Actualités israéliennes : Affaires mondiales est au courant de l’information sur la mort d’un Canadien

Affaires mondiales Canada dit être au courant d’informations selon lesquelles un Canadien est mort et deux autres sont portés disparus à la suite d’une attaque contre Israël par les forces du Hamas, marquant la dernière escalade dans ce conflit qui dure depuis des décennies.

Dans une mise à jour partagée dimanche après-midi, l’agence a déclaré que les responsables canadiens en Israël étaient en contact avec les autorités locales dans le but de confirmer ces informations et de recueillir plus d’informations.

Affaires mondiales Canada affirme qu’il y a actuellement 1 419 Canadiens enregistrés en Israël et 492 dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, mais a averti que cet enregistrement est volontaire et donne un portrait incomplet des Canadiens à l’étranger.

L’agence n’a pas précisé si le décès signalé et les deux Canadiens présumés portés disparus avaient été enregistrés en Israël ou dans les territoires palestiniens.

Samedi matin, des combattants du Hamas ont lancé une attaque inattendue en Israël qui a fait au moins 700 morts, dont 44 soldats, selon des responsables. L’attaque a également entraîné l’enlèvement de soldats et de civils.

Israël a riposté en intensifiant ses bombardements sur la bande de Gaza, frappant plus de 800 cibles, dont des bâtiments résidentiels.

Plus de 400 personnes ont été tuées à Gaza, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza, dont 78 enfants et 41 femmes. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Les responsables israéliens ont déclaré que les forces de sécurité avaient tué 400 militants et capturé des dizaines d’autres.

Le Hamas affirme que cette attaque est une réponse aux souffrances des Palestiniens dues à l’occupation israélienne et à l’agression contre ceux qui vivent dans la bande de Gaza.

Le gouvernement israélien a déclaré qu’il était en guerre, donnant son feu vert à des « mesures militaires significatives » pour répondre à l’attaque.

Dimanche, Affaires mondiales Canada a déclaré avoir répondu à 429 demandes depuis le début du conflit concernant des conseils aux voyageurs et des avertissements pour Israël et Gaza, le statut de l’aéroport et des vols, la situation sécuritaire globale et les options pour quitter le pays.

Les responsables canadiens ont décrié l’attaque du Hamas, le Premier ministre Trudeau déclarant dimanche dans un communiqué que « le Canada condamne sans équivoque ces terribles attaques dans les termes les plus fermes possibles et réaffirme son soutien au droit d’Israël à se défendre, conformément au droit international.

« Nous appelons à la libération immédiate des personnes retenues en otages et exigeons qu’elles soient traitées conformément au droit international. Nous continuerons à suivre la situation de près et nous sommes en contact avec nos partenaires internationaux pour restaurer la paix et la sécurité dans la région. Nous devons tous œuvrer pour protéger la vie civile. »

Les dirigeants du Hamas affirment qu’ils ont pris en otage plus de 130 personnes en Israël et que ces otages sont destinés à être échangés contre la libération de milliers de Palestiniens emprisonnés par Israël, rapporte l’Associated Press. L’armée israélienne n’a pas confirmé ce nombre exact, mais a déclaré que le nombre de captifs était « significatif ».

Dans une série de messages sur X, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré qu’elle s’était entretenue avec ses homologues en Israël, en Jordanie et en Égypte, ainsi qu’avec l’Autorité palestinienne, dans le but de coordonner la désescalade.

« J’ai parlé avec le Dr Riad Malki de l’Autorité palestinienne. J’ai exprimé mes condoléances pour la mort de civils palestiniens et j’ai réitéré notre condamnation de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël », a écrit Joly dans un message. « La violence doit cesser et la protection des civils est primordiale. »

Affaires mondiales exhorte les Canadiens sur le terrain en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à s’abriter sur place et à limiter leurs déplacements, et à surveiller les médias locaux pour obtenir les dernières informations.

En raison de la crise en Israël, le gouvernement a également averti que les opérations aux frontières terrestres avec la Jordanie pourraient être affectées.

Air Canada a suspendu ses vols entre Tel Aviv et les aéroports de Toronto et de Montréal. Affaires mondiales affirme que d’autres grandes compagnies aériennes ont également suspendu leurs services aériens.



Avec des fichiers de l’Associated Press