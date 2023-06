Des parties de maisons de Kherson se sont échouées à plus de 160 km sur une plage d’Odessa, a déclaré un député ukrainien.

Des parties de maisons de Kherson se sont échouées à plus de 160 km sur une plage d’Odessa, a déclaré un député ukrainien. Des images publiées par Oleksiy Goncharenko le vendredi 9 juin montrent un toit sur Dolphin Beach près de Malyi Fontan. Des centaines d’Ukrainiens ont été secourus après que les eaux du barrage de Nova Kakhovka ont submergé des villages, des champs et des routes du sud de Kherson. L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir fait plier le barrage et sa centrale hydroélectrique, qui étaient sous le contrôle du Kremlin. Moscou a accusé l’Ukraine d’avoir bombardé le barrage.