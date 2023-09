Actualités et développements économiques de la région d’Amarillo pour le 24 septembre 2023

Les employés et les membres de la communauté redonnent pour la journée de service de Xcel Energy

MINNEAPOLIS – Près de 2 500 bénévoles de Xcel Energy et des communautés qu’elle dessert ont pris des mesures pour soutenir les organisations à but non lucratif lors de la 13e Journée de service annuelle de l’entreprise au début du mois.

Les bénévoles ont consacré plus de 7 200 heures de bénévolat pour soutenir plus de 100 organisations dans des projets allant de l’emballage de repas à la réparation de maisons pour les familles, en passant par le nettoyage des sentiers naturels et la plantation d’arbres. Les efforts bénévoles ont généré un impact économique de 230 000 $ dans les communautés de nombreux États desservis par l’entreprise, notamment le Colorado, le Minnesota, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Texas et le Wisconsin.

« Le bénévolat est dans notre ADN ; cela nous permet de changer des vies, d’approfondir nos racines dans la communauté et d’aborder les choses qui comptent le plus pour nos familles, amis et voisins », a déclaré Bob Frenzel, président-directeur général de Xcel Energy, qui a participé à l’événement en se joignant à Hearts & Hammers, une organisation à but non lucratif du Minnesota, qui a aménagé et peint la maison d’un vétéran local. « C’était inspirant de voir nos employés se réunir avec les membres de la communauté et soutenir leurs organisations à but non lucratif locales. »

Faits saillants de la Journée de service au Texas et au Nouveau-Mexique : 150 bénévoles ont contribué 340 heures, avec un impact économique de plus de 10 000 $. Les bénévoles ont emballé 500 colis de soins et posé 12 palettes de gazon, entre autres réalisations.

La Journée de service, une tradition depuis 2010, a été créée en hommage aux victimes, aux survivants et aux premiers intervenants du 11 septembre, ainsi qu’à tous ceux qui travaillent pour assurer la sécurité des communautés et du pays. L’événement bénévole annuel offre à Xcel Energy et aux membres de la communauté l’occasion de se réunir et de contribuer à des projets qui profitent aux organisations à but non lucratif locales.

La Journée laitière du sud-ouest aura lieu à la laiterie Del Rio près de Bovina le 18 octobre

La Journée laitière du sud-ouest 2023 du Texas A&M AgriLife Extension Service est prévue pour le 18 octobre et mettra en vedette la laiterie Del Rio près de Bovina. La journée sur le terrain mettra en valeur les technologies de pointe, notamment un digesteur anaérobie et une salle de traite rotative avec assainissement automatisé des trayons.

L’événement gratuit aura lieu de 8h00 à 15h00 au 1098 State Highway 86, Bovina. Les visites en bus vers la laiterie Del Rio débuteront à 8h30 et se poursuivront jusqu’à midi. Le Texas Beef Council, Southwest Cheese et Hi-Pro Feeds organiseront le déjeuner de midi.

Les visites comprendront trois arrêts au digesteur anaérobie, aux granges saoudiennes et à la salle de traite rotative.

« La Journée laitière 2023 mettra en lumière les sujets d’intérêt les plus actuels de la communauté laitière », a déclaré Juan Piñeiro, DVM, Ph.D., spécialiste des produits laitiers chez AgriLife Extension, Amarillo. « Les technologies d’automatisation et de précision peuvent contribuer à accroître l’efficacité et à résoudre les problèmes de pénurie de main-d’œuvre. Les digesteurs anaérobies réduisent les émissions de gaz à effet de serre et fournissent aux producteurs laitiers une autre source de revenus dans un marché marqué par l’augmentation des coûts des aliments pour animaux et la faiblesse des prix du lait.

Les sujets et les intervenants aux différents arrêts seront :

Arrêt 1 : Bienvenue et bref historique. Gestion des étables saoudiennes et utilisation de l’eau – Rocky Gingg, propriétaire de Del Rio Dairy, Jennifer Spencer, Ph.D., spécialiste des produits laitiers AgriLife Extension, Stephenville et Robert Hagevoort, Ph.D., spécialiste des produits laitiers de l’extension de l’Université d’État du Nouveau-Mexique, Clovis, Nouveau Mexique.

Arrêt 2 : Automatisation dans la salle de traite rotative — pré- et post-trempage robotisés ; moniteurs d’activité et portes de tri — Nathan Maroney, directeur de la ferme laitière Del Rio, et Sushil Paudyal, Ph.D., professeur adjoint de sciences laitières au Département des sciences animales, Bryan-College Station.

Arrêt 3 : Gestion du fumier et système de digestion anaérobie — Justin Pitsch, chef de projet du digesteur anaérobie Del Rio Dairy, et Zong Liu, spécialiste de la vulgarisation AgriLife et professeur adjoint au Département de génie biologique et agricole, Bryan-College Station.

Pour plus d’informations, contactez Piñeiro à jua[email protected] ou Spencer à [email protected].

Canyon Economic Development Corporation présente un nouveau programme de coaching d’affaires en partenariat avec Leading Edge

CANYON – La Canyon Economic Development Corporation (Canyon EDC) est ravie d’annoncer le lancement de son programme innovant de coaching d’affaires, en collaboration avec Leading Edg. Cette précieuse ressource est offerte gratuitement aux entreprises, dans le cadre de notre engagement continu à soutenir les entrepreneurs locaux et à favoriser la croissance économique de la communauté.

Le programme Canyon EDC Business Coach est conçu pour fournir aux entrepreneurs, aux startups et aux propriétaires de petites entreprises des conseils d’experts, des informations stratégiques et des conseils personnalisés pour les aider à relever les défis liés à la création et à la croissance d’une entreprise prospère. Grâce à ce programme, les participants auront accès à une équipe de coachs d’affaires expérimentés de Leading Edg qui offriront leur expertise dans divers aspects du développement commercial, notamment la planification et la stratégie commerciales, le marketing et l’image de marque, la gestion financière, les opérations et la logistique, les ventes et la clientèle. fiançailles, et bien plus encore.

« Nous sommes ravis de nous associer à Leading Edg pour apporter cette ressource inestimable aux entreprises de Canyon », a déclaré Stephanie Tucker, directrice exécutive de Canyon Economic Development Corporation. « Notre mission est de responsabiliser les entrepreneurs locaux et de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour prospérer. Le programme Business Coach témoigne de cet engagement, et nous encourageons tous les propriétaires d’entreprise intéressés à assister à l’événement Lunch and Learn pour explorer les possibilités infinies qu’il offre. des offres. »

Pour plus d’informations sur le programme Canyon EDC Business Coach ou pour en savoir plus sur les autres services et opportunités disponibles, appelez le 806-656-6835.