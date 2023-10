Actualités israéliennes : Joly dit que le Canada va évacuer ses citoyens

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré que le gouvernement canadien « envisage » d’aider les Canadiens au départ de Tel-Aviv « dans les prochains jours, avec l’aide d’avions des Forces armées canadiennes ».



Les conservateurs de l’opposition officielle du Canada demandent au gouvernement fédéral d’envoyer immédiatement des vols d’évacuation pour ramener chez eux les citoyens canadiens bloqués en Israël.

Les combats déclenchés par l’incursion en Israël du groupe terroriste désigné par le Canada, le Hamas, et les frappes de représailles israéliennes, ont tué et bloqué des milliers de personnes, dont des citoyens canadiens.

Les voyageurs canadiens en Israël ont déclaré à CTV News qu’ils ne parvenaient pas à rentrer chez eux, en raison des annulations de vols aériens et des difficultés à recevoir l’aide de l’ambassade malgré l’affirmation de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly selon laquelle la capacité consulaire avait été augmentée.

« Je m’attendais à ce qu’ils organisent une sorte de sortie pour nous le plus tôt possible, avant que les choses ne recommencent à empirer », a déclaré le Canadien Mike Safi, s’adressant à la chaîne CTV News depuis un hôtel de Jérusalem, à propos de la réponse du Canada, tout en soulignant les efforts de transport aérien que d’autres pays ont entrepris pour leurs citoyens.

Selon Joly, depuis le début de cette guerre entre Israël et Gaza, 2 500 Canadiens sont inscrits à l’ambassade en Israël, dont 500 à Gaza et en Cisjordanie.

« Plus de 72 heures après les horribles invasions et attaques terroristes du Hamas en Israël, le gouvernement du Canada ne parvient toujours pas à fournir une aide opportune aux Canadiens qui cherchent de l’aide pour quitter le pays », a déclaré le député conservateur et porte-parole en matière d’affaires étrangères Michael Chong dans un communiqué. .

Il a déclaré que malgré les assurances de Joly, les députés entendent de nombreuses histoires de Canadiens dont les appels et les courriels à l’aide restent sans réponse, tandis que d’autres pays comme la Pologne et le Brésil ont envoyé des avions pour évacuer leurs citoyens.

« Ce n’est pas le cas du Canada. Le gouvernement n’a pas tiré la leçon de la chute de Kaboul en août 2021 », a déclaré Chong, appelant le premier ministre Justin Trudeau à « ordonner immédiatement l’envoi d’avions pour évacuer les Canadiens souhaitant quitter Israël ».

La députée néo-démocrate et porte-parole en matière d’affaires étrangères Heather McPherson a déclaré qu’elle avait soulevé la question des vols d’évacuation canadiens avec l’équipe de Joly.

« Bien sûr, la sécurité est une préoccupation constante », a déclaré McPherson dans un communiqué. « Le Canada devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Canadiens actuellement en Israël et en Palestine à obtenir le soutien consulaire dont ils ont besoin. Cela signifie également travailler avec nos alliés sur le terrain afin que les Canadiens puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

CTV News a contacté Affaires mondiales Canada pour obtenir des commentaires sur une aide supplémentaire potentielle, y compris des vols d’évacuation.

Dans un courriel adressé à CTV News, le ministère de la Défense nationale a confirmé que tous les membres des Forces armées canadiennes contribuant aux missions multinationales dans la région sont « en sécurité et comptabilisés ».

« Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer et recueillir des informations supplémentaires et travaillent 24 heures sur 24 pour fournir une assistance consulaire d’urgence aux Canadiens en ces temps difficiles », a déclaré la porte-parole Andrée-Anne Poulin.

« Le gouvernement du Canada continuera de surveiller la situation de près et nous sommes en contact avec nos partenaires internationaux pour rétablir la paix et la sécurité dans la région.



