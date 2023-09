Actualités en direct : les actions technologiques chinoises augmentent grâce à l’assouplissement des flux de données transfrontaliers

Les valeurs technologiques chinoises ont bondi vendredi matin, après que le principal régulateur Internet du pays a publié un projet de règle simplifiant les transferts de données transfrontaliers.

L’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2 pour cent, tandis que l’indice Hang Seng Tech, un indicateur qui suit les 30 plus grandes entreprises technologiques, a grimpé de 2,4 pour cent.

Les géants de l’Internet Tencent et Alibaba ont augmenté respectivement de 1,8 pour cent et 2,5 pour cent, tandis que les start-ups de véhicules électriques XPeng et Nio ont gagné respectivement 7,1 pour cent et 6,7 pour cent. Le commerce a été fermé en Chine continentale pour un jour férié.

La Chine envisage d’exempter les activités ordinaires, telles que le commerce international, la coopération universitaire et les achats transfrontaliers, de la demande d’examen de la sécurité des données, selon un communiqué publié jeudi par l’administration chinoise du cyberespace.