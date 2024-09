Actualités hebdomadaires : Le Galaxy S25 dévoile son Break Cover, le premier téléphone pliable au monde et bien plus encore

Actualités hebdomadaires d’AC (Crédit image : Android Central) News Weekly est notre chronique dans laquelle nous mettons en évidence et résumons certaines des principales histoires de la semaine afin que vous puissiez vous tenir au courant des dernières nouvelles technologiques.

Le Galaxy S25 Ultra semble très plat

(Crédit image : OnLeaks/Android Headlines)

En savoir plus ici.

Il reste probablement plusieurs mois avant le lancement de la série Galaxy S25 début 2025, et nous avons enfin un aperçu de ce à quoi les téléphones pourraient ressembler. Le Galaxy S25 Ultra a été le premier à sortir du placard, et il semble qu’il recevra le plus de changements visuels par rapport à son prédécesseur.

D’après les images divulguées publiées par Sur les fuitesLe téléphone arborera un design plat, qui ressemblera davantage aux téléphones Galaxy S24 d’entrée de gamme. Il s’agit d’un changement radical par rapport aux précédents téléphones Ultra, qui arborent des écrans incurvés depuis plusieurs années, même s’ils s’aplatissent progressivement. Selon les rendus, l’écran, le cadre et le panneau arrière semblent être plus ou moins complètement plats, bien que les coins soient un peu plus arrondis.

Aucun S Pen n’était inclus dans les rendus, mais nous l’attendons toujours sur le téléphone.

(Crédit image : Android Headlines)

De plus, nous avons obtenu une fuite d’un rendu du Galaxy S25 de base, qui ressemble assez à son prédécesseur, avec un dos plat, un cadre plat et des écrans plus plats. Il pourrait être légèrement plus petit et plus fin, avec un écran de 6,2 pouces, et les appareils photo pourraient également adopter le même design que le Galaxy Z Fold 6.

Ces téléphones devraient être lancés en janvier 2025.

Le Huawei Mate XT est le design pliable ultime

(Crédit image : Huawei)

En savoir plus ici.

Si des entreprises comme TECNO ont déjà présenté des téléphones pliables en trois dimensions, il ne s’agissait jusqu’à présent que de concepts séduisants. Huawei est la première entreprise à lancer un téléphone pliable en trois dimensions disponible dans le commerce avec le Mate XT.

Le téléphone est doté d’un écran raisonnable de 6,4 pouces lorsqu’il est complètement plié, et le téléphone ne mesure que 12,8 mm sous cette forme, soit un peu plus épais que le Galaxy Z Fold 6 lorsqu’il est plié. Vous pouvez déplier le Mate XT une fois pour dévoiler un panneau plus grand de 7,9 pouces, puis une nouvelle fois si vous souhaitez profiter de l’expérience complète d’une tablette de 10,2 pouces.

(Crédit image : Huawei)

Bien que la société n’ait pas révélé le chipset, c’est apparemment Le smartphone est équipé d’un processeur Kirin 9010 (7 nm), de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage allant jusqu’à 1 To. À l’arrière se trouve un triple appareil photo de 50 MP, avec une seule caméra selfie sur l’écran. Il y a également une batterie de 5600 mAh avec une charge filaire de 66 W et une charge sans fil de 50 W.

Le téléphone coûte environ 2 800 $, mais il n’est disponible à l’achat qu’en Chine.

Gemini Live vit gratuitement sur votre téléphone

(Crédit photo : Derrek Lee / Android Central)

En savoir plus ici.

Lors du lancement du Pixel 9, Gemini Live était l’une des nouvelles fonctionnalités phares, une version de Gemini destinée à offrir des conversations plus naturelles. Au lancement, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les abonnés Google One avec Gemini Advanced.

À partir du jeudi 12 septembre, Google supprime Gemini Live (anglais) de l’abonnement, le rendant disponible pour les utilisateurs d’Android avec l’application Gemini.

Nous commençons à déployer Gemini Live en anglais pour un plus grand nombre de personnes utilisant l’application Android, gratuitement. Lancez-vous en direct pour discuter avec Gemini, explorer un nouveau sujet ou réfléchir à des idées. Gardez un œil sur Gemini Live dans l’application Gemini 👀 pic.twitter.com/0VL0c7E6Gw12 septembre 2024

Lors de nos tests, Gemini Live s’est révélé assez impressionnant pour trouver de l’inspiration et échanger des idées, même si le chatbot n’est pas parfait (l’IA n’est que cela ; l’intelligence est artificielle). Nick Sutrich, rédacteur en chef d’Android Central, a demandé à Gemini Live de lui faire une liste de courses pendant une semaine pour tester comment l’application pouvait gérer de telles requêtes. Vous pouvez lire son expérience ici, mais nous vous suggérons également d’essayer Gemini Live sur votre téléphone.

OpenAI donne à son IA plus de temps pour « réfléchir »

(Crédit image : Jay Bonggolto / Android Central)

En savoir plus ici.

À une époque où l’information est censée être présentée immédiatement, OpenAI va dans la direction opposée avec ses nouveaux modèles d’IA.

OpenAI o1 est actuellement en préversion, mais il est conçu pour gérer des tâches complexes dans des matières telles que les sciences, le codage et les mathématiques. Ce qui le rend unique, c’est qu’OpenAI o1 est conçu pour passer plus de temps à « réfléchir » et à résoudre un problème avant de produire une réponse. Cela s’est avéré plus précis, le modèle parvenant à obtenir 83 % des Olympiades internationales de mathématiques questions d’examen correctes, un énorme bond par rapport aux 13 % du modèle ChatGPT-4.

Pour en savoir plus sur la façon dont le modèle d’IA pense, vous pouvez consulter OpenAI articlequi explique la chaîne de pensée et d’autres aspects techniques de la technologie.

Google veut vraiment que vous téléchargiez des applications Play Store

(Crédit image : Android Central)

En savoir plus ici.

L’un des avantages d’Android est la possibilité de charger facilement des applications sans les télécharger depuis le Play Store. Cependant, il semble que Google renforce les choses avec sa nouvelle API Google Play Integrity, qui très encourage les téléchargements sur Play Store lors de la tentative de chargement latéral d’applications.

Selon Autorité Androidcela se fait en effectuant une série de vérifications pour déterminer l’environnement dans lequel l’application a été téléchargée, et les développeurs peuvent plus ou moins forcer les utilisateurs à utiliser la version Play Store de l’application s’il est déterminé que l’application a été téléchargée de manière indépendante. En procédant ainsi, la version non reconnue de l’application sera remplacée par la version officielle du Play Store.

Malheureusement, il semble que les applications qui implémentent cela rendent le contournement difficile, forçant essentiellement la version officielle du Play Store de l’application.

(Crédit image : Android Authority)

Le chargement latéral est bien sûr une méthode d’installation d’applications moins sûre que le téléchargement depuis le Play Store. En effet, le Play Store dispose de moyens de vérification des applications pour s’assurer qu’elles peuvent être téléchargées en toute sécurité. Le contournement de cette méthode pourrait entraîner le téléchargement de logiciels dangereux susceptibles de compromettre votre appareil.

Un certain nombre d’applications populaires utilisent déjà cette API, et il semble que nous pourrions la voir adoptée par davantage d’autres.

