Actualités israéliennes : attaque surprise du Hamas

JÉRUSALEM –

Les militants du Hamas ont tiré des milliers de roquettes et envoyé des dizaines de combattants dans des villes israéliennes proches de la bande de Gaza lors d’une attaque surprise sans précédent tôt le matin lors d’une grande fête juive samedi, tuant des dizaines de personnes et stupéfiant le pays. Israël a déclaré qu’il était désormais en guerre contre le Hamas et a lancé des frappes aériennes sur Gaza, promettant d’infliger un « prix sans précédent ».

Quelques heures après le début de l’incursion, les troupes israéliennes combattaient toujours les hommes armés du Hamas dans 22 endroits proches de la bande de Gaza, y compris des villes et d’autres communautés, a déclaré le porte-parole de l’armée, Daniel Hagari, un signe surprenant de l’ampleur de l’attaque.

Le service national de secours israélien a déclaré qu’au moins 100 personnes avaient été tuées et des centaines blessées, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des années. Un nombre indéterminé de soldats et de civils israéliens ont également été faits prisonniers et amenés à Gaza, une question extrêmement sensible pour Israël. Hagari a déclaré que des militants détenaient également des otages lors d’affrontements dans deux villes, Beeri et Ofakim, situées à 24 kilomètres de la frontière avec Gaza.

Au moins 198 personnes ont été tuées et au moins 1.610 blessées dans la bande de Gaza lors des représailles israéliennes, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Après la tombée de la nuit, les frappes aériennes se sont intensifiées, détruisant plusieurs immeubles résidentiels dans des explosions géantes, notamment une tour de 14 étages abritant des dizaines d’appartements ainsi que des bureaux du Hamas dans le centre de la ville de Gaza. Les Israéliens ont tiré une sommation juste avant, et le nombre de victimes n’était pas immédiatement connu.

La force, la sophistication et le timing de l’attaque ont choqué les Israéliens. Les combattants du Hamas ont utilisé des explosifs pour franchir la barrière frontalière entourant le territoire méditerranéen longtemps bloqué, puis l’ont traversé à moto, en camionnettes, en parapente et en hors-bord sur la côte.

Des corps de civils israéliens et de militants du Hamas ont été vus dans les rues des villes israéliennes. Des photos d’Associated Press montraient une femme israélienne âgée enlevée, entourée d’hommes armés, ramenée à Gaza sur une voiturette de golf, et une autre femme coincée entre deux combattants à moto. Des images sur les réseaux sociaux semblaient montrer des combattants faisant défiler ce qui semblait être des véhicules militaires israéliens capturés dans les rues de Gaza et un soldat israélien mort traîné et piétiné par une foule de Palestiniens.

Le conflit menaçait de s’envenimer de façon dramatique. Les conflits précédents entre Israël et le dirigeant du Hamas à Gaza ont provoqué des morts et des destructions généralisées à Gaza et des jours de tirs de roquettes sur les villes israéliennes. La situation est potentiellement plus volatile aujourd’hui, avec le gouvernement d’extrême droite israélien piqué par la faille de sécurité et les Palestiniens désespérés par une occupation sans fin.

« Nous sommes en guerre », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un discours télévisé, annonçant une mobilisation massive de l’armée. « Pas une opération, pas une ronde, mais une guerre. »

Des roquettes sont tirées vers Israël depuis Gaza, le 7 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)« L’ennemi paiera un prix sans précédent », a-t-il ajouté, promettant qu’Israël « riposterait par des tirs d’une ampleur que l’ennemi n’a pas connue ».

Le chef de l’ombre de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que l’assaut était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans, aux raids israéliens dans les villes de Cisjordanie au cours de l’année écoulée et aux violences à Al Aqsa, le lieu saint contesté de Jérusalem. aux Juifs comme le Mont du Temple – augmentation des attaques des colons contre les Palestiniens et croissance des colonies.

« Assez, c’est assez », a déclaré Deif, qui n’apparaît pas en public, dans le message enregistré. Il a déclaré que l’attaque du matin n’était que le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa » et a appelé les Palestiniens de Jérusalem-Est jusqu’au nord d’Israël à se joindre au combat. « Aujourd’hui, le peuple retrouve sa révolution. »

L’incursion du Hamas à Sim’hat Torah, un jour normalement joyeux où les Juifs achèvent le cycle annuel de lecture du rouleau de la Torah, a ravivé des souvenirs douloureux de la guerre au Moyen-Orient de 1973, pratiquement 50 ans jour pour jour, au cours de laquelle l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise à Yom Kippour. , jour le plus saint du calendrier juif, visant à reprendre les territoires occupés par Israël.

Les comparaisons avec l’un des moments les plus traumatisants de l’histoire israélienne ont aiguisé les critiques à l’encontre de Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite, qui avaient fait campagne pour une action plus agressive contre les menaces venant de Gaza. Les commentateurs politiques ont fustigé le gouvernement pour son incapacité à anticiper ce qui semblait être une attaque du Hamas, sans précédent au niveau de sa planification et de sa coordination.

Interrogé par les journalistes sur la façon dont le Hamas avait réussi à prendre l’armée par surprise, le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a répondu : « C’est une bonne question ».

L’enlèvement de civils et de soldats israéliens soulève également une question particulièrement épineuse pour Israël. Israël a l’habitude de procéder à des échanges très déséquilibrés afin de ramener chez eux les Israéliens captifs.

Leur nombre n’était pas connu dans l’immédiat. Des vidéos publiées par le Hamas semblent montrer au moins trois Israéliens capturés vivants, et des photos de l’AP montrent au moins trois civils amenés à Gaza, dont les deux femmes. La télévision israélienne a montré des images d’un jeune homme torse nu conduit à pied dans un étranglement et a rapporté que des femmes âgées atteintes de démence ainsi que des travailleurs thaïlandais et philippins figuraient parmi les captifs.

L’armée israélienne a confirmé qu’un certain nombre d’Israéliens avaient été faits prisonniers. Un porte-parole de la branche militaire du Hamas, Abou Obeida, a déclaré que le groupe détenait des dizaines de soldats israéliens captifs dans des « endroits sûrs » et dans des tunnels de la bande de Gaza. Si cela est vrai, cette affirmation pourrait ouvrir la voie à des négociations compliquées sur un échange avec Israël, qui détient des milliers de Palestiniens dans ses prisons.

La fumée s’élève après qu’une roquette tirée depuis la bande de Gaza a touché une maison à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 7 octobre 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)L’assaut a provoqué des scènes d’effusion de sang dans les villes du sud d’Israël, avec une traînée de corps de civils là où ils avaient rencontré les hommes armés qui avançaient.

Sur la route à l’extérieur de la ville de Sdérot, une femme ensanglantée gisait morte sur le siège de sa voiture. À l’intérieur de la ville, les corps d’au moins six personnes abattues dans un abribus étaient étendus sur des civières dans la rue, leurs sacs déposés à proximité sur le trottoir. Ailleurs, une femme s’est agenouillée dans la rue et a embrassé un membre de la famille décédé dont le corps était étendu à côté d’une moto rose couchée sur le côté. La main du coureur avec un gant et un pied dans une chaussure de course sortaient de sous le drap.

Dans le kibboutz de Nahal Oz, à seulement 4 kilomètres de la bande de Gaza, des habitants terrifiés, entassés à l’intérieur, ont déclaré qu’ils pouvaient entendre des tirs constants résonner dans les bâtiments alors que les échanges de tirs se poursuivaient.

« Avec les roquettes, nous nous sentons plus en sécurité, sachant que nous disposons du Dôme de Fer (système de défense antimissile) et de nos coffres-forts. Mais savoir que des terroristes se promènent dans les communautés est un autre type de peur », a déclaré Mirjam Reijnen, 42 ans d’expérience. ancienne pompière volontaire et mère de trois enfants à Nahal Oz.

Dans un discours télévisé, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a averti que le Hamas avait commis « une grave erreur » et a promis que « l’État d’Israël gagnerait cette guerre ».

L’armée israélienne a amené quatre divisions de troupes ainsi que des chars à la frontière de Gaza, rejoignant ainsi les 31 bataillons déjà présents dans la région, a déclaré le porte-parole Hagari. Une question majeure était désormais de savoir si Israël lancerait une attaque terrestre sur Gaza, une enclave densément peuplée de plus de 2 millions d’habitants, une décision qui, dans le passé, a entraîné une intensification des pertes.

Les pompiers israéliens éteignent un incendie après qu’une roquette tirée depuis la bande de Gaza a touché un parking à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 7 octobre 2023. (AP Photo/Tsafrir Abayov)Le Hamas a déclaré qu’il prévoyait un combat potentiellement long. « Nous sommes prêts à toutes les options, y compris une guerre totale », a déclaré le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, à la télévision Al-Jazeera. « Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour la dignité et la liberté de notre peuple. »

Le président américain Joe Biden a condamné « cette effroyable attaque contre Israël par des terroristes du Hamas depuis Gaza ». Il s’est entretenu avec Netanyahu et a déclaré qu’Israël « a le droit de se défendre et de défendre son peuple ». selon un communiqué de la Maison Blanche.

L’Arabie saoudite, qui est en pourparlers avec les États-Unis sur la normalisation de ses relations avec Israël, a publié une déclaration appelant les deux parties à faire preuve de retenue. Le royaume a déclaré qu’il avait mis en garde à plusieurs reprises contre « les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation (et) de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes ».

Le groupe militant libanais Hezbollah a félicité le Hamas, saluant cette attaque comme une réponse aux « crimes israéliens ». Le groupe a déclaré que son commandement au Liban était en contact avec le Hamas au sujet de l’opération.

Cette attaque intervient à un moment de division historique au sein d’Israël à propos de la proposition de Netanyahu de réformer le système judiciaire. Les protestations massives contre le plan ont envoyé des centaines de milliers de manifestants israéliens dans les rues et incité des centaines de réservistes militaires à éviter de se porter volontaires – des troubles qui ont fait naître des craintes quant à l’état de préparation de l’armée sur le champ de bataille et des inquiétudes quant à sa dissuasion sur ses ennemis.

Cela survient également à un moment de tensions croissantes entre Israël et les Palestiniens, le processus de paix étant effectivement mort depuis des années. Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’extrême droite israélien a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens y a déplacé des centaines de Palestiniens et les tensions ont éclaté autour d’un lieu saint de Jérusalem, point chaud.

Israël maintient un blocus sur Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007. Les ennemis acharnés ont mené quatre guerres depuis lors.

Adwan a rapporté de Rafah, dans la bande de Gaza. La rédactrice d’Associated Press, Isabel DeBre, à Jérusalem, a contribué à ce rapport.