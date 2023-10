Actualités Israël-Gaza : des centaines de morts par une frappe aérienne

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza –

Une explosion massive a secoué mardi un hôpital de la ville de Gaza rempli de blessés et d’autres Palestiniens cherchant refuge, tuant des centaines de personnes, a déclaré le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Le Hamas a imputé la responsabilité à une frappe aérienne israélienne, tandis que l’armée israélienne a imputé la responsabilité à une roquette ratée par d’autres militants palestiniens.

Au moins 500 personnes ont été tuées, a indiqué le ministère.

Alors que la colère se propage dans la région à cause du carnage dans les hôpitaux et que le président Joe Biden se rend au Moyen-Orient dans l’espoir d’arrêter la propagation de la guerre, le ministre jordanien des Affaires étrangères a déclaré que son pays avait annulé un sommet régional prévu mercredi à Amman, où Biden devait rencontrer le roi Abdallah II de Jordanie, le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi.

La guerre entre Israël et le Hamas « pousse la région au bord du gouffre », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi à la télévision publique. Il a déclaré que la Jordanie n’accueillerait le sommet que lorsque tout le monde serait d’accord sur le fait que son objectif serait de « mettre fin à la guerre, de respecter l’humanité des Palestiniens et de fournir l’aide qu’ils méritent ».

Biden se rendra désormais uniquement en Israël, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

L’explosion à l’hôpital al-Ahli a laissé des scènes horribles. Une vidéo dont l’Associated Press a confirmé qu’elle provenait de l’hôpital montrait un incendie ravageant le bâtiment et l’enceinte de l’hôpital jonché de corps déchirés, dont beaucoup étaient de jeunes enfants. L’herbe autour d’eux était jonchée de couvertures, de sacs à dos d’école et d’autres effets personnels.

L’effusion de sang s’est produite alors que les États-Unis tentaient de convaincre Israël d’autoriser la livraison de fournitures aux civils désespérés, aux groupes humanitaires et aux hôpitaux de la petite bande de Gaza, qui est sous un siège complet depuis le déchaînement meurtrier du Hamas dans le sud d’Israël la semaine dernière. Des centaines de milliers de personnes, de plus en plus désespérées, cherchaient du pain et de l’eau.

Le Hamas a qualifié l’explosion de l’hôpital de mardi d' »horrible massacre », affirmant qu’elle avait été provoquée par une frappe israélienne.

L’armée israélienne a blâmé le Jihad islamique, un groupe militant palestinien plus petit et plus radical qui travaille souvent avec le Hamas. L’armée a déclaré que des militants du Jihad islamique avaient tiré un barrage de roquettes près de l’hôpital et que « des renseignements provenant de plusieurs sources » indiquaient que le groupe en était responsable.

Lors d’un point de presse avec des journalistes, le porte-parole en chef de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l’armée avait déterminé qu’il n’y avait aucune attaque aérienne, terrestre ou navale dans la zone au moment de l’explosion. Il a déclaré que le radar avait détecté des tirs de roquettes au même moment et que les communications interceptées entre les groupes militants indiquaient que le Jihad islamique avait tiré les roquettes.

Hagari a également partagé des images aériennes collectées par un drone militaire montrant une explosion qui, selon lui, n’était pas cohérente avec l’armement israélien. Il a indiqué que l’explosion s’était produite dans le parking du bâtiment et que le bilan des victimes n’avait pas pu être confirmé. Des familles palestiniennes sortent précipitamment de leurs maisons après les frappes aériennes israéliennes visant leur quartier de la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

Depuis le début de la guerre, l’armée a déclaré dans un communiqué qu’environ 450 roquettes tirées sur Israël par des groupes militants avaient atterri à Gaza, « mettant en danger et nuisant à la vie des habitants de Gaza ».

Le Jihad islamique a rejeté ces affirmations, accusant Israël de « s’efforcer de se soustraire à la responsabilité du massacre brutal qu’il a commis ».

Le groupe a souligné l’ordre donné par Israël d’évacuer Al-Ahli et son précédent bombardement du complexe hospitalier comme preuve que l’hôpital était une cible israélienne. Il a également indiqué que l’ampleur de l’explosion, l’angle de chute de la bombe et l’étendue des destructions pointaient tous vers Israël.

Des centaines de Palestiniens s’étaient réfugiés à al-Ahli et dans d’autres hôpitaux de la ville de Gaza ces derniers jours, espérant qu’ils seraient épargnés par les bombardements après qu’Israël ait ordonné à tous les habitants de la ville et des environs d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza.

Des ambulances et des voitures privées ont transporté quelque 350 victimes de l’explosion d’al-Ahli vers le principal hôpital de la ville de Gaza, al-Shifa, qui était déjà submergé de blessés suite à d’autres frappes, a déclaré son directeur, Mohammed Abu Selmia. Les blessés étaient étendus sur le sol ensanglanté, hurlant de douleur.

« Nous avons besoin d’équipement, nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de lits, nous avons besoin d’anesthésie, nous avons besoin de tout », a déclaré Abou Selmia. Il a prévenu que le carburant destiné aux générateurs de l’hôpital serait épuisé d’ici quelques heures.

Avant les décès à l’hôpital al-Alhi, les frappes israéliennes sur Gaza ont tué au moins 2 778 personnes et en ont blessé 9 700, selon le ministère de la Santé de Gaza, et près des deux tiers des personnes tuées étaient des enfants. Selon les autorités sanitaires, 1 200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. L’assaut a également entraîné la capture de quelque 200 personnes à Gaza. Depuis, les militants du Hamas à Gaza lancent des roquettes chaque jour, visant des villes à travers Israël.

Les dégâts causés par les bombardements israéliens sont visibles à l’école des Nations Unies dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans la bande de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (AP Photo/Ali Mohmoud)

Des centaines de Palestiniens ont envahi les rues des principales villes de Cisjordanie, notamment Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, où les manifestants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité palestiniennes qui ont riposté avec des grenades assourdissantes. D’autres ont jeté des pierres sur des points de contrôle israéliens, où des soldats ont tué un Palestinien, ont indiqué les autorités de Cisjordanie.

Ailleurs, des centaines de personnes ont rejoint les manifestations qui ont éclaté à Beyrouth, en Irak et à Amman, où une foule en colère s’est rassemblée devant l’ambassade israélienne.

A Amman, un communiqué du palais a déclaré que le roi de Jordanie avait condamné « le massacre horrible perpétré par Israël contre des civils innocents ».

Le roi « a prévenu que cette guerre, qui est entrée dans une phase dangereuse, va plonger la région dans un désastre indescriptible », précise le communiqué.

Avec des dizaines de milliers de soldats massés le long de la frontière, Israël était censé lancer une invasion terrestre à Gaza, mais ses plans restaient incertains.

« Nous nous préparons pour les prochaines étapes de la guerre », a déclaré le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Richard Hecht. « Nous n’avons pas dit de quoi il s’agirait. Tout le monde parle d’une offensive terrestre. Cela pourrait être quelque chose de différent. »

Tout au long de la journée de mardi, des frappes aériennes ont tué des dizaines de civils et au moins un haut responsable du Hamas dans la moitié sud de la bande de Gaza, où l’armée israélienne a demandé aux Palestiniens en fuite de se rendre. Un journaliste d’Associated Press a vu une cinquantaine de corps amenés à l’hôpital Nasser après des frappes dans la ville méridionale de Khan Younis.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait les cachettes, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas.

Une frappe aérienne à Deir al Balah a réduit une maison en ruines, tuant un homme et 11 femmes et enfants à l’intérieur et dans une maison voisine, dont certains avaient été évacués de la ville de Gaza. Des témoins ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun avertissement avant la frappe.

Des bombardements de chars israéliens ont touché une école de l’ONU dans le centre de Gaza, où 4 000 Palestiniens s’étaient réfugiés, tuant six personnes et en blessant des dizaines, a indiqué l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Au moins 24 installations de l’ONU ont été touchées la semaine dernière, tuant au moins 14 membres du personnel de l’agence.

Un barrage de frappes s’est abattu sur le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de Gaza, détruisant tout un pâté de maisons et faisant des dizaines de victimes, ont indiqué des habitants. Parmi les personnes tuées se trouve l’un des principaux commandants militaires du Hamas, Ayman Nofal, a indiqué la branche militaire du groupe. Il est le militant le plus en vue tué pendant la guerre.

Dans la ville de Gaza, des frappes aériennes israéliennes ont également touché la maison du plus haut responsable politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tuant au moins 14 personnes. Haniyeh est basé à Doha, au Qatar, mais sa famille vit dans la ville de Gaza. Le bureau des médias du Hamas n’a pas immédiatement identifié les personnes tuées.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cherché à rejeter la responsabilité des attaques de représailles d’Israël et de l’augmentation des pertes civiles à Gaza sur le Hamas. « Non seulement il cible et assassine des civils avec une sauvagerie sans précédent, mais il se cache derrière les civils », a-t-il déclaré.

Alors qu’Israël interdit l’entrée de la plupart de l’eau, du carburant et de la nourriture à Gaza depuis l’attaque brutale du Hamas, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu un accord avec Netanyahu pour discuter de la création d’un mécanisme pour fournir de l’aide aux 2,3 millions d’habitants du territoire. Les responsables américains ont déclaré que ce gain pouvait paraître modeste, mais ont souligné qu’il s’agissait d’un pas en avant significatif.

Pourtant, mardi soir, aucun accord n’était conclu. Un haut responsable israélien a déclaré que son pays exigeait des garanties que les militants du Hamas ne saisiraient aucune livraison d’aide. Tzahi Hanegbi, chef du Conseil national de sécurité israélien, a suggéré que l’arrivée de l’aide dépendait également du retour des otages détenus par le Hamas.

Plus d’un million de Palestiniens ont fui leurs foyers, soit environ la moitié de la population de Gaza, et 60 % d’entre eux se trouvent désormais dans la zone d’environ 14 kilomètres de long au sud de la zone d’évacuation, a indiqué l’ONU.

Au terminal de Rafah, seul lien entre Gaza et l’Egypte, des camions d’aide attendent d’entrer depuis plus d’une journée. Le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il disposait de plus de 300 tonnes de nourriture prêtes à entrer à Gaza.

Kullab a rapporté de Bagdad. Nessman a rapporté de Jérusalem. Lee a rapporté d’Amman. Amy Teibel, journaliste d’Associated Press, à Jérusalem ; Abby Sewell à Beyrouth ; Samy Magdy et Jack Jeffrey au Caire ; et Ashraf Sweilam à El-Arish, en Égypte, ont contribué à ce rapport.