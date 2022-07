Actualités iOS 16 : date de sortie, fonctionnalités et prise en charge de l’iPhone

Les mises à jour iOS d’Apple sont publiées comme sur des roulettes, avec de nouveaux logiciels iPhone publiés chaque année (depuis le premier iPhone) pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer l’expérience globale. En 2022, ce n’est pas différent avec iOS 16.

Révélé lors de la WWDC 2022, iOS 16 améliorera votre iPhone avec de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran de verrouillage personnalisable (avec widgets), un système de notification actualisé, de nouveaux ajustements de messages et bien plus encore. Il devrait sortir plus tard cette année, bien que tous les propriétaires d’iPhone ne puissent pas obtenir la mise à niveau.

Ici, nous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur iOS 16, y compris les principales fonctionnalités et quand il est susceptible d’être disponible.

Quand iOS 16 sortira-t-il ?

Prévu mi-septembre 2022

Bien que la version bêta publique soit maintenant disponible pour ceux qui sont assez désireux de risquer d’exécuter un logiciel inachevé sur leur iPhone, la plupart des gens devraient attendre qu’iOS 16 soit prêt pour son déploiement officiel.

Cela se produit généralement parallèlement au lancement des nouveaux iPhones en septembre, et bien que nous n’ayons pas la date exacte, attendez-vous à ce qu’il soit à peu près au milieu du mois. Il y a déjà beaucoup de rumeurs sur la gamme iPhone 14 de cette année que vous aimeriez peut-être lire.

Combien coûtera iOS 16 ?

Comme toujours, iOS 16 sera une mise à jour gratuite pour tous les modèles d’iPhone pris en charge.

Quels iPhones prendront en charge iOS 16 ?

Alors qu’Apple aurait abandonné la prise en charge de la gamme iPhone 6s avec iOS 16 – un choix compréhensible, étant donné qu’il a été publié en 2015 – la société est allée plus loin lors de son annonce officielle, avec la mise à jour iOS 16 supprimant la prise en charge de bien plus que juste l’iPhone 6s.

En fait, Apple a confirmé qu’il ne serait disponible que sur iPhone 8 et plus récent, ce qui signifie que les appareils suivants ne bénéficieront pas de la mise à niveau vers iOS 16 :

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

Cela étant dit, voici une liste des appareils pris en charge pour iOS 16 :

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2020)

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Quoi de neuf dans iOS 16 ?

Bien qu’il y ait sans aucun doute des centaines de petits changements à venir dans iOS 16, Apple a décidé de se concentrer sur une poignée de nouvelles mises à jour lors de ses débuts à la WWDC 2022.

Nouvel écran de verrouillage

La fonctionnalité la plus remarquable pour la plupart des utilisateurs d’iPhone sera sans aucun doute la nouvelle expérience d’écran de verrouillage – sans doute le plus grand changement de son histoire, introduisant de nouvelles dispositions, des schémas de couleurs et des informations rapides inspirées de l’Apple Watch.

L’accent est mis sur la personnalisation. Vous pouvez non seulement ajuster la disposition de l’écran de verrouillage, avec différentes polices et options de couleur disponibles pour l’heure et la date, mais vous pouvez également ajouter des effets amusants d’un simple glissement. Ces effets sont générés automatiquement en fonction de votre fond d’écran pour garder les choses en ordre et sur le thème, bien qu’ils puissent être modifiés si nécessaire.

Vous pourrez également intégrer des widgets dans le nouvel écran de verrouillage, en organisant l’arrière-plan et les widgets selon vos besoins. C’est idéal pour obtenir des informations en un coup d’œil comme la météo, votre niveau de forme physique actuel et les événements du calendrier à venir, tout comme l’Apple Watch.

Il existe également un effet de profondeur subtil lors de l’utilisation d’images Portrait prises sur votre iPhone, l’horloge apparaissant devant (ou derrière) le sujet de la prise de vue.

Mais quel fond d’écran utiliser ? Apple propose une nouvelle galerie de fonds d’écran avec des millions de combinaisons, ainsi qu’un mode Photo Shuffle qui mélangera les images de votre bibliothèque tout au long de la journée. Il existe également de nouveaux fonds d’écran interactifs, comme un fond d’écran météo en direct, avec des animations fluides également disponibles.

La meilleure partie? Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez, avec des écrans de verrouillage spécifiques pour des focus spécifiques. En fait, vous pouvez glisser entre eux pour activer automatiquement le mode de mise au point associé sans passer par l’écran d’accueil.

Nouveau système de notification

À quoi sert un nouvel écran de verrouillage sophistiqué si les notifications l’inondent constamment ? Il semble que ce ne sera pas autant un problème dans iOS 16, avec Apple annonçant un nouveau système de notification qui affiche les notifications entrantes au bas du menu de l’écran de verrouillage pour une expérience moins encombrée.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité appelée Activités en direct à venir dans iOS 16 dans le but d’apprivoiser les notifications en temps réel de spam provenant d’applications de sport et de livraison. Au lieu d’un déluge de notifications lorsque votre commande est récupérée, en livraison et à l’extérieur (par exemple), les développeurs peuvent créer des expériences visuelles soignées.

messages

Il existe également des mises à jour de l’application Messages dans iOS 16, apportant des fonctionnalités très demandées, notamment la possibilité de modifier les messages juste après leur envoi. Oui, Apple vous permettra de modifier vos messages avant que Twitter ne vous permette de modifier vos tweets !

Il existe également une nouvelle option Annuler l’envoi disponible pour les messages récemment envoyés, idéale pour les modifications de dernière minute. Il y a aussi la possibilité de marquer les fils comme non lus si vous voulez répondre plus tard sans oublier.

SharePlay est également intégré à l’application Messages, vous permettant de regarder des films, d’écouter de la musique et plus encore tout en discutant avec des amis par SMS.

Le texte en direct arrive sur la vidéo

Live Text était un ajout important dans iOS 15, ajoutant la possibilité d’interagir avec du texte dans des images enregistrées sur votre iPhone. Il vous permet de passer directement des appels, de copier et coller du texte et plus encore, avec de nouveaux ajouts dans iOS 16, notamment la possibilité de convertir des devises et de traduire du texte.

Apple cherche à étendre encore plus cette fonctionnalité en prenant en charge les vidéos, vous permettant de mettre la vidéo en pause à tout moment et de copier n’importe quel texte à l’écran, idéal pour coder des vidéos, etc.

Vous pourrez également mieux identifier les produits dans les images enregistrées dans l’application Photos et, pour une raison inexplicable, glisser-déposer des images découpées dans l’application Messages.

Nouvelles fonctionnalités de Maps

Apple Maps est également sur le point de recevoir un peu d’amour dans iOS 16, avec plus de villes remaniées à venir au service plus tard cette année avec des informations supplémentaires telles que la disposition des voies, les points d’intérêt locaux et d’autres données utiles pour naviguer dans les grandes villes comme Londres et Las Vegas.

Apple apporte également des voyages en plusieurs étapes à l’expérience Maps – une fonctionnalité disponible sur la plupart des rivaux depuis des années – avec la possibilité de planifier des voyages sur un Mac à l’avance et de demander à Siri d’ajouter des arrêts supplémentaires sur l’itinéraire.

De nouvelles données sont également disponibles dans le mode Itinéraire en transit, l’application fournissant des coûts de déplacement approximatifs pour divers modes de transport — bien qu’il ne soit pas clair où cela sera disponible.

Apple paye plus tard

Apple Pay Later est une nouvelle fonctionnalité d’Apple Pay dans iOS 16 qui fait essentiellement ce qu’elle dit sur la boîte – vous permet de payer plus tard pour les achats effectués avec Apple Pay.

De plus, Apple offrira la possibilité d’étaler les paiements sans intérêt ni frais, bien que la fenêtre de six semaines soit intéressante étant donné que la plupart des gens sont payés sur une base mensuelle.

Pourtant, Apple dit qu’il sera disponible avec tout achat Apple Pay, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment s’il est exclusif aux États-Unis ou s’il s’agit d’une fonctionnalité mondiale.

Apple Pay fonctionnera également avec Tap to Pay aux États-Unis, permettant aux petits commerçants d’accepter le paiement directement sur iPhone sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Fonctions d’accessibilité améliorées

Annoncé avant la WWDC 2022, iOS 16 proposera de nouvelles fonctionnalités qui offriront aux utilisateurs handicapés des moyens supplémentaires de “naviguer, se connecter et tirer le meilleur parti des produits Apple”.

Cela commence par la détection de porte, une nouvelle fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à localiser une porte lorsqu’ils arrivent à destination en utilisant une combinaison de LiDAR, de l’appareil photo de leur iPhone et de l’apprentissage automatique. La technologie peut non seulement comprendre à quelle distance un utilisateur se trouve d’une porte, mais peut fournir des informations clés comme si elle est ouverte ou fermée, comment la porte peut être ouverte et si la porte utilise un bouton ou une poignée. Il peut également lire les signes et symboles autour de la porte, tels que les numéros de porte.

Live Captions sera un nouvel ajout particulièrement intéressant dans iOS 16, parfait pour la communauté sourde et malentendante. Comme son nom l’indique, la technologie capte l’audio en temps réel, y compris pendant les appels FaceTime et dans des applications comme Instagram, mais cela ne se limite pas aux applications. Apple affirme que vous pouvez également utiliser la technologie pour discuter avec quelqu’un à côté d’eux.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité Apple Watch Mirroring qui vous permettra d’utiliser les fonctionnalités d’assistance existantes de l’iPhone, telles que le contrôle vocal, les actions sonores et le suivi de la tête, comme alternatives à l’affichage de l’Apple Watch.

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité Quick Actions à venir sur le portable qui offre des moyens améliorés d’interagir avec l’Apple Watch, en utilisant un double geste de pincement pour ignorer les notifications, prendre des photos, écouter de la musique et plus encore.

Il y a une poignée d’ajouts plus petits qui arrivent également sur les appareils Apple plus tard cette année, y compris une nouvelle prise en charge linguistique pour VoiceOver, le mode d’orthographe du contrôle vocal, une nouvelle technologie de reconnaissance sonore, de nouvelles options de personnalisation de l’accessibilité dans Apple Books et une nouvelle fonctionnalité de jeu appelée Buddy Controller où les utilisateurs peut demander à un ami de l’aider à jouer à un jeu en combinant deux contrôleurs de jeu en une seule entrée.

Contournement des CAPTCHA dans les applications et les sites Web

Les CAPTCHA, le texte ondulé ennuyeux qui prouve que vous êtes un humain sur les sites Web et dans les applications, pourraient appartenir au passé dans iOS 16 avec l’introduction de la vérification automatique.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui n’a pas été mentionnée lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022, mais qui a plutôt été découverte par les fans utilisant la version bêta du développeur et partagée via Reddit.

Reddit

Situé dans l’application Paramètres d’iOS 16 (Paramètres> Identifiant Apple> Mot de passe et sécurité> Vérification automatique si vous êtes curieux), Apple indique qu’iCloud vérifiera automatiquement et en privé votre appareil et votre identifiant Apple en arrière-plan, éliminant ainsi le besoin de sites Web pour vous demander une vérification CAPTCHA. La fonctionnalité est automatiquement activée dans les versions bêta d’iOS 16, et j’espère que ce sera la même chose lors de la sortie plus tard cette année.

Apple a depuis partagé une vidéo expliquant le fonctionnement de la fonctionnalité, mais c’est plus pour les développeurs que pour les utilisateurs. Les plates-formes d’hébergement Web populaires Cloudflare et Fastly ont déjà confirmé la prise en charge de la technologie sous-jacente de jeton d’accès privé qui permet la vérification automatique, et il est prévu que d’autres applications et sites Web adopteront également la prise en charge avant la sortie.

Autres nouvelles fonctionnalités à venir sur iOS 16

Bien sûr, il y a beaucoup plus à iOS 16 que ce qu’Apple a présenté lors de la WWDC 2022. Nous avons répertorié quelques-unes de nos nouvelles fonctionnalités préférées à venir cette année, dont certaines n’étaient pas couvertes dans l’annonce initiale.

Un nouveau fonction de dictée sur l’appareil qui vous permet d’utiliser simultanément la dictée vocale et la saisie de texte, avec la ponctuation ajoutée automatiquement.

qui vous permet d’utiliser simultanément la dictée vocale et la saisie de texte, avec la ponctuation ajoutée automatiquement. Vérification d’identité dans l’application pour des applications comme Uber à venir sur l’application Wallet.

pour des applications comme Uber à venir sur l’application Wallet. Actualités Apple s’intègre mieux avec le sport.

s’intègre mieux avec le sport. Partage Familial introduira un moyen plus simple de configurer un appareil Apple pour les enfants avec les contrôles parentaux idéaux en place dès le début, avec des blocs adaptés à l’âge sur les applications, les films, etc.

introduira un moyen plus simple de configurer un appareil Apple pour les enfants avec les contrôles parentaux idéaux en place dès le début, avec des blocs adaptés à l’âge sur les applications, les films, etc. L’application Fitness est également sur le point de devenir disponible pour tous les propriétaires d’iPhone, étant jusqu’à présent exclusif aux propriétaires d’Apple Watch. Vous pourrez définir et suivre vos objectifs de mouvement, de position debout et d’exercice et l’iPhone suivra vos mouvements tout au long de la journée.

est également sur le point de devenir disponible pour tous les propriétaires d’iPhone, étant jusqu’à présent exclusif aux propriétaires d’Apple Watch. Vous pourrez définir et suivre vos objectifs de mouvement, de position debout et d’exercice et l’iPhone suivra vos mouvements tout au long de la journée. Vous pourrez utiliser Manettes Nintendo Switch Pro et Joy-Con pour jouer à des jeux compatibles avec la manette.

pour jouer à des jeux compatibles avec la manette. UN Interface utilisateur du lecteur vidéo repensée avec une interface beaucoup plus propre et simple à utiliser.

avec une interface beaucoup plus propre et simple à utiliser. Expérience de messagerie vocale repensée dans iOS 16. Il ne s’agit plus d’un raccourci, mais de sa propre application dans la barre d’applications.

dans iOS 16. Il ne s’agit plus d’un raccourci, mais de sa propre application dans la barre d’applications. Android-esque Historique d’accès à la confidentialité vous dira quelles applications ont utilisé votre caméra, votre microphone et votre emplacement récemment.

Pour en savoir plus sur iOS 16, consultez la page iOS 16 sur le site Web d’Apple.

