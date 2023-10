Actualités israéliennes : le gouvernement déclare la guerre après l’attaque du Hamas

TEL AVIV, Israël –

Le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre et a donné son feu vert à des « mesures militaires significatives » pour riposter contre le Hamas suite à son attaque surprise, alors que l’armée s’efforçait lundi d’écraser les combattants encore présents dans les villes du sud et intensifiait ses bombardements sur la bande de Gaza. Le bilan dépasse les 1 100 morts et des milliers de blessés des deux côtés.

Plus de 40 heures après que le Hamas a lancé son incursion sans précédent hors de Gaza, les forces israéliennes étaient toujours aux prises avec des militants retranchés dans plusieurs endroits. Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël – un bilan stupéfiant d’une ampleur que le pays n’a pas connu depuis des décennies – et plus de 400 ont été tuées à Gaza.

Israël a déclaré avoir fait appel à des forces spéciales pour tenter de reprendre le contrôle de quatre sites israéliens aux combattants du Hamas, dont deux kibboutzim dans lesquels les militants sont entrés plus tôt dans leurs attaques. Des images diffusées par la police israélienne dans une zone montraient des forces agenouillées dans des herbes hautes alors qu’elles échangeaient des tirs avec des militants du Hamas à travers un champ ouvert.

La déclaration de guerre laissait présager de nouveaux combats à venir, et la question majeure était de savoir si Israël lancerait une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné une intensification des pertes.

Pendant ce temps, le Hamas et le plus petit groupe du Jihad islamique ont affirmé avoir capturé plus de 130 personnes en Israël et les avoir amenées à Gaza, affirmant qu’elles seraient échangées contre la libération de milliers de Palestiniens emprisonnés par Israël. Cette annonce, bien que non confirmée, constitue le premier signe de l’ampleur des enlèvements.

Parmi les prisonniers figurent des soldats et des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées – pour la plupart des Israéliens, mais aussi des personnes d’autres nationalités. L’armée israélienne a seulement déclaré que le nombre de captifs était « important ».

L’armée israélienne estime qu’un millier de combattants du Hamas ont participé à la première incursion de samedi. Ce chiffre élevé souligne l’ampleur de la planification du groupe militant au pouvoir à Gaza, qui a déclaré avoir lancé l’attaque en réponse aux souffrances croissantes des Palestiniens sous l’occupation et le blocus de Gaza par Israël.

Les hommes armés se sont déchaînés pendant des heures, abattant des civils et enlevant des personnes dans les villes, le long des autoroutes et lors d’un festival de musique techno réunissant des milliers de personnes dans le désert. Le service de secours Zaka a déclaré avoir retiré environ 260 corps du festival et que ce nombre devrait augmenter. On ne sait pas exactement combien de ces corps étaient déjà inclus dans le bilan global d’Israël.

En réponse, Israël a jusqu’à présent frappé plus de 800 cibles à Gaza, a déclaré son armée, y compris des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, dans le coin nord-est de l’enclave.

Le contre-amiral israélien Daniel Hagari a déclaré aux journalistes que le Hamas utilisait la ville comme base pour ses attaques. Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur les victimes, et la plupart des dizaines de milliers d’habitants de la communauté ont probablement fui avant.

« Nous continuerons à attaquer de cette manière, avec cette force, en continu, sur tous les lieux de rassemblement et routes » utilisés par le Hamas, a déclaré Hagari.

Les civils des deux côtés payaient déjà un prix élevé. L’armée israélienne était en train d’évacuer au moins cinq villes proches de Gaza.

Une file de personnes s’est formée devant un poste de police du centre d’Israël pour fournir des échantillons d’ADN et d’autres moyens qui pourraient aider à identifier les membres de la famille portés disparus.

Mayyan Zin, mère divorcée de deux enfants, a déclaré qu’elle avait appris que ses deux filles avaient été enlevées lorsqu’un parent lui avait envoyé des photos d’un groupe Telegram les montrant assises sur des matelas en captivité. Elle a ensuite découvert en ligne des vidéos d’une scène effrayante dans la maison de son ex-mari, dans la ville de Nahal Oz : des hommes armés qui étaient entrés par effraction lui parlent, la jambe en sang, dans le salon, à côté des deux filles terrifiées et en pleurs, Dafna, 15 ans. , et Ella, 8 ans. Une autre vidéo montrait le père emmené de l’autre côté de la frontière vers Gaza.

« Ramenez simplement mes filles à la maison et dans leur famille. Tout le monde », a déclaré Zin.

Le feu et la fumée s’élèvent à la suite d’une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza, le 7 octobre 2023. Les militants du Hamas, dirigeants de la bande de Gaza, ont mené une attaque sans précédent sur plusieurs fronts contre Israël à l’aube samedi, tirant des milliers de roquettes tandis que des dizaines de membres du Hamas des combattants ont infiltré la frontière fortement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime, tuant des dizaines de personnes et étourdissant le pays. Les responsables palestiniens de la santé ont fait état de nombreux décès dus aux frappes aériennes israéliennes à Gaza. (Photo AP/Fatima Chbaïr)

À Gaza, une petite enclave de 2,3 millions d’habitants bouclée par un blocus israélo-égyptien depuis 16 ans depuis la prise de pouvoir du Hamas, les habitants craignaient une nouvelle escalade. Les frappes israéliennes ont rasé certains immeubles résidentiels.

Nasser Abu Quta a déclaré que 19 membres de sa famille, dont sa femme, ont été tués lorsqu’une frappe aérienne a frappé leur maison, où ils se blottissaient au rez-de-chaussée, dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Il n’y avait aucun militant dans son immeuble, a-t-il insisté. « C’est une maison sûre, avec des enfants et des femmes », a déclaré par téléphone Abu Quta, 57 ans. L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la frappe. Une autre frappe dans la même ville lundi matin a fait 11 morts, dont des femmes et des enfants.

Dimanche soir, les frappes aériennes israéliennes en représailles avaient détruit 159 logements à travers Gaza et gravement endommagé 1 210 autres, a indiqué l’ONU. Le nombre de Gazaouis déplacés a bondi par dizaines de milliers, pour atteindre plus de 123 000. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré qu’une école abritant plus de 225 personnes avait été directement touchée. Il n’a pas été précisé d’où venait l’incendie.

Plusieurs médias israéliens, citant des responsables des services de secours, ont déclaré qu’au moins 700 personnes avaient été tuées en Israël, dont 44 soldats. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 413 personnes, dont 78 enfants et 41 femmes, avaient été tuées sur le territoire. Quelque 2 000 personnes ont été blessées de chaque côté. Un responsable israélien a déclaré que les forces de sécurité avaient tué 400 militants et capturé des dizaines d’autres.

Dans le nord d’Israël, un bref échange de frappes avec le groupe militant libanais Hezbollah a attisé les craintes que les combats ne se transforment en une guerre régionale plus large. Le Hezbollah a tiré dimanche des roquettes et des obus sur des positions israéliennes dans une zone contestée le long de la frontière, et Israël a riposté à l’aide de drones armés. L’armée israélienne a déclaré que la situation était calme après l’échange.

La déclaration de guerre au Hamas annoncée par le cabinet de sécurité israélien était en grande partie symbolique, a déclaré Yohanan Plesner, directeur de l’Institut israélien de la démocratie, un groupe de réflexion, mais elle « démontre que le gouvernement pense que nous entrons dans une période plus longue, plus intense et plus significative ». de guerre. »

Israël a mené d’importantes campagnes militaires au cours des quatre dernières décennies au Liban et à Gaza, qu’il a qualifiées de guerres, mais sans déclaration officielle.

Le Cabinet de sécurité a également approuvé « des mesures militaires importantes ». Les étapes n’ont pas été définies, mais la déclaration semble donner un large mandat à l’armée et au Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans un communiqué, le bureau de Netanyahu a déclaré que l’objectif sera la destruction des « capacités militaires et gouvernementales » du Hamas dans une mesure qui l’empêchera de menacer les Israéliens « pendant de nombreuses années ».

Les Israéliens étaient encore sous le choc de l’ampleur, de la férocité et de la surprise de l’assaut du Hamas. Les combattants du groupe ont franchi la barrière de sécurité israélienne entourant la bande de Gaza tôt samedi. Utilisant des motos et des camionnettes, voire des parapentes et des vedettes rapides sur la côte, ils se sont déplacés vers les communautés israéliennes voisines, soit jusqu’à 22 sites.

Le nombre élevé de morts et la lenteur de la réponse à l’attaque ont mis en évidence un échec majeur des services de renseignement et ont miné la perception de longue date selon laquelle Israël a des yeux et des oreilles partout dans le petit territoire densément peuplé qu’il contrôle depuis des décennies.

La présence d’otages à Gaza complique la réponse d’Israël. Israël a l’habitude de procéder à des échanges très déséquilibrés pour ramener chez eux les Israéliens captifs.

Un responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait demandé l’aide du Caire pour assurer la sécurité des otages. L’Egypte a également discuté avec les deux parties d’un éventuel cessez-le-feu, mais Israël n’est pas ouvert à une trêve « à ce stade », selon le responsable, qui a demandé à ne pas être identifié car il n’était pas autorisé à informer les médias.

Ailleurs, six Palestiniens ont été tués dimanche dans des affrontements avec des soldats israéliens en Cisjordanie.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’extrême droite israélien a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée. La violence des colons israéliens y a déplacé des centaines de Palestiniens et les tensions ont éclaté autour de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint brûlant à Jérusalem.

Shurafa a rapporté de la ville de Gaza. Les rédacteurs d’Associated Press Isabel DeBre, Julia Frankel et Josef Federman à Jérusalem ; Issam Adwan à Rafah, bande de Gaza ; Bassem Mroue à Beyrouth et Samy Magdy au Caire et Amir Vahdat à Téhéran, en Iran, ont contribué à ce rapport.