Actualités israéliennes : les Canadiens coincés alors que leurs vols sont annulés

Certains Canadiens disent qu’ils sont coincés en Israël au milieu de combats meurtriers alors que les compagnies aériennes annulent leurs vols et qu’il s’avère difficile d’atteindre l’ambassade du Canada un week-end de vacances.

Les militants du Hamas depuis Gaza ont tiré des milliers de roquettes et envoyé des dizaines de combattants pour faire la guerre à Israël samedi, l’attaque et la contre-offensive ayant tué des centaines de personnes des deux côtés.

Marie et Kendall Fullerton, résidents de Toronto, qui étaient en vacances dans le pays lorsque les combats ont éclaté, affirment que leur vol prévu a été annulé et qu’ils ont passé la journée à essayer d’en réserver un autre, en vain.

Le couple se dit impatient de quitter la région par crainte d’une escalade de la violence, mais n’a pas pu obtenir d’informations ou de soutien de l’ambassade de Tel Aviv car elle est fermée pour le week-end de Thanksgiving.

Robbie Segall, un jeune de 22 ans en stage en Israël, dit qu’il se sent actuellement en sécurité dans l’implantation d’Efrat en Cisjordanie, mais qu’il est frustré par le manque de soins ou d’assistance de la part du gouvernement canadien.

Affaires mondiales Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, mais a conseillé aux plus de 1 400 Canadiens enregistrés en Israël et 492 dans les territoires palestiniens de limiter leurs mouvements et de s’abriter sur place jusqu’à ce qu’ils puissent partir en toute sécurité.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 8 octobre 2023.