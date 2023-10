Actualités et fonctionnalités | QuatreQuatreDeux

Declan Rice a mis fin à une période glorieuse à West Ham United en rejoignant Arsenal cet été – mais il sera toujours reconnaissant envers les fans et les personnes avec qui il a travaillé dans l’Est de Londres.

Rice a remporté le trophée de la Ligue Europa Conference en tant que capitaine lors de son dernier match pour le club, une fin de conte de fées pour six années dans la première équipe des Hammers, où il est devenu un habitué de l’Angleterre et un milieu de terrain de 105 millions de livres sterling.

Son avenir n’était pas résolu lorsque l’équipe s’est séparée pour les vacances d’été, mais il est resté en bons termes avec tout le monde lors des négociations sur son transfert à Arsenal – lorsque son transfert a été confirmé, il a pris soin de dire au revoir à tout le monde, y compris au patron David. Moyes et son mentor Mark Noble, aujourd’hui directeur sportif du club.

« J’ai appelé David Moyes et nous avons eu une très bonne conversation », a déclaré Rice. QuatreQuatreDeux. « J’avais l’impression que nous nous devions de parler – j’ai tellement de respect pour lui.

« J’ai aussi parlé à Nobes : c’était difficile pour lui parce que c’est M. West Ham, mais il bourdonnait pour moi. Il était tellement heureux que je puisse me surpasser et participer à la Ligue des Champions cette année. Il a dit : « Ce n’est rien de plus que ce que vous méritez ».

VIDÉO : Pourquoi Edson Alvarez est le remplaçant parfait de Declan Rice pour West Ham… en quelque sorte

« Certains joueurs m’ont également envoyé des messages. J’ai eu beaucoup de réponses lors du chat de groupe que nous avons partagé ensemble, j’ai été surpris. Ce sont tous des amis très proches et je leur parle régulièrement. J’ai envoyé un SMS au manager avant le premier match de la saison, simplement pour dire : « Bonne chance pour la saison et à bientôt ». Il a répondu, ce qui était sympa.

« Je veux garder une relation positive avec lui parce qu’il était si bon avec moi, et les supporters l’étaient aussi – ils sont spéciaux. Je sais que c’est difficile de voir un joueur changer de club, mais je suis sûr qu’il comprend. J’espère que lorsque je le reverrai, je pourrai lui dire au revoir correctement.

Arsenal accueille West Ham le lendemain de Noël en Premier League, avant de se rendre face aux Hammers en février. « Ce sera assez étrange quand je jouerai contre West Ham cette saison, parce qu’il y a tellement de gars que je connais et avec qui je m’entends – ils diront des choses sur le terrain, j’en suis sûr ! » Riz rit.

« Nous les avons d’abord à l’Emirates Stadium, puis au London Stadium plus tard dans la saison. Ce sera génial d’y retourner et de voir tout le monde.

