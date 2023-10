Actualités israéliennes : Joly affirme que des rapports suggèrent que 3 Canadiens sont portés disparus

L’escalade du conflit en Israël et dans la bande de Gaza va certainement s’aggraver avant qu’une amélioration ne soit constatée, a déclaré lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

S’adressant à l’émission Power Play de CTV, Joly a déclaré qu’elle était en contact avec ses homologues en Israël, dans la bande de Gaza et dans les pays voisins, cherchant un moyen de désamorcer la situation instable, qui a déjà tué plus de 1 600 personnes des deux côtés.

« Nous avons reçu des informations faisant état d’un Canadien mort et de trois disparus, c’est donc l’information que je peux vous fournir à ce stade », a déclaré Joly. « Et bien sûr, mes pensées et mon cœur vont à ceux qui sont touchés par cette attaque terroriste sur plusieurs fronts contre le peuple israélien. »

Joly a déclaré qu’ils étaient en contact avec les familles concernées.

Dimanche, Affaires mondiales Canada a déclaré avoir eu connaissance d’informations selon lesquelles un Canadien était mort et deux étaient portés disparus.

Des militants du Hamas ont lancé samedi une attaque surprise en Israël, frappant de nombreuses villes israéliennes situées à la frontière avec la bande de Gaza, ainsi qu’un festival de musique, tuant des centaines de personnes au passage.

Depuis lors, Israël a réagi en intensifiant ses bombardements sur la bande de Gaza et en la coupant de la nourriture, du carburant et d’autres approvisionnements.

Selon les médias et les autorités locales, environ 900 personnes ont été tuées en Israël et plus de 680 personnes ont été tuées à Gaza, et des milliers ont été blessées des deux côtés. Le Hamas et d’autres militants à Gaza affirment avoir pris en otages plus de 130 soldats et civils israéliens.

Même si le Canada se concentre sur la désescalade, cela ne sera pas facile, a déclaré Joly.

« La situation va empirer avant de s’améliorer, nous le savons », a-t-elle déclaré. « Et cela ressortait également clairement de mes conversations avec mon homologue israélien. Et c’est pourquoi nous défendons le droit d’Israël à se défendre conformément au droit international. Mais c’est pourquoi aussi, dans ce contexte, les vies civiles doivent être protégées. C’est vraiment important. »

Joly a confirmé que les ambassades de Tel Aviv et de Ramallah sont toutes deux ouvertes aux Canadiens bloqués et à la recherche d’aide.

« L’équipe travaille depuis le début de cette attaque terroriste du Hamas – que nous condamnons bien entendu – depuis samedi », a-t-elle déclaré. « À ce stade, ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a 2 500 Canadiens qui se sont inscrits auprès de l’ambassade en Israël, 500… qui se sont inscrits à Gaza et en Cisjordanie, et 800 appels ont été reçus et répondus par l’équipe. «

Afin de répondre à la demande croissante d’aide des ambassades, Joly a déclaré qu’ils avaient également renforcé leur personnel en Égypte, au Liban et en Jordanie.