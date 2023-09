Actualités football EN DIRECT : Ramsdale « humilié » par la chute d’Arsenal, Manchester United en désarroi, Greenwood « meurt »

La légende d’Arsenal, Martin Keown, a exhorté Jadon Sancho à assumer la responsabilité de ses propres échecs et à « être l’homme le plus grand » dans sa apparente brouille avec Erik ten Hag.

L’ancien défenseur affirme que Ten Hag a essayé de mettre son bras autour du joueur dans le passé, et que cela n’a toujours pas fonctionné.

S’exprimant sur White et Jordan plus tôt ce matin, Keown a déclaré à talkSPORT : « Vous devez suivre cela depuis le début – quand Ten Hag est arrivé au club, je pense qu’il a brillamment fait pour le joueur, il l’a fait sortir du club. ligne de tir et il l’a emmené en Hollande pour le soigner, on a parlé de problèmes de santé mentale, on a aussi parlé de blessures et il l’a nourri et a essayé de le ramener dans l’équipe.

« À aucun moment réel je n’ai vu ce Sancho jouer avec franchise, avec détermination. Il ne me semble pas qu’il soit un joueur qui, oui, c’est un talent incroyable et nous l’avons vu au Borussia Dortmund où il démontait les défenses, mais je ne le vois pas, alors pourquoi ? Y a-t-il un manque de motivation ou un manque d’envie ?

« Le manager recherche une performance à l’entraînement, une éthique de travail, et avant tout tu vas être à l’heure à l’entraînement. Si vous êtes en retard, il y a un problème, ce ne sont pas négociables.

« C’est une question de discipline et il y a un message pour le groupe ici, pas seulement pour ce joueur, que c’est vraiment important, il s’agit de faire passer le message au groupe sur la façon dont vous vous comportez. Il ne travaille pas assez à l’entraînement, il n’a pas la discipline, il ne respecte pas le groupe ni le staff, donc il a dû faire un pas en avant.

« C’est un amour dur pour lui, mais Ten Hag a essayé l’autre approche, a essayé de mettre son bras autour de lui et cela ne semble pas se produire.

« Quand j’étais un jeune joueur, il y a de nombreuses années, Graham Taylor m’a dit : ‘Quand tu viens dans un club de football, assure-toi qu’on parle de toi pendant des années après, assure-toi que tes photos soient visibles dans le bâtiment’.

« Ils ne seront pas là pour Sancho, car il n’a rien fait depuis qu’il est à Manchester United.

« Il ne s’agit pas de savoir si un manager tire le meilleur de lui-même ou non, il faut obtenir le meilleur de lui-même et il devrait lever la main et s’excuser auprès du manager.

« Il est devenu ému et le manager a essayé de le réveiller, c’est de cela qu’il s’agit, et le joueur n’est pas prêt à présenter des excuses.

«Je pense qu’il doit être l’homme le plus grand. Si je suis dans son coin, je lui dis : « Tu vas voir le manager et tu sauves ta carrière ».