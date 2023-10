Actualités Israël-Hamas : Biden appelle à autoriser l’aide humanitaire à la région

RIYAD, Arabie Saoudite –

Le président américain Joe Biden s’est entretenu samedi avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, exhortant les dirigeants à autoriser l’aide humanitaire à la région et affirmant son soutien aux efforts visant à protéger les civils.

Les appels du week-end à Washington ont précédé l’annonce du secrétaire à la Défense Lloyd Austin selon laquelle les États-Unis mettaient en place un deuxième groupe aéronaval pour soutenir Israël. Le secrétaire d’État Antony Blinken a intensifié ses efforts diplomatiques au Moyen-Orient et au-delà pour rallier une réponse internationale afin d’empêcher l’expansion de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les vastes efforts américains reflètent l’inquiétude internationale concernant le nombre de civils en danger et les ramifications potentielles d’une guerre prolongée alors qu’Israël a demandé aux habitants de Gaza de se déplacer vers le sud et que le Hamas a exhorté les gens à rester chez eux. L’administration Biden n’a pas publiquement exhorté Israël à restreindre sa réponse après l’attaque du Hamas il y a une semaine, mais a souligné l’engagement du pays à respecter les règles de la guerre.

S’adressant à un dîner de campagne pour les droits de l’homme samedi à Washington, Biden a lié la crise humanitaire à Gaza à différentes formes de haine qui, selon lui, doivent être stoppées sous toutes leurs formes.

« Il y a une semaine, nous avons vu la haine se manifester d’une autre manière dans le pire massacre du peuple juif depuis l’Holocauste », a déclaré Biden, citant les 1.300 vies perdues en Israël ainsi que « les enfants et les grands-parents kidnappés et retenus en otage par le Hamas ».

« La crise humanitaire à Gaza – des familles palestiniennes innocentes et la grande majorité qui n’ont rien à voir avec le Hamas – sont utilisées comme boucliers humains », a-t-il déclaré. « Nous devons rejeter la haine sous toutes ses formes. »

Blinken a rencontré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, à Riyad avant de s’arrêter aux Émirats arabes unis pour chercher des moyens d’aider les civils coincés entre les combats et de faire face à la crise humanitaire croissante.

Il a également appelé son homologue chinois alors que les Palestiniens luttaient pour fuir les zones de Gaza ciblées par l’armée israélienne avant une offensive terrestre attendue.

Austin s’est également entretenu samedi avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, soulignant l’importance de protéger les civils. Austin a fait le point sur les efforts américains visant à renforcer les capacités de défense aérienne et les munitions des forces israéliennes qui, selon lui, visaient à endiguer l’escalade de la guerre, selon un communiqué de l’appel.

Austin a déclaré que l’administration Biden envoyait un groupe aéronaval supplémentaire en Méditerranée orientale. L’Eisenhower rejoindra le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford, qui navigue déjà près d’Israël, pour renforcer la présence américaine là-bas avec une multitude de destroyers, d’avions de combat et de croiseurs.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, remercie les membres d’équipage de la base aérienne de Nevatim, dans le désert en Israël, le vendredi 13 octobre 2023. Austin, le deuxième haut responsable américain envoyé par le président Joe Biden pour visiter Israël en deux jours, a visité le base vendredi après-midi et j’ai pu constater par moi-même certaines des armes et de l’assistance en matière de sécurité que Washington a rapidement livrées à Israël après son attaque. (Photos AP/Lolita Baldor)

Dans un communiqué annonçant le déploiement, Austin a déclaré que l’envoi du deuxième porte-avions faisait « partie de nos efforts visant à dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l’attaque du Hamas contre Israël ».

Alors que Biden a parlé à Netanyahu à plusieurs reprises depuis l’attaque du Hamas, l’appel de samedi était le premier à Abbas, qui dirige l’Autorité palestinienne qui contrôle la Cisjordanie. Selon une lecture de l’appel, Abbas a informé le président des efforts visant à apporter de l’aide au peuple palestinien, en particulier à Gaza.

Biden a réitéré à Abbas que « le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité et à l’autodétermination », selon le communiqué.

Biden s’est entretenu avec Netanyahu pour « réitérer le soutien inébranlable des États-Unis à Israël », selon le communiqué. Il a informé le dirigeant israélien des efforts régionaux visant à garantir l’accès des civils à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux.

Le nombre de citoyens américains tués s’est élevé à 29, ont indiqué samedi des responsables américains, et 15 d’entre eux étaient portés disparus, ainsi qu’un résident permanent légal.

Blinken, lors de ses visites avec les dirigeants saoudiens et des Émirats arabes unis, a également évoqué la nécessité d’une aide humanitaire et d’un passage sûr pour ceux qui souhaitent quitter Gaza, alors qu’il s’adressait au public arabe depuis son propre territoire, où ses hôtes ont placé cette question en tête de leurs préoccupations. préoccupations.

Une attaque terrestre israélienne aggraverait le sort des civils de Gaza qui sont privés d’électricité, d’eau douce et d’accès à l’aide. Les responsables égyptiens ont déclaré que le terminal sud de Rafah ouvrirait plus tard samedi pour la première fois depuis quelques jours pour permettre aux étrangers de sortir. Israël a conseillé à tous les civils palestiniens de fuir vers le sud pour éviter la poursuite de l’offensive israélienne contre les militants du Hamas dans la ville de Gaza.

Blinken a également appelé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à demander l’aide de son pays pour empêcher la guerre de se propager, demandant à Pékin d’utiliser toute l’influence dont il dispose au Moyen-Orient. Le porte-parole de Blinken a refusé de décrire la réponse de Wang, mais a déclaré que les États-Unis estimaient que la Chine et eux partageaient un intérêt commun dans la stabilité de la région.

À Riyad, Blinken et le prince Faisal ont souligné l’importance de minimiser les dommages causés aux civils alors qu’Israël se préparait à une incursion anticipée contre le Hamas une semaine après l’attaque sans précédent du groupe militant contre Israël.

« Alors qu’Israël poursuit son droit légitime de défendre son peuple et d’essayer de garantir que cela ne se reproduise plus, il est d’une importance vitale que nous prenions tous soin des civils, et nous travaillons ensemble pour faire exactement cela », a déclaré Blinken. .

« Aucun d’entre nous ne veut voir des civils souffrir, quel que soit le camp, que ce soit en Israël, à Gaza ou ailleurs », a déclaré Blinken.

Le ministre saoudien a déclaré que le royaume était déterminé à protéger les civils.

« C’est une situation inquiétante », a-t-il déclaré. « C’est une situation très difficile. Et, comme vous le savez, les principales victimes de cette situation sont les civils, et les populations civiles des deux côtés sont touchées et il est important, je pense, que nous condamnions tous le ciblage des civils, sous quelque forme que ce soit. à tout moment et par n’importe qui. »

Un responsable américain a déclaré samedi que Washington n’avait pas demandé à Israël de ralentir ou de suspendre son plan d’évacuation. Le responsable a déclaré que les discussions avec les dirigeants israéliens ont souligné l’importance de prendre en compte la sécurité des civils alors que l’armée israélienne s’apprête à faire respecter la demande d’évacuation.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement des discussions privées et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que les dirigeants israéliens avaient reconnu ces directives et les avaient prises en délibéré.

Les États-Unis ont conclu un accord permettant aux Américains et aux autres étrangers de Gaza de traverser la frontière de Rafah vers l’Égypte, mais le passage est resté bloqué samedi, sans aucun signe indiquant que les personnes rassemblées seraient autorisées à passer. On estime que 500 Américains vivent à Gaza, mais ce nombre est imprécis, ont indiqué des responsables.

Le Département d’État américain a autorisé samedi le départ non urgent du personnel du gouvernement américain et des membres de leurs familles de l’ambassade américaine à Jérusalem et d’un bureau à Tel Aviv.

Le prince Faisal a déclaré qu’il était impératif de mettre fin aux violences entre Israël et le Hamas.

« Nous devons travailler ensemble pour trouver une issue à ce cycle de violence », a-t-il déclaré. « Sans un effort concerté pour mettre fin à ce retour constant de la violence, ce seront toujours les civils qui souffriront en premier, ce seront toujours les civils des deux côtés qui finiront par en payer le prix. »

À Abu Dhabi, Blinken a visité la Maison de la famille Abrahamique, un complexe composé d’une église, d’une mosquée et d’une synagogue représentant les trois confessions abrahamiques. Il a signé une tuile avec les mots « Lumière dans les ténèbres ».

Blinken est rentré en Arabie Saoudite avant une escale prévue en Égypte dimanche. Il s’est déjà rendu en Israël, en Jordanie, au Qatar et à Bahreïn.

Baldor a fait un reportage à bord d’un avion militaire américain. Les rédactrices d’Associated Press Tara Copp, Colleen Long et Ellen Knickmeyer à Washington ont contribué à ce rapport.