sont totalement inacceptables. Nous sommes aux côtés d’Israël et soutenons pleinement son droit à se défendre. Nos pensées vont à toutes les personnes concernées. La vie civile doit être protégée. »

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré dans un communiqué qu’il condamne « l’invasion d’Israël par les terroristes du Hamas et les violences sadiques qu’ils ont ensuite perpétrées contre des civils innocents ».

« Israël a le droit de se défendre contre ces attaques et de répondre aux attaquants. Les Canadiens s’engagent à être solidaires avec toutes les victimes. »

Les militants du Hamas ont tiré des milliers de roquettes et envoyé des dizaines de combattants dans les communautés israéliennes lors d’une grande fête juive samedi matin.

Le service national de secours israélien a déclaré qu’au moins 200 personnes avaient été tuées et 1 100 blessées. Un nombre indéterminé de soldats et de civils israéliens ont également été enlevés.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a déclaré qu’au moins 198 personnes avaient été tuées lors des représailles israéliennes, et au moins 1 610 blessées.

« Le Canada condamne sans équivoque l’attaque terroriste sur plusieurs fronts perpétrée par le Hamas contre des citoyens israéliens. » La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré.

« Le Canada soutient fermement Israël et son droit de se défendre contre le terrorisme en vertu du droit international. Mon cœur est avec les victimes et tous ceux qui sont touchés par ces attaques.

Le député Michael Chong, porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, a dit que le parti était debout « avec Israël en ces temps difficiles. »

« Les conservateurs condamnent sans équivoque l’attaque terroriste du Hamas. Nous soutenons pleinement le droit d’Israël à se défendre. Nous condamnons également sans équivoque le meurtre délibéré et la prise d’otages de civils par le Hamas. »

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a également condamné « fermement » les « horribles attaques du Hamas contre Israël ».

« Les civils ne doivent jamais être pris pour cibles et tous les otages doivent être libérés immédiatement », il ajouta. « Nous craignons ce que les prochains jours nous réservent. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien. »

Sa porte-parole en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, a également dit elle est « profondément préoccupée » par une escalade de la violence et les souffrances qu’elle causera aux Israéliens et aux Palestiniens.

« Mon cœur souffre pour les civils brutalisés et assassinés en Israël par le Hamas », a-t-elle déclaré. « La violence et la terreur doivent cesser. En cette période dévastatrice, nous devons renouveler nos efforts pour la paix. »

‘INIMAGINABLE’

Iddo Moed, l’ambassadeur désigné d’Israël au Canada, a déclaré samedi à la chaîne CTV News qu’Israël prévoyait une sorte d’attaque terroriste pendant les grandes fêtes, qui symbolisent le début de l’année dans le judaïsme.

« Nous le savions, nous en étions conscients. Ce que nous avons vu maintenant dépasse l’imagination, une sorte de massacre qui se déroule en ce moment sous nos yeux, où des centaines d’Israéliens sont blessés, plus de 100 sont probablement tués et nous ne le savons pas. « Je ne sais pas combien de personnes ont été kidnappées dans la bande de Gaza », a-t-il déclaré.

« Les femmes, les enfants, les personnes âgées, tout le monde. C’est tout simplement inimaginable. »

Le Canada a officiellement inscrit le Hamas sur la liste des entités terroristes en 2002, le décrivant comme « une organisation terroriste islamiste-nationaliste radicale issue de la branche palestinienne des Frères musulmans en 1987 ».

Le Hamas, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec l’Iran, a renversé l’Autorité palestinienne dans la bande de Gaza en 2007, ce qui a incité Israël et l’Égypte à imposer un blocus sur le territoire.

Moed a reconnu les paroles de condamnation de Trudeau, Joly et Poilievre tout en appelant également la communauté internationale à garantir que d’autres acteurs de la région ne cherchent pas une opportunité de se joindre à l’attaque contre Israël.

« Nous tirerons des leçons douloureuses pour ceux qui sont à l’origine de cette attaque », a-t-il déclaré. « Nous nous préparons à une attaque prolongée, une opération prolongée, pour éradiquer la menace qui émane du Hamas. »

Un porte-parole d’Affaires mondiales Canada (AMC) affirme qu’il y a actuellement 1 419 Canadiens enregistrés en Israël et 492 enregistrés dans les territoires palestiniens.

Tout le personnel canadien à l’ambassade du Canada en Israël à Tel Aviv, ainsi que celui à Ramallah en Cisjordanie, est « en sécurité et comptable », a déclaré le porte-parole. Aucune victime ou blessure impliquant des Canadiens n’a été signalée.

« Comme l’inscription au service est volontaire, ceci ne constitue pas un tableau complet des Canadiens à l’extérieur du pays, ni une indication du nombre de Canadiens à l’étranger qui souhaitent rester ou partir », a déclaré le porte-parole.

« Affaires mondiales Canada a reçu environ 97 demandes concernant la situation, qui visaient toutes à obtenir des informations générales. »

Le gouvernement canadien a mis à jour ses avis aux voyageurs pour Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza à la suite de l’attaque. Il est conseillé à toute personne se trouvant dans ou à proximité de ces zones de limiter ses déplacements, de rester extrêmement prudente, de surveiller les médias locaux, de s’abriter jusqu’à ce qu’il soit possible de partir en toute sécurité, de suivre les instructions des autorités locales et de télécharger une application d’alerte.

Les Canadiens sont également encouragés à s’inscrire auprès du gouvernement s’ils sont à l’étranger.



Les Canadiens ayant besoin d’une assistance consulaire d’urgence en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza doivent contacter le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada en appelant le +1 613 996 8885, par message texte au +1 613-686-3658, par WhatsApp au +1-613-909-8881, par Telegram à « Canada Emergency Abroad », par Signal au +1-613-909-8087, ou en envoyant un courriel à [email protected].



Avec des fichiers de The Associated Press

