Actualités et développements économiques de la région d’Amarillo pour le 15 octobre 2023

Les candidatures ouvriront le 31 octobre pour le défi Amarillo EnterPrize 2023-24 du WT Enterprise Center.

Cette année, les principaux propriétaires d’entreprises situés dans le comté de Potter ou de Randall peuvent concourir pour des récompenses allant jusqu’à 75 000 $ pour développer leur entreprise. La cagnotte totale est de 300 000 $. Les propriétaires d’entreprise peuvent postuler sur AmarilloEnterPrizeChallenge.com et doivent assister à une séance d’orientation obligatoire pour examiner le processus d’éligibilité et les conditions de sélection. Les séances d’orientation commencent le 31 octobre.

« L’enthousiasme a commencé à monter alors que nous entamons la 27e année de l’Amarillo EnterPrize Challenge », a déclaré Brian Enevoldsen, directeur général du WT Enterprise Center. « Chaque année, alors que nous nous préparons aux mois de travail à venir, nous sommes reconnaissants d’offrir des opportunités et de l’espoir aux entreprises qui cherchent à développer leur entreprise. »

L’Amarillo EnterPrize Challenge est un programme du WT Enterprise Center et est financé par l’Amarillo Economic Development Corporation. Depuis la création de l’Amarillo EnterPrize Challenge en 1995, plus de 100 participants ont reçu plus de 7,5 millions de dollars en capital. Depuis que le WTEC a commencé à gérer le programme en 2009, les gagnants du EnterPrize Challenge ont déclaré un chiffre d’affaires combiné de plus de 1,48 milliard de dollars, avec 407 millions de dollars de masse salariale.

Les candidats sont encouragés à travailler avec le SBDC américain au WTAMU, un département du Paul and Virginia Engler College of Business de WT, pour obtenir de l’aide dans la création d’un plan d’affaires, de projections financières et de recherches démographiques et industrielles. Cette assistance est fournie gratuitement, mais un nombre limité d’heures est disponible pour les participants à l’Amarillo EnterPrize Challenge.

Pour plus d’informations, visitez AmarilloEnterPrizeChallenge.com, appelez le 806-651-8500 ou envoyez un e-mail à [email protected].

Les clubs scientifiques étudiants du WT organiseront la soirée de la communauté scientifique

CANYON — La soirée de la communauté scientifique, parrainée par le Paul Engler College Agriculture and Natural Sciences, débutera à 18 h 30 le 3 novembre au Legacy Hall du centre étudiant Jack B. Kelley sur le campus Canyon de WT.

Les billets, qui incluent le dîner, coûtent 10 $ pour les étudiants et 25 $ pour les anciens élèves et les membres de la communauté. Visitez wtamu.schoolauction.net/sciencenight23. Les RSVP doivent être envoyés le 18 octobre.

« Cet événement, premier du genre, vise à célébrer toutes les contributions que les sciences apportent à notre pays et à notre région », a déclaré le Dr Nick Flynn, professeur de biochimie au département de chimie et de physique de WT. « De nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui seront résolus par les scientifiques. Nous devons donc célébrer les contributions importantes que nos étudiants vont apporter à la société. »

Le Dr Joseph Atchison, ancien étudiant du WT 2013 et boursier postdoctoral à l’Abilene Christian University, prononcera un discours d’ouverture. Atchison – originaire de Canyon et fils d’Iris et de feu le Dr Timothy Atchison, ancien professeur du WT – a contribué au développement de nouvelles méthodes pour suivre les faisceaux d’électrons au Jefferson National Laboratory alors qu’il était étudiant au WT. Il a obtenu un doctorat. théorie nucléaire à la Texas A&M University, étudiant la matière nucléaire chaude et dense, et se concentre désormais sur la physique nucléaire expérimentale dans ses travaux postdoctoraux.

L’événement comprendra également un encan silencieux et un bar payant.

Les fonds recueillis soutiendront les organisations scientifiques étudiantes du Collège et aideront à financer les dépenses liées aux réunions, aux sorties scolaires, aux fournitures des membres et à la participation aux réunions professionnelles.

Les organisations comprennent l’American Chemical Society, la Climate Science Society, le Companion Animal Club, l’Environmental Science Society, la Geology Society, le Pre-Healthcare Club, le Pre- Veterinary Medicine Club, la Society of Physics Students, Tri-Beta et la Wildlife Society. Plus de 100 étudiants du WT sont membres des différents clubs scientifiques.

Pour plus d’informations ou des modalités de parrainage, contactez Flynn à [email protected] ou au 806-651-2542.

Pas de trucs, juste des friandises : célébrez Halloween avec le retour du Dunkin’s Spider Donut

À partir de cette semaine, les invités de Dunkin peuvent déguster le Spider Donut préféré des fans alors qu’il arrive dans les restaurants Dunkin’ du pays. Ce beignet édition spéciale se compose d’un beignet à la levure avec un glaçage à l’orange, surmonté d’une friandise Munchkins Donut Hole glacée au chocolat qui imite une araignée, complétée d’un filet de chocolat pour les pattes d’araignée et d’un filet blanc formant les yeux.

Pour perpétuer l’esprit trick-or-treat, Dunkin’ présentera une version Chocolate & Orange Sprinkle des beignets classiques givrés au chocolat, à la vanille et à la fraise. Les invités peuvent compléter ces friandises avec une gorgée du délicieux latte Pumpkin Spice Signature de Dunkin pour une expérience automnale ultime.

Les membres Dunkin’ Rewards® seront également ravis de faire peur cette saison avec de nouvelles offres à durée limitée. Jusqu’au 31 octobre, les membres Dunkin’ Rewards peuvent accéder à des offres gratuites et les membres Dunkin’ Rewards boostés peuvent obtenir 3X points sur les lattés Signature chauds ou glacés. Les membres peuvent également commander à l’avance sur l’application le mercredi pour gagner 100 points bonus. Ceux qui n’ont pas encore rejoint Dunkin’ Rewards peuvent créer un compte gratuit sur l’application Dunkin’ ou en visitant dunkinrewards.com. Lors de leur inscription, les nouveaux membres commenceront à gagner des points pour obtenir de la nourriture et des boissons gratuites, accéder à des offres exclusives et débloquer des éléments de menu secrets. Pour profiter des offres, les membres doivent les activer dans l’application avant de commander.

Pour rester informé des derniers événements de Dunkin’, visitez DunkinDonuts.com ou abonnez-vous au blog Dunkin’ pour recevoir des notifications sur news.dunkindonuts.com/blog.

Canyon ISD organise un déjeuner de dirigeants d’entreprises et de dirigeants communautaires

CANYON – Le Canyon Independent School District (Canyon ISD) a accueilli plus de 200 dirigeants d’entreprises et dirigeants communautaires le mardi 10 octobre au centre de conférence du Happy State Bank Stadium pour le déjeuner d’automne des dirigeants d’entreprises et communautaires du district.

« Nous sommes ravis du taux de participation et de l’opportunité de renforcer nos partenariats avec la communauté », a déclaré le Dr Darryl Flusche, surintendant de Canyon ISD.

Matt Ramsey, vice-président principal et directeur principal des investissements de la Banque Nationale Amarillo, était le conférencier invité. Il a mis en lumière les prévisions économiques, offrant des informations précieuses à tous les participants.

L’administration du district a présenté des faits sur les prochaines élections du taux d’imposition d’approbation des électeurs de Canyon ISD en novembre. Si elle est adoptée, la proposition permettrait à Canyon ISD d’obtenir un financement estimé à 5,1 millions de dollars (3,1 millions de dollars de l’État et 2 millions de dollars d’impôts locaux), même si le taux d’imposition total diminue.

« Ce déjeuner a été pour nous une façon fantastique d’entrer en contact avec les dirigeants locaux et d’engager des conversations importantes, non seulement pour nos écoles, mais pour l’ensemble de la communauté », a ajouté le Dr Flusche.

Le succès de cet événement renforce l’engagement de Canyon ISD à favoriser des partenariats communautaires solides. Des remerciements particuliers vont au cabinet d’avocats Underwood pour son parrainage de l’événement. Pour plus d’informations sur Canyon ISD ou sur les événements futurs, visitez notre site Web à l’adresse www.canyonisd.net ou suivez-les sur les réseaux sociaux.

10 ans de soutien aux anciens combattants se poursuivent lorsque vous « aidez un héros » chez Sport Clips Haircuts local

GEORGETOWN, Texas – Pour marquer la 10e année de soutien aux anciens combattants grâce aux bourses Help A Hero, Sport Clips Haircuts a lancé le 9 octobre sa promotion annuelle visant à collecter 1,7 million de dollars d’ici le 11 novembre. La campagne soutient la bourse « Sport Clips Help A Hero » de VFW. », qui fournit des fonds pour l’éducation des anciens combattants et des militaires afin qu’ils puissent faire la transition vers des carrières civiles post-militaires.

Au cours des cinq prochaines semaines, les clients, les membres de l’équipe et les franchisés de Sport Clips pourront faire un don en magasin au moment du paiement ou en ligne, 100 % des dons étant destinés à des bourses d’études pour vétérans. Les magasins Sport Clips participants feront également don de 2 $ pour chaque service de soins capillaires fourni lors de la Journée des anciens combattants, le 11 novembre, et de nombreux endroits offriront également des coupes de cheveux gratuites pour la Journée des anciens combattants pour les anciens combattants et les militaires en service actif.

En 2013, un retrait des troupes a incité Sport Clips, fondé par des vétérans, à intervenir pour répondre au besoin de fonds d’éducation qui s’étendent au-delà des avantages du GI Bill pour couvrir plus entièrement les coûts dont les militaires ont souvent besoin pour obtenir leurs diplômes et leur formation après l’armée. Le fondateur et président de Sport Clips, Gordon Logan, membre de VFW Life et vétéran de l’armée de l’air qui a piloté des C-130 en Asie du Sud-Est, est au cœur des bourses Help A Hero, un programme qui est maintenant devenu le plus important du genre.

En plus des dons en magasin, vous pouvez également envoyer « HÉROS » au 71777 pour une option de don en ligne simple. Les bourses Help A Hero vont jusqu’à 5,000 $ par semestre et aident à couvrir les frais de scolarité et les frais des militaires et des militaires de rang E-5 et inférieur. Les bourses Help A Hero sont attribuées aux anciens combattants qualifiés de toutes les branches de l’armée en envoyant les fonds directement au collège ou à l’école technique de leur choix. Pour postuler et en savoir plus sur l’impact de ces bourses sur la vie des anciens combattants, visitez SportClips.com/Hero.

L’Université de l’Est du Nouveau-Mexique annonce les lauréats des retrouvailles 2023

Portales, Nouveau-Mexique – L’Université de l’Est du Nouveau-Mexique reconnaîtra ses lauréats des retrouvailles 2023 lors du petit-déjeuner annuel de la Fondation ENMU le samedi 21 octobre à 8 heures du matin à la salle de bal Campus Union. Le banquet annuel remettra les prix de l’Association des anciens élèves de l’ENMU, de la Fondation ENMU, du Hall d’honneur des éducateurs de l’ENMU et du Hall d’honneur de l’athlétisme de l’ENMU.

Les lauréats 2023 de la Fondation ENMU comprennent l’Entreprise de l’année décernée à la Fondation Xcel Energy, le Philanthrope de l’année décerné au Dr Sandra Williamson et le Bénévole de l’année décerné à l’ENMU College of Business.

La Fondation Xcel Energy recevra le prix Entreprise de l’année 2023, contribuant ainsi à plus de 108 000 $ à divers programmes ENMU. Le soutien le plus constant de la fondation à but non lucratif est la subvention annuelle de 5 000 $ pour le programme ENMU Alliance for Minority Participation (AMP) depuis 2002, attribuant plus de 82 000 $ aux étudiants issus de minorités STEM inscrits à l’Université de l’Est du Nouveau-Mexique.