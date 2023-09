Actualités en Ukraine : un travailleur humanitaire canadien aurait été tué par un bombardement

CHASIV YAR, Ukraine –

Plusieurs organisations humanitaires en Ukraine rapportent qu’un travailleur humanitaire canadien volontaire a été tué ce week-end par une attaque russe.

Dans une publication sur Instagram, le groupe humanitaire Road to Relief affirme qu’Anthony « Tonko » Ihnat a été tué alors qu’il voyageait dans un véhicule avec trois autres volontaires de l’organisation.

Le groupe affirme qu’ils étaient en route pour contrôler les civils dans la ville d’Ivanivske, dans la région de Bakhmut, lorsque leur véhicule a été touché par des tirs russes.

Le message indique que le volontaire médical allemand Ruben Mawick et le volontaire suédois Johan Mathias Thyr ont été grièvement blessés et hospitalisés, tandis que le statut de la volontaire espagnole et directrice de Road to Relief, Emma Igual, reste inconnu.

Cependant, le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a déclaré aux médias espagnols que les autorités de Madrid avaient reçu une « confirmation verbale » de la mort d’Igual, 32 ans.

La page LinkedIn de Road to Relief indique que le groupe a été créé en mars 2022 pour aider les Ukrainiens à fuir les zones touchées par la guerre.



— Avec des fichiers de The Associated Press



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 10 septembre 2023.