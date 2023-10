Actualités israéliennes : le cabinet de sécurité déclare que le pays est en guerre contre le Hamas

TEL AVIV, Israël –

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son cabinet de sécurité avait déclaré le pays en guerre à la suite d’une attaque meurtrière du Hamas dans le sud d’Israël.

La décision, annoncée dimanche, autorise formellement « la prise de mesures militaires significatives », indique le communiqué.

« La guerre imposée à l’Etat d’Israël lors d’une attaque terroriste meurtrière depuis la bande de Gaza a commencé hier à 6h00 », indique le communiqué.

Il n’a donné aucun autre détail. Mais Netanyahu avait déjà déclaré le pays en guerre, et l’armée a promis une réponse sévère à Gaza.

Les médias israéliens affirment qu’au moins 600 personnes ont été tuées lors de l’incursion transfrontalière surprise des militants du Hamas depuis la bande de Gaza.



CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

TEL AVIV, Israël (AP) — Les soldats israéliens ont combattu dimanche les combattants du Hamas dans les rues du sud d’Israël et ont lancé des frappes de représailles qui ont détruit des bâtiments à Gaza, tandis que dans le nord d’Israël, un bref échange de frappes avec le groupe militant libanais Hezbollah a fait craindre un conflit plus large.

Des combats étaient toujours en cours plus de 24 heures après une attaque surprise sans précédent depuis Gaza, au cours de laquelle des militants du Hamas, soutenus par une volée de milliers de roquettes, ont franchi la barrière de sécurité israélienne et se sont déchaînés dans les communautés voisines. Ils ont ramené des prisonniers dans l’enclave côtière de Gaza, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, qu’ils tenteront probablement d’échanger contre des milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Des centaines de personnes ont été tuées des deux côtés.

Le nombre élevé de morts, les nombreux prisonniers et la lenteur de la réponse à l’attaque témoignent d’un échec majeur des services de renseignement et mettent à mal la perception de longue date selon laquelle Israël a des yeux et des oreilles partout dans le petit territoire densément peuplé qu’il contrôle depuis des décennies.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était en guerre et qu’il exigerait un lourd tribut à ses ennemis. Les dirigeants du Hamas se sont déclarés prêts à une nouvelle escalade.

Une question majeure était désormais de savoir si Israël lancerait une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné un nombre accru de victimes. Netanyahu a promis que le Hamas « paiera un prix sans précédent ». Mais, a-t-il prévenu, « cette guerre prendra du temps. Elle sera difficile ».

Les civils ont payé un lourd tribut à la violence des deux côtés. Les médias israéliens, citant des responsables des services de secours, ont déclaré qu’au moins 600 personnes avaient été tuées en Israël, dont 44 soldats, tandis que les responsables de Gaza ont déclaré que 313 personnes étaient mortes sur le territoire. Un responsable israélien a déclaré que l’armée avait tué 400 militants et capturé des dizaines d’autres.

Les informations télévisées israéliennes ont diffusé un flot de récits de proches d’Israéliens captifs ou portés disparus, qui pleuraient et imploraient de l’aide dans un brouillard d’incertitude entourant le sort de leurs proches. À Gaza, les habitants ont fui leurs maisons proches de la frontière pour échapper aux frappes israéliennes, s’enfuyant plus profondément à l’intérieur du territoire après les avertissements en arabe de l’armée israélienne.

En Egypte voisine, un policier a abattu deux touristes israéliens et un Egyptien sur un site touristique d’Alexandrie, a indiqué le ministère de l’Intérieur. L’Égypte a conclu la paix avec Israël il y a plusieurs décennies, mais le sentiment anti-israélien est fort dans le pays, en particulier lors des épisodes de violence israélo-palestinienne.

L’embrasement à la frontière nord d’Israël menace également d’entraîner dans la bataille le Hezbollah, un ennemi féroce d’Israël soutenu par l’Iran et dont on estime qu’il dispose de dizaines de milliers de roquettes. Le Hezbollah a tiré dimanche des dizaines de roquettes et d’obus sur trois positions israéliennes dans une zone contestée le long de la frontière et l’armée israélienne a riposté à l’aide de drones armés. Deux enfants ont été légèrement blessés par des éclats de verre du côté libanais, selon l’hôpital Marjayoun voisin.

Le contre-amiral Daniel Hagari, un responsable militaire israélien, a déclaré aux journalistes que la situation à la frontière nord était calme après l’échange. Mais il a ajouté que les combats étaient toujours en cours dans le sud et qu’il y avait encore des situations de prises d’otages.

Il a déclaré que les troupes s’étaient déplacées dans chaque communauté proche de la frontière de Gaza, où elles prévoyaient d’évacuer tous les civils et de parcourir la zone à la recherche de militants.

« Nous traverserons chaque communauté jusqu’à ce que nous tuions tous les terroristes qui se trouvent sur le territoire israélien », a-t-il déclaré. A Gaza, « chaque terroriste localisé dans une maison, tous les commandants dans les maisons, seront touchés par les tirs israéliens. Cela va continuer à s’intensifier dans les heures à venir ».

Le Hamas a déclaré que du jour au lendemain, il avait continué à envoyer des forces et du matériel dans « un certain nombre d’endroits à l’intérieur de nos territoires occupés », faisant référence à Israël. Les médias liés au Hamas ont rapporté que le fils de Nizar Awadallah, un haut responsable politique, avait été tué. Le groupe militant islamique n’a signalé aucun membre haut placé capturé, tué ou blessé.

L’attaque surprise de samedi a été la plus meurtrière contre Israël depuis des décennies. Dans un assaut d’une ampleur surprenante, des hommes armés du Hamas ont utilisé des explosifs pour percer la barrière frontalière entourant Gaza, puis l’ont traversée à moto, en camionnettes, en parapente et en hors-bord sur la côte.

Ils se sont dirigés vers 22 endroits en dehors de la bande de Gaza tôt samedi matin, y compris des villes et d’autres communautés situées jusqu’à 24 kilomètres (15 miles) de la frontière de Gaza, tandis que le Hamas a lancé des milliers de roquettes sur des villes israéliennes.

« Israël se réveille ce matin avec une matinée terrible », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne. « Il y a beaucoup de gens tués… des enfants, des grands-mères, des familles, des cadavres ».

Les médias israéliens ont déclaré qu’au moins 600 personnes avaient été tuées et 2 000 blessées lors de l’attaque de samedi. Les combattants du Hamas ont capturé un nombre indéterminé de civils et de soldats à Gaza, et une file d’Israéliens avec des proches portés disparus s’est glissée devant un commissariat de police du centre d’Israël pour fournir aux enquêteurs des échantillons d’ADN et d’autres moyens qui pourraient aider à identifier les membres de leur famille.

Israël a frappé 426 cibles à Gaza, a déclaré son armée, détruisant des bâtiments résidentiels dans des explosions géantes.

Parmi les 313 personnes tuées à Gaza se trouvaient 20 enfants et près de 2 000 personnes ont été blessées, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, a déclaré que plus de 20 000 Palestiniens avaient quitté la région frontalière de Gaza pour se diriger plus loin à l’intérieur du territoire et se réfugier dans les écoles de l’ONU.

Dans un discours télévisé samedi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l’armée utiliserait toutes ses forces pour détruire les capacités du Hamas.

« Sortez de là maintenant », a-t-il dit aux habitants de Gaza, qui n’ont aucun moyen de quitter ce petit territoire méditerranéen surpeuplé. Les 2,3 millions d’habitants de Gaza subissent un blocus frontalier, appliqué à des degrés divers par Israël et l’Égypte, depuis que les militants du Hamas en ont pris le contrôle en 2007.

À Gaza, une grande partie de la population a été plongée dans l’obscurité samedi soir alors qu’Israël a coupé l’électricité et déclaré qu’il ne fournirait plus d’électricité, de carburant ou d’autres biens au territoire.

Le Hamas a déclaré qu’il avait prévu un long combat. « Nous sommes prêts à toutes les options, y compris une guerre totale », a déclaré le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, à la télévision Al-Jazeera.

Israël a l’habitude de procéder à des échanges très déséquilibrés pour ramener chez eux les Israéliens captifs. L’armée a confirmé qu’un nombre « important » d’Israéliens avaient été enlevés samedi, sans donner de chiffre exact.

Un responsable égyptien a déclaré qu’Israël avait demandé l’aide du Caire pour assurer la sécurité des otages, et que le chef des renseignements égyptiens avait contacté le Hamas et le groupe plus petit mais plus radical du Jihad islamique, qui a également participé à l’incursion, pour obtenir des informations. L’Égypte a souvent servi de médiateur entre les deux parties dans le passé.

Le responsable a déclaré que les dirigeants palestiniens ont affirmé qu’ils n’avaient pas encore une « image complète » des otages, mais que ceux qui ont été amenés à Gaza ont été emmenés vers des « endroits sécurisés » à travers le territoire.

« Il est clair qu’ils sont très nombreux, plusieurs dizaines », a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat car il n’était pas autorisé à informer les médias.

L’Egypte a également discuté avec les deux parties d’un éventuel cessez-le-feu, mais le responsable a déclaré qu’Israël n’était pas ouvert à une trêve « à ce stade ».

Le chef obscur de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que l’assaut, baptisé « Opération Tempête Al-Aqsa », était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans et à une série d’incidents récents qui ont provoqué des tensions israélo-palestiniennes. à un paroxysme de fièvre.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’extrême droite israélien a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens y a déplacé des centaines de Palestiniens et les tensions ont éclaté autour de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint brûlant à Jérusalem.

Le président Joe Biden a déclaré depuis la Maison Blanche que les États-Unis « se tenaient aux côtés du peuple israélien face à ces attaques terroristes » et a déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre.

Shurafa a rapporté de la ville de Gaza. Les rédacteurs d’Associated Press Isabel DeBre, Julia Frankel et Josef Federman à Jérusalem ; Issam Adwan à Rafah, bande de Gaza ; Bassem Mroue à Beyrouth et Samy Magdy au Caire ont contribué à ce rapport.