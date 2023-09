Actualités en direct : la Réserve fédérale décide aujourd’hui des taux

Les meilleures histoires du jour

Les travailleurs de Ford parviennent à un accord au Canada, alors que la grève de l’UAW se poursuit

Les travailleurs de l’unité canadienne de Ford Motor Co. ont évité une grève, parvenant à un accord de principe mardi soir après avoir prolongé les négociations de 24 heures par rapport à la date limite précédente.

L’accord de trois ans n’a pas encore été ratifié par les membres d’Unifor.

Aux États-Unis, Ford, General Motors Co. et Stellantis NV sont confrontées à la menace de grèves plus importantes de la part du syndicat United Auto Workers. Près de 13 000 travailleurs ont quitté leur emploi dans des usines du Michigan, du Missouri et de l’Ohio, et le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que les débrayages s’étendraient vendredi si de « sérieux progrès » n’étaient pas réalisés dans les négociations.

Bourses : avant la cloche

Les contrats à terme américains font du surplace et les actions mondiales sont mitigées ce matin alors que les marchés attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux.

Les contrats pour les valeurs industrielles du S&P 500 et du Dow ont augmenté de moins de 0,1 pour cent.

Le pétrole a pris du recul après une hausse fulgurante qui a poussé les prix à 95 $ US le baril hier. Le brut Brent a chuté d’environ 1 pour cent à près de 93 dollars américains le baril et le WTI a chuté à 90 dollars américains.

Que regarder aujourd’hui

C’est la Journée de la Fed ! Les États Unis Réserve fédérale On s’attend généralement à ce qu’il suspende les hausses de taux d’intérêt lorsqu’il annoncera sa décision à 14 h HE, mais il y aura encore beaucoup à absorber.

Les investisseurs surveilleront la conférence de presse du président Jerome Powell à 14h30 et les projections des responsables de la Fed dans le « dot plot » pour savoir si la banque centrale va à nouveau augmenter ses taux.

Les économistes interrogés par Bloomberg s’attendent à ce que la projection médiane fasse état d’une nouvelle augmentation cette année et plusieurs d’entre eux s’attendent à une diminution du nombre de réductions pour 2024.

Le Banque du Canada publiera son résumé des délibérations sur sa décision de maintenir son taux d’intérêt de référence à 5 pour cent le 6 septembre. Il sera publié à 13h30.

