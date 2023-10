Actualités israéliennes : les Canadiens coincés en Israël après l’annulation de leurs vols

Ce qui a commencé comme des vacances pour rendre visite à des parents en Israël est devenu une tentative désespérée de rentrer chez elle pour une famille canadienne maintenant coincée là-bas au milieu de combats meurtriers entre Israël et le Hamas.

Rus Benco, sa femme et leurs deux jeunes enfants – âgés de 10 mois et deux ans – se trouvaient dans la ville de Tibériade depuis trois semaines lorsque des militants du Hamas ont lancé samedi une incursion surprise depuis Gaza vers Israël.

« C’est terrifiant, et nous réfléchissons à la manière de nous en sortir », a déclaré Benco à CTVNews.ca dans une interview sur Zoom mardi. « Au début, nous ne savions même pas à quel point cela serait grave, mais je pense qu’il devient de plus en plus clair que la meilleure stratégie est probablement de quitter le pays maintenant, car il ne semble pas que ce soit quelque chose qui va se calmer. dans un avenir très proche. »

La famille devrait rentrer chez elle à Pickering, en Ontario, le 30 octobre, mais a déclaré qu’elle ne se sentait pas en sécurité avant la fin du mois. Bien qu’à quelques heures de voiture des combats près de Gaza, Benco a déclaré qu’il craignait qu’ils ne soient en danger si les combattants du groupe militant libanais Hezbollah tentaient d’envahir Israël par le nord.

Malgré ses efforts, Benco n’a pas réussi à obtenir un vol hors d’Israël avant le 16 octobre, et il craint que son vol ne soit annulé.

Air Canada a rejoint d’autres compagnies aériennes dimanche et a temporairement annulé tous les vols vers Tel Aviv, mettant ainsi fin aux seules liaisons aériennes commerciales directes entre Israël et le Canada via Toronto et Montréal.

Benco devait voler seul de Tel Aviv vers l’Europe pour un court voyage le 13 octobre, mais comme pour tant d’autres vols via Tel Aviv, il a été annulé.

« Nous recherchons donc différentes options pour sortir, et maintenant nous avons deux billets, un pour le 16 et un autre pour le 30 », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, Benco et sa famille conserveront leurs deux réservations et espèrent que le vol précédent ne sera pas annulé. Entre-temps, Benco a déclaré qu’il avait contacté l’ambassade du Canada en Israël à deux reprises au cours des dernières 36 heures, mais qu’il n’avait reçu aucune information utile.

« Je reçois simplement une réponse vague disant de s’abriter sur place, d’essayer de chercher d’autres compagnies aériennes et d’écouter les instructions du gouvernement local. Il n’y a donc rien qui indique qu’il existe une stratégie pour prendre soin des Canadiens », a-t-il ajouté. il a dit. « Je pense qu’un certain type de message serait bon pour savoir s’il existe une stratégie ou non, au cas où les choses s’intensifieraient. »

ESCALADE DE LA VIOLENCE

Des militants du Hamas ont fait irruption en Israël samedi, tuant des civils et des soldats et prenant en otage au moins 150 personnes, dont des enfants et des personnes âgées, selon le gouvernement israélien. Au total, au moins 1 800 personnes sont mortes des deux côtés à la suite des frappes de représailles d’Israël. Le Hamas a été déclaré groupe terroriste par le Canada et de nombreux autres pays occidentaux.

Parmi les morts figurent deux Canadiens qui assistaient à un festival de musique du désert en Israël.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré lundi à CTV News qu’au moins trois Canadiens étaient portés disparus, mais elle n’a pas confirmé s’ils avaient été kidnappés par le Hamas.

« Nous sommes en contact avec les familles », a déclaré Joly à Power Play sur CTV News. « Dans le contexte d’une éventuelle prise d’otages… nous ne voulons pas augmenter la valeur de ces otages ni mettre leur vie encore plus en danger. »

Joly a également répondu aux informations selon lesquelles l’ambassade du Canada à Tel Aviv était fermée ou maintenait des heures de congé pendant le week-end de Thanksgiving, ce qui rendait difficile pour les Canadiens d’obtenir une assistance consulaire.

« Je me suis assuré qu’ils étaient ouverts », a déclaré Joly. « L’équipe travaille depuis samedi depuis le début de cette attaque terroriste du Hamas, que nous condamnons bien entendu. »

Selon Joly, 2 500 Canadiens sont inscrits à l’ambassade en Israël, dont 500 à Gaza et en Cisjordanie. Le Canada dispose également d’un bureau consulaire à Ramallah, la capitale administrative de facto de la Cisjordanie.

On ne sait pas exactement combien de Canadiens pourraient être bloqués dans la bande de Gaza actuellement, alors qu’Israël a ordonné lundi que l’électricité de la région soit coupée, compliquant ainsi les communications entrantes et sortantes de la région.

Joly a déclaré que le Canada avait accru la capacité des ambassades des pays voisins, l’Égypte, le Liban et la Jordanie, pour aider à faire face à la crise.

« Huit cents appels ont été reçus et répondus par l’équipe », a déclaré Joly. « Chaque demande que nous avons reçue a reçu une réponse. »

Joly n’a pas voulu dire si le Canada envisage de suivre des pays comme la Pologne, l’Italie et le Brésil et d’envoyer des vols d’évacuation militaire pour ses citoyens. Elle a exhorté les Canadiens pris dans le conflit à « se réfugier sur place ». Mardi, l’opposition conservatrice du Canada a demandé au gouvernement fédéral de commencer immédiatement des vols d’évacuation pour les citoyens canadiens bloqués en Israël.

« Nous ne voulons pas conseiller aux Canadiens de se rendre à l’aéroport, par exemple à Tel Aviv, s’ils risquent le lancement d’une roquette, et que leur vie pourrait donc être en danger », a déclaré Joly. « En même temps, nous examinons ce qui peut être fait et travaillons avec nos alliés sur cette question précise. »

Affaires mondiales Canada exhorte les Canadiens à éviter tout voyage non essentiel en Israël, en Cisjordanie et à Gaza.

BLOQUÉ ET PEUR

Les Canadiens Mike Safi et Silvana Nematallah sont actuellement bloqués dans un hôtel à Jérusalem. Leurs vols initiaux vers le Canada ayant été annulés, ils espèrent désormais rentrer chez eux plus tard dans la semaine via la Turquie et l’Angleterre.

« Cela a été quatre jours très pénibles », a déclaré mardi Nematallah à la chaîne d’information CTV. « Hier a été le pire jour. Nous descendions au bunker quand nous avons entendu les sirènes plusieurs fois dans la journée, donc c’était très, très effrayant. »

Safi dit qu’il a passé 20 minutes à attendre l’aide consulaire au téléphone et qu’on lui a conseillé de remplir un formulaire en ligne et d’attendre pour plus d’informations.

« C’était il y a quatre jours ; jusqu’à présent, personne ne m’a répondu », a déclaré Safi. « Je suis vraiment déçu, voire consterné, par le manque d’aide que j’ai reçu de l’ambassade. »

Safi et Nematallah ont déclaré qu’ils avaient réservé eux-mêmes leurs nouveaux vols et qu’ils espéraient que le Canada pourrait au moins réserver des sièges sur les vols d’évacuation d’un autre pays.

« Nous avons besoin d’une issue », a déclaré Nematallah. « Nous devons partir avant que les choses ne continuent de dégénérer et ne deviennent extrêmement dangereuses. »

Le ministère de la Défense nationale, qui a déjà aidé les Canadiens à évacuer les conflits au Soudan et en Afghanistan, a soumis des questions à ce sujet à Affaires mondiales Canada, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les Forces armées canadiennes contribuent actuellement à trois missions multinationales de sécurité dans la région et sont présentes à Jérusalem, au Liban, dans la péninsule égyptienne du Sinaï et sur le plateau du Golan, entre Israël et la Syrie.

« Nous pouvons confirmer que tous les membres (des Forces armées canadiennes) sont sains et saufs », a déclaré un porte-parole de la défense à CTVNews.ca. « Nous ne prévoyons pas non plus actuellement de besoin d’une assistance militaire canadienne de la part d’Israël. »