Actualités israéliennes : Affaires mondiales est au courant de l’information sur la mort d’un Canadien

Affaires mondiales Canada dit être au courant d’informations faisant état d’un Canadien décédé lors d’une attaque contre Israël par le Hamas et de deux autres personnes portées disparues.

Dans une mise à jour partagée dimanche après-midi, l’agence a déclaré que les responsables canadiens en Israël étaient en contact avec les autorités locales dans le but de confirmer ces informations et de recueillir plus d’informations.

Affaires mondiales Canada affirme qu’il y a actuellement 1 419 Canadiens enregistrés en Israël et 492 dans les territoires palestiniens, mais a averti que cet enregistrement est volontaire et donne une image incomplète des Canadiens à l’étranger.

Dimanche, Affaires mondiales Canada a déclaré avoir répondu à 429 demandes depuis le début du conflit concernant des conseils aux voyageurs et des avertissements pour Israël et Gaza, le statut de l’aéroport et des vols, la situation sécuritaire globale et les options pour quitter le pays.

Affaires mondiales exhorte les Canadiens sur le terrain en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à s’abriter sur place et à limiter leurs déplacements, et à surveiller les médias locaux pour obtenir les dernières informations.

En raison de la crise en Israël, le gouvernement a également averti que les opérations aux frontières terrestres avec la Jordanie pourraient être affectées.

Air Canada a suspendu ses vols entre Tel Aviv et les aéroports de Toronto et de Montréal. Affaires mondiales affirme que d’autres grandes compagnies aériennes ont également suspendu leurs services aériens.



