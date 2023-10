Actualités israéliennes : Biden met en garde contre les dangers d’être « consumé » par la « rage »

Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien américain à Israël, mais a averti que le pays ne devait pas se laisser « consumer » par la « rage » en répondant à l’attaque surprise des militants du Hamas qui a tué plus de 1 400 personnes il y a près de deux semaines.

« Justice doit être rendue », a déclaré Biden mercredi lors d’une conférence de presse à Tel Aviv. « Mais je vous préviens : pendant que vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle. »

Il a ensuite établi des parallèles avec l’expérience américaine suite aux attentats terroristes du 11 septembre 2001.

« Après le 11 septembre, nous étions en colère aux États-Unis », a déclaré Biden. « Nous avons demandé justice… Nous avons également commis des erreurs. »

Biden a également parlé de la crise humanitaire provoquée par les bombardements massifs de la bande de Gaza dirigée par le Hamas, et a déclaré que le Hamas utilisait des civils comme boucliers humains.

« La grande majorité des Palestiniens ne font pas partie du Hamas », a déclaré Biden. « Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. »

Cependant, le président américain a déclaré qu’un accord avait été conclu avec Israël qui permettra l’aide et l’assistance dans ce territoire densément peuplé et frappé par la guerre – mais qu’il sera soumis à une inspection pour s’assurer qu’il finisse entre les mains des civils et non du Hamas. .

« La population de Gaza a besoin de nourriture, d’eau, de médicaments et d’un abri », a déclaré Biden. « Mais laissez-moi être clair : si le Hamas détourne ou vole l’aide, cela démontrera qu’il ne se soucie pas du bien-être des civils. »



