Actualités en Ukraine : le Canada sanctionne les Moldaves

Le gouvernement canadien a annoncé de nouvelles sanctions contre les « collaborateurs russes » en Moldavie.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a annoncé mardi que les sanctions étaient imposées contre neuf individus moldaves « associés à des oligarques influents » ainsi que six chaînes de télévision qui « promeuvent et diffusent activement la désinformation russe pour justifier la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

« Aujourd’hui, nous envoyons un message clair aux individus et entités malveillants en Moldavie : soutenir l’invasion à grande échelle, non provoquée et injustifiable, de l’Ukraine par Poutine ne restera pas impuni », a déclaré Joly dans un communiqué.

« Nous continuons de condamner cette guerre dans les termes les plus fermes et réaffirmons notre soutien indéfectible à la Moldavie et à l’Ukraine alors qu’elles défendent leur indépendance, leurs droits et libertés contre les actions agressives du Kremlin. »



