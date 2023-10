Actualités israéliennes : 5 Canadiens tués, confirme le gouvernement

Il y a maintenant eu cinq Canadiens tués dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas, et il est désormais conseillé aux Canadiens au Liban d’envisager de partir, a déclaré dimanche le gouvernement fédéral.

Le gouvernement du Canada a maintenant confirmé l’augmentation du nombre de morts – contre quatre morts samedi – et les autorités continuent de suivre les cas de trois autres Canadiens portés disparus.

Julie Sunday, sous-ministre adjointe à la sécurité consulaire et à la gestion des urgences d’Affaires mondiales Canada, a fait cette annonce lors d’une séance d’information technique à Ottawa, alors qu’une manifestation contre la crise était en cours sur la Colline du Parlement.

La dernière victime confirmée était auparavant incluse dans le décompte du gouvernement des Canadiens portés disparus.

« Il a toujours été possible que des personnes disparues soient confirmées décédées… C’est une issue extrêmement tragique », a déclaré Sunday. « Nos pensées vont aux familles dans tous ces cas. »

« Nous sommes très concentrés sur le traitement des cas des trois personnes disparues, que nous continuons d’essayer de localiser et de ramener en sécurité au Canada. »

Le week-end dernier, des militants du Hamas ont attaqué Israël et pris des otages, entraînant une série de frappes aériennes de représailles sur Gaza. Des milliers de personnes ont été tuées, blessées et déplacées à cause du conflit.

Faisant le point sur l’équipe d’experts envoyée par le Canada pour aider à la négociation des otages, sans toutefois dire s’il y avait des Canadiens parmi les centaines d’otages, le sous-ministre adjoint a déclaré que le groupe travaillait actuellement à Tel Aviv pour entrer en contact avec ses homologues. .

« Il y a actuellement un large groupe de personnes disparues en Israël, et il y a donc de nombreux partenaires sur le terrain. Je sais que notre équipe a été – en plus de ses homologues en Israël – également en pourparlers avec les responsables américains sur place qui sont présents. travailler sur ces questions », a déclaré Sunday.

« Nous bénéficions grandement des discussions plus larges, nous sommes en mesure d’obtenir des informations en temps réel, vous savez, en face à face, ce qui est vraiment important pour pouvoir agir et tenter de résoudre ces cas. »

Dimanche en fin de journée, environ 1 000 Canadiens et leurs familles auront été rapatriés d’Israël vers Athènes via une opération de transport aérien militaire des Forces armées canadiennes qui a permis de transporter deux vols par jour ceux qui cherchaient à quitter la zone de conflit.

Affaires mondiales Canada a répondu à plus de 800 demandes de renseignements au cours des dernières 24 heures, et à environ 4 200 demandes depuis le début de la crise.

LES DÉFIS EN CISJORDANIE ET ​​À GAZA PERSISTENT

Il y a actuellement plus de 6 800 Canadiens enregistrés en Israël et plus de 450 en Cisjordanie et à Gaza. Parmi eux, le gouvernement vient actuellement en aide à plus de 3 300 Canadiens, résidents permanents et leurs familles, a indiqué dimanche.

Alors qu’une offensive terrestre des Forces de défense israéliennes (FDI) à Gaza est « sur le point » de se dérouler, les civils reçoivent l’ordre de trouver un moyen de quitter la région.

Alors qu’environ 300 Canadiens et leurs familles continuent de demander de l’aide pour quitter Gaza, le gouvernement fédéral affirme qu’il essaie toujours de trouver une fenêtre sûre pour faciliter leur départ après l’échec des projets de sortie de samedi par l’Égypte.

« Personne n’a franchi cette porte hier », a déclaré dimanche, soulignant que le Canada garde « extrêmement espoir » que les travaux en cours par les pays alliés et les organisations humanitaires permettront d’ouvrir un couloir humanitaire.

« La situation reste extrêmement fluide et incertaine », a déclaré dimanche, soulignant la difficulté d’obtenir des assurances du Hamas, ainsi que les difficultés de communication avec les habitants de Gaza étant donné l’impact des pannes d’électricité sur les télécommunications.

Vendredi, le personnel consulaire a appelé près de 50 familles pour les informer que même s’il reste difficile de savoir qui pourrait être autorisé à passer, si un couloir s’ouvrait, il pourrait le rester pendant une très courte période.

« Nous avons souligné que les gens doivent assurer leur propre sûreté et sécurité lorsqu’ils voyagent, qu’ils doivent être préparés… et que si une opportunité se présente, être proche de cette frontière serait un avantage », a déclaré Sunday.

« Mais encore une fois, les individus doivent prendre des décisions très difficiles… Nous ne disons pas aux gens d’aller directement à cette frontière tant que nous n’avons pas compris qu’il y aura une ouverture. »

Des plans de transport terrestre à travers la Jordanie sont toujours en cours d’élaboration pour les habitants de Cisjordanie, qui, selon le gouvernement, recevront plus d’informations « dans les prochains jours ».

« Nous sommes prêts à lancer une option de transport terrestre dès demain. Mais c’est compliqué », a déclaré Sunday, décrivant ensuite un projet provisoire de deux bus qui verrait un bus transporter les Canadiens de Ramallah et à travers la Cisjordanie, via Allenby. Grille. De là, les passagers changeaient de bus pour être amenés en Jordanie.

NOUVEL AVERTISSEMENT DE VOYAGE POUR LE LIBAN

Lors de la séance d’information – qui devient désormais quotidienne – des responsables d’Affaires mondiales Canada, d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et du ministère de la Défense nationale ont parlé des derniers développements.

Cela comprenait un nouvel avertissement adressé aux quelque 14 500 citoyens canadiens et résidents permanents enregistrés au Liban : que le Liban devient de plus en plus instable et qu’ils devraient éviter tout voyage dans la zone située le long de la frontière israélienne et envisager de partir s’ils n’en ont pas besoin. .

En outre, les autorités conseillent fortement à toute personne envisageant de voyager d’éviter tout voyage non essentiel au Liban en raison des « risques de sécurité ». Cette préoccupation s’appuie sur les activités à la frontière signalées dans les médias et sur les évaluations militaires de l’impact du conflit qui pourrait s’étendre.

« Une planification pangouvernementale est activement en cours pour se préparer à tous les scénarios possibles », a déclaré Sunday. « Ce n’est tout simplement pas le moment d’y aller… La situation est instable, et si vous n’avez pas besoin d’y être, vous devriez envisager de partir, tant que les moyens commerciaux sont encore disponibles. »

Le gouvernement conseille également aux Canadiens en Jordanie d’éventuelles manifestations à grande échelle dans la région et d’éviter les manifestations et les rassemblements.

Au cours de sa visite dans la région, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a « dialogué » avec les ministres des Affaires étrangères israélien, palestinien, jordanien et qatari, ainsi qu’avec le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies.