Actualités extraordinaires de la saison 2, date de sortie potentielle et distribution

Dans un monde plein de films et de séries sur les super-héros, il est parfois difficile d’imaginer qu’une énième série de ce genre puisse réussir – surtout si elle n’est pas associée aux grands studios comme Marvel ou DC. Cependant, Extraordinaire séduit le public et est renouvelé pour une deuxième saison.

Dans les productions typiques de super-héros, un super pouvoir est un cadeau unique, et seuls quelques-uns en bénéficient. Dans Extraordinaire, les choses sont différentes. Les super pouvoirs sont courants chez toute personne de plus de 18 ans. Tout le monde les possède… sauf Jen, ce qui fait d’elle une paria et ruine sa carrière et ses relations.

Misérable et frustrée, Jen tente désespérément d’acquérir n’importe quel super pouvoir, même le plus ridicule (la plupart des pouvoirs de la série sont inutiles ou grinçants). Mais parviendra-t-elle à réaliser son rêve dans la saison 2 ? Voici tout ce que nous savons sur le retour de la série.

Il n’y a aucune information sur la date de sortie du deuxième opus de la série, mais de nombreux médias s’attendent à ce qu’il revienne. fin 2023 ou début 2024.

Aux États-Unis, vous pouvez regarder la saison 1 d’Extraordinary sur Hulu. L’abonnement financé par la publicité est disponible pour 7,99 $ par mois (79,99 $ par an). Le forfait sans publicité coûte 14,99 $ par mois.

Au Royaume-Uni, vous pouvez regarder des séries sur Disney+. L’abonnement mensuel est au prix de 7,99 £ (79,99 £ pour l’année).

Spoilers pour la première saison d’Extraordinary ci-dessous.

Dans la saison 1 de la série, Jen a désespérément essayé de trouver de l’argent pour une thérapie qui pourrait l’aider à découvrir des super pouvoirs. Le coût du traitement s’est avéré hors de sa portée, mais finalement, Gordon (le gars qui peut provoquer des orgasmes d’un simple toucher) lui a proposé un prêt. Jen a également réglé sa vie amoureuse : elle a coupé les ponts avec Luke et s’est engagée auprès de son nouveau copain, Jizzlord.

La saison 2 se concentrera certainement sur la thérapie de Jen dans une luxueuse clinique. Un autre scénario essentiel sera le passé de Jizzlord, puisqu’à la fin de la saison dernière, il a rencontré de manière inattendue sa femme et sa fille oubliées. La question est : retournera-t-il dans sa famille ou restera-t-il avec Jen ?

Dans le dernier épisode, Carrie a pris une décision importante dans sa vie. Fatiguée de l’immaturité et du manque d’ambition de Kash, elle a rompu avec son petit ami de longue date. Dans la saison 2, Carrie et Kash, passionné de super-héros, devront reconstruire leur vie.

Il est confirmé que les acteurs suivants apparaîtront :

Mairéad Tyers -Jen

-Jen Sofia Oxenham – Carrie

– Carrie Bilal Hasna – Du cash

– Du cash Luc Rollason – Seigneur du sperme

– Seigneur du sperme Siobhan McSweeney – Marie

– Marie Safia Oakley-Vert – Andy

– Andy Robbie Gee – Ian

– Ian Ned Porteous – Luc

Les nouveaux ajouts au casting incluent :

Julien Barratt – George, l’entraîneur de puissance de Jen

– George, l’entraîneur de puissance de Jen Rosa Robson – Nora, une personne de la vie passée de Jizzlord

– Nora, une personne de la vie passée de Jizzlord Moulins Kwaku – Le nouveau collègue de travail de Clark Carrie

– Le nouveau collègue de travail de Clark Carrie Derek Jacobi

