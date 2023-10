Actualités israéliennes : le groupe de l’ONU incapable de fournir de l’aide à Gaza

Le plus grand groupe des Nations Unies opérant sur le terrain dans la bande de Gaza a déclaré dimanche qu’il n’était pas en mesure de continuer à fournir une aide humanitaire alors qu’environ un million d’habitants du nord de Gaza ont du mal à fuir vers le sud ou à trouver refuge en prévision d’une attaque terrestre imminente d’Israël. .

« J’ai convoqué cette conférence de presse pour tirer la sonnette d’alarme sur le fait qu’à partir d’aujourd’hui, mes collègues de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) à Gaza ne sont plus en mesure de fournir une aide humanitaire », a déclaré le commissaire de l’UNRWA. » a déclaré le général Philippe Lazzarini.

« Au moment où je vous parle, Gaza manque d’eau et d’électricité. En fait, Gaza est étranglée et il semble que le monde ait perdu son humanité. »

Cette déclaration fait suite à l’annonce d’une pénurie d’eau dans de nombreux abris de l’ONU. Israël a coupé l’eau, la nourriture, le carburant et l’électricité dans la bande de Gaza plus tôt dans la semaine après une attaque dévastatrice des militants du Hamas le 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils. Le Hamas a également pris environ 150 otages.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque, Israël a bombardé Gaza avec des frappes aériennes. Plus de 2 600 Palestiniens ont été tués et 9 600 citoyens ont été blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

L’UNRWA est l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens et gère des abris temporaires à proximité des écoles qu’elle gère afin d’aider ceux qui recherchent la sécurité ou dont les maisons ont déjà été détruites par les frappes aériennes envoyées depuis Israël. L’agence gère également 22 centres de santé et 14 centres de distribution alimentaire, mais de nombreux centres de santé ont été contraints de fermer la semaine dernière et tous les centres de distribution alimentaire ont été fermés depuis le 7 octobre, laissant près d’un demi-million de personnes sans ressources. leurs rations alimentaires.

« Pas une goutte d’eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant n’a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza au cours des huit derniers jours », a déclaré Lazzarini.

« Le nombre de personnes cherchant refuge dans nos écoles et autres installations de l’UNRWA dans le sud est absolument écrasant, et nous n’avons plus la capacité de les accueillir. »

Jusqu’à présent, plus de 400 000 personnes déplacées à Gaza ont trouvé refuge dans les écoles et les refuges de l’UNRWA.

Quatorze membres du personnel de l’UNRWA ont été tués la semaine dernière, a déclaré Lazzarini.

« C’étaient des enseignants, des ingénieurs, des gardiens et des psychologues, un ingénieur et un gynécologue », a-t-il expliqué. « La plupart de nos 13 000 employés de l’UNRWA dans la bande de Gaza sont désormais déplacés ou ont perdu leur foyer. »

Dans une vidéo partagée avec X dimanche, un employé de l’UNRWA en poste dans un centre de la ville de Khan Younis a déclaré que 15 000 réfugiés palestiniens étaient venus dans ce seul centre.

« Ils ont quitté leur domicile, sans nourriture ni boisson – des diabétiques, des enfants, même des handicapés, des bébés, certains enfants ont contracté la variole », a déclaré Rawya Halas dans la vidéo. « Le centre ne peut pas accueillir ce nombre, ni en termes de nourriture, ni de toilettes, ni d’eau ni d’électricité. »

« S’il vous plaît, sauvez Gaza », a-t-elle supplié en larmes. « C’est en train de mourir, c’est de mourir, c’est de mourir. »

« La situation est catastrophique, catastrophique, catastrophique » 🆘 La crise humanitaire en📍#Gaza est désastreux. Notre @UNRWA Notre collègue Rawya rapporte le besoin désespéré de nourriture, d’eau et de médicaments pour les personnes qui fuient leurs foyers et qui meurent aujourd’hui sans ces fournitures. pic.twitter.com/eZlkL7xQYk – UNRWA (@UNRWA) 15 octobre 2023

Vendredi, Israël a ordonné aux habitants du nord de Gaza d’évacuer avant une invasion terrestre attendue, provoquant la fuite de centaines de milliers de personnes. D’autres, incapables d’évacuer, ont cherché refuge dans les hôpitaux du nord, où le personnel tente toujours de soigner les patients qui ne peuvent pas être déplacés.

« Les guerres ont des règles. Les civils, les hôpitaux, les écoles, les cliniques et les locaux des Nations Unies ne peuvent pas être des cibles », a déclaré samedi l’UNRWA dans un communiqué appelant les autorités israéliennes à protéger les civils. « L’UNRWA ne ménage aucun effort pour plaider auprès des parties aux conflits afin qu’elles respectent leurs obligations en vertu du droit international de protéger les civils, y compris ceux qui cherchent refuge dans les abris de l’UNRWA.

« Les abris de l’UNRWA à Gaza et dans le nord de Gaza ne sont plus sûrs. C’est sans précédent. »

L’UNRWA a plaidé pour qu’Israël autorise l’entrée de carburant dans la région afin qu’une station d’eau et une usine de dessalement dans le sud de Gaza puissent à nouveau fonctionner.

« Malheureusement, nous n’avons toujours pas de carburant », a déclaré dimanche Lazzarini. « Toutes les parties doivent faciliter la création d’un couloir humanitaire afin que nous puissions atteindre tous ceux qui ont besoin de soutien. »

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche à CNN que les responsables israéliens l’avaient informé que l’eau avait été rétablie dans le sud de Gaza. Le porte-parole du ministère israélien de l’Energie et de l’Eau, Adir Dahan, a déclaré que l’eau avait été rétablie dans un seul endroit du sud de Gaza, mais les travailleurs humanitaires ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucune preuve que l’eau coulait à nouveau nulle part dans la région.

Le chef régional de l’Organisation mondiale de la santé a appelé l’Égypte à rouvrir le poste frontière de Rafah afin de permettre l’entrée de fournitures médicales et d’aide humanitaire à Gaza. Le passage, qui est la seule voie de sortie de la région sous blocus, a été fermé mardi après que des frappes aériennes israéliennes ont frappé près du côté du passage à Gaza.

Lazzarini a déclaré qu’à moins que de nouvelles fournitures ne puissent être introduites à Gaza, les travailleurs humanitaires ne pourront pas poursuivre leurs opérations.

La situation humanitaire à Gaza est un problème depuis des décennies, cette région pauvre de 2,3 millions d’habitants dépendant de l’aide internationale bien avant cette récente escalade des hostilités, a déclaré Lazzarini. Gaza est sous blocus depuis 2007, lorsque le Hamas est arrivé au pouvoir. Le Hamas a été désigné organisation terroriste par le Canada.

« Avant la guerre, Gaza était sous blocus depuis 16 ans et, en gros, plus de 60 pour cent de la population dépendait déjà de l’aide alimentaire internationale », a déclaré Lazzarini. « C’était déjà, avant la guerre, une société d’assistance humanitaire. »

Mais que les efforts d’aide dans la région soient compromis à ce point est « sans précédent », a-t-il déclaré.

« L’attaque de la semaine dernière contre Israël a été horrible – des images et des témoignages dévastateurs continuent de circuler », a-t-il déclaré. « L’attaque et la prise d’otages constituent une violation flagrante du droit humanitaire international. Mais la réponse au meurtre de civils ne peut pas être de tuer davantage de civils. »



Avec des fichiers de l’Associated Press