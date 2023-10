Il y a 12 ans, le soldat israélien Gilad Shalit a été libéré après avoir passé plus de cinq ans en captivité au Hamas.

Sa libération s’est accompagnée de l’échange de plus de 1 000 prisonniers palestiniens, et aujourd’hui, Israël se retrouve dans une situation similaire, mais avec encore plus de vies en jeu.

Le Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007 et est reconnu comme entité terroriste par le gouvernement canadien, a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant au moins 199 otages, selon l’armée israélienne.

Gershon Baskin, qui a organisé des négociations secrètes qui ont conduit à la libération de Shalit en 2011, a déclaré à CTV National News qu’il pensait que toutes les options, y compris payer de l’argent, devraient être envisagées pour sauver la vie des personnes prises en otage par le Hamas.

« C’est la même chose, la seule différence est que Gilad Shalit a été en captivité pendant cinq ans et quatre mois, et nous n’avons pas cinq ans et quatre mois. Il nous reste des heures, voire des jours, avant la fenêtre d’opportunité pour un accord négocié. la libération de certains otages est possible », a-t-il déclaré.

« Une fois l’incursion terrestre commencée, l’invasion israélienne massive de Gaza commence, avec des chars, de l’artillerie, de l’infanterie et des forces spéciales, la fenêtre d’opportunité pour les négociations se ferme et nous parlons de sauver la vie de femmes, d’enfants, de personnes âgées et de malades. . C’est de cela dont nous parlons. »

Le gouvernement israélien a depuis déclaré la guerre au Hamas, s’engageant dans un bombardement aérien et un siège de Gaza qui ont limité l’accès à la nourriture, à l’eau et à d’autres fournitures sur le territoire.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que 3 478 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, et les responsables affirment que 1 300 autres seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Avant le siège, Israël et l’Égypte avaient imposé un blocus de 16 ans à Gaza, mis en place après l’arrivée au pouvoir du Hamas. Humans Rights Watch a depuis décrit Gaza comme une « prison à ciel ouvert ».

Israël devrait lancer une offensive majeure sur Gaza, quelques jours après une explosion meurtrière dans un hôpital de la ville de Gaza mardi qui, selon le ministère de la Santé de Gaza, a tué des centaines de personnes. Le Hamas a imputé l’explosion à une frappe aérienne israélienne, tandis qu’Israël affirme que les ratés de tir d’une roquette du groupe militant du Jihad islamique en sont responsables. Le président américain Joe Biden a également déclaré que l’explosion ne semblait pas être la faute d’Israël.

Même si l’objectif principal de la guerre est peut-être d’éliminer la capacité du Hamas à gouverner et à menacer Israël, Baskin affirme qu’il existe encore une petite opportunité de sauver ces otages.

Il ajoute que le Hamas n’est pas le seul groupe à détenir des otages et que même lui n’a aucun contrôle sur les autres groupes opérant à Gaza.

Baskin a également déclaré qu’il pensait que les États-Unis devraient se montrer « durs » avec des pays comme le Qatar pour faire pression sur le Hamas.

« J’ai toujours dit dans ma vie que j’étais prêt à parler à quiconque voulait me parler et que j’étais prêt à parler au diable pour sauver des vies », a-t-il déclaré.

« Nous parlons de sauver des vies humaines – des citoyens israéliens qui ont été pris en otage – et peu m’importe si nous devons libérer certains prisonniers palestiniens pour ce faire ou accorder au Hamas un cessez-le-feu temporaire afin de sauver ces vies. Parce qu’une fois que le « L’opération militaire commence sur le terrain, la seule façon de sauver ces otages est par des actions militaires, par des tentatives pour les secourir avec des forces spéciales. Et dans ce cas, certains peuvent être secourus, et d’autres non. »

Le Hamas, qui, selon Baskin, dispose de « 199 points d’influence », a récemment publié une vidéo d’un otage. Baskin a déclaré qu’il craignait que le Hamas puisse recourir aux mêmes vidéos horribles que celles filmées par l’Etat islamique lors de l’exécution des otages.

« Ils (le Hamas) ont adopté les règles de l’EI. Alors, même si vous m’aviez demandé il y a un mois si le Hamas est capable de faire cela, j’aurais répondu : ‘Non, non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne le font pas.’ que.’ Après ce qu’ils ont fait samedi dernier, tout est possible. »

Le Hamas, a-t-il dit, a fait reculer la cause palestinienne de 75 ans. Environ la moitié des 2,2 millions d’habitants de Gaza ont fui les violences en cours, selon l’Associated Press, Baskin comparant la catastrophe actuelle à la « Nakba » ou à l’expulsion des Palestiniens dans les années 1940.

« Nous devons nous débarrasser de tous nos dirigeants qui sont responsables de nous amener là où nous sommes », a-t-il déclaré, y compris ceux des côtés israélien et palestinien, tandis qu’une nouvelle génération de jeunes aide à montrer la voie à suivre. .

« Nous avons besoin de l’aide du monde pour y parvenir, mais elle doit venir avant tout de nous, ici, Israéliens et Palestiniens. Nous allons rester ici le lendemain. C’est pourquoi je nous exhorte tous à exprimer notre humanité tout en nous traversons cet enfer.



Avec des fichiers de l’Associated Press