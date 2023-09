Actualités Inde-Canada : Blinken rencontre le ministre indien des Affaires étrangères

OTTAWA –

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré jeudi le ministre indien des Affaires étrangères au milieu d’une querelle latente entre New Delhi et Ottawa au sujet des allégations selon lesquelles le gouvernement indien serait impliqué dans le meurtre d’un militant sikh au Canada.

Blinken et Subrahmanyam Jaishankar se sont rencontrés jeudi au Département d’État alors que les États-Unis tentent de résoudre le différend entre leur voisin du nord et ce pays d’Asie du Sud, essentiel à leur stratégie indo-pacifique visant à contrer l’influence croissante de la Chine dans la région.

Aucun des deux hommes n’a évoqué la controverse qui a perturbé les relations entre le Canada et l’Inde dans de très brefs commentaires aux journalistes, mais un responsable américain a déclaré que le sujet avait été soulevé. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des discussions privées, a déclaré que Blinken avait encouragé l’Inde à coopérer avec l’enquête canadienne.

« Nous avons constamment dialogué avec le gouvernement indien sur cette question et l’avons exhorté à coopérer », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, aux journalistes avant la réunion.

Après la réunion, Miller a déclaré dans un communiqué que Blinken et Jaishankar avaient « discuté d’un large éventail de questions, y compris les principaux résultats de la présidence indienne du G20, et la création du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe et son potentiel à générer des relations transparentes, des investissements dans des infrastructures durables et de haut niveau.

Ils ont également évoqué « l’importance continue de la coopération avant le prochain dialogue 2+2, en particulier dans les domaines de la défense, de l’espace et de l’énergie propre », a déclaré Miller. Le G20 fait référence au sommet du Groupe des 20 qui s’est récemment tenu à New Delhi et auquel a participé le président Joe Biden. Le dialogue « 2+2 » est un format de rencontre entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États-Unis et de l’Inde.

Plus tôt jeudi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’on lui avait dit que Blinken aborderait la question et encouragerait le gouvernement indien à coopérer à une enquête sur le meurtre.

« Les Américains ont été avec nous pour expliquer au gouvernement indien à quel point il est important qu’ils s’impliquent dans le suivi des allégations crédibles selon lesquelles des agents du gouvernement indien auraient tué un citoyen canadien sur le sol canadien », a déclaré Trudeau.

« C’est quelque chose que tous les pays démocratiques, tous les pays qui respectent la règle, doivent prendre au sérieux et nous avançons de manière réfléchie et responsable, ancrée dans l’État de droit, avec tous les partenaires, y compris dans notre approche avec le gouvernement indien », a-t-il ajouté. « , a-t-il déclaré aux journalistes à Montréal.

Les responsables américains ont reconnu que les retombées de ces allégations, qu’ils prennent au sérieux, pourraient avoir un impact profond sur les relations avec l’Inde, mais ont pris soin de ne pas rejeter la responsabilité sur le meurtre en juin du militant sikh Hardeep Singh Nijjar, assassiné à Vancouver. banlieue.

Tué par des hommes armés masqués, Nijjar était un leader dans ce qui reste d’un mouvement autrefois fort visant à créer une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan, et l’Inde l’avait désigné comme terroriste.

Le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté cette allégation, la qualifiant d’« absurde » et a accusé le Canada d’héberger « des terroristes et des extrémistes ». Cela impliquait également que Trudeau essayait d’obtenir un soutien national au sein de la diaspora sikh.

Dans ses commentaires, Trudeau a déclaré que le Canada ne voulait pas rompre ses liens avec l’Inde, mais qu’il prenait la question au sérieux.

« Comme nous avons présenté notre stratégie indo-pacifique l’année dernière, nous sommes très sérieux dans la construction de liens plus étroits avec l’Inde », a-t-il déclaré. « En même temps… nous devons souligner que l’Inde doit travailler avec le Canada pour s’assurer que nous obtenons tous les faits sur cette question. »

——



Le rédacteur d’Associated Press, Rob Gillies, de Toronto, a contribué à ce rapport.