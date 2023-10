Actualités israéliennes : Bob Rae affirme que l’Iran est impliqué dans l’attaque du Hamas

L’ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute dans son esprit » que l’Iran était impliqué dans les attaques contre Israël.

« C’est très clair pour moi », a déclaré Bob Rae à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une entrevue diffusée dimanche. « Et je pense que c’est quelque chose que nous devons comprendre, rien de tout cela n’est accidentel et l’Iran, de tous les pays du Moyen-Orient, n’accepte pas l’existence de l’Etat d’Israël. »

Il a ajouté que l’Iran « a clairement fait savoir qu’il souhaitait l’élimination de l’État d’Israël. Et c’est donc son objectif ».

Les combats se sont poursuivis dimanche en Israël après une attaque surprise perpétrée samedi par des militants du Hamas.

Selon lui, « il ne fait aucun doute que l’Iran est impliqué », ajoutant : « Je ne sais pas comment vous pouvez arriver à une autre conclusion ».

« Il est vrai que les services de renseignement ont fait défaut à bien des égards », a déclaré Rae. « Mais je pense que les renseignements indiquent clairement que les Iraniens sont très activement engagés dans le soutien des forces extérieures à leur pays qui cherchent à détruire Israël. Ce n’est pas de la paranoïa. C’est une preuve, et nous le savons. »

Il s’agit de l’escalade la plus meurtrière dans la région depuis des décennies, avec de nombreuses prises d’otages par le Hamas, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. L’Associated Press a rapporté que le Hamas échangerait probablement des otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Rae a déclaré à Kapelos que le Hamas serait sur le point de révéler aujourd’hui plus de détails sur les otages, notamment qui ils sont et les circonstances de leur détention.

Reuters rapporte que l’Iran, quant à lui, n’a revendiqué aucune implication et a déclaré que les attaques du Hamas contre Israël constituaient un acte de légitime défense.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve que l’Iran soit à l’origine des dernières attaques en Israël, a également rapporté Reuters.

Le Hezbollah libanais a également lancé des attaques contre Israël à la suite de l’attaque surprise du Hamas.

« Le Hezbollah est sous le contrôle de l’Iran, tout comme le Hamas », a déclaré Rae. « Il s’agit d’une guerre dont je crois fermement qu’elle est alimentée et dirigée – et que la technologie est utilisée et toute l’éducation appliquée pour savoir comment y parvenir – elle vient d’Iran. »

Le Canada et les pays du monde entier condamnent cette attaque.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir aujourd’hui une réunion d’urgence sur la crise.



L’entrevue complète de Bob Rae avec Vassy Kapelos lors de la période des questions de CTV se trouve dans la vidéo en haut de cet article.