Actualités en direct : actualités économiques tendances du 26 septembre 2023

Les marchés prédisent peut-être la fin du cycle de resserrement de la Réserve fédérale américaine, mais Jamie Dimon continue de dire à ses clients de se préparer au pire scénario où les taux d’intérêt de référence atteindraient 7 pour cent et une stagflation.

« Nous exhortons nos clients à se préparer à ce genre de stress », a déclaré le directeur général de JPMorgan Chase & Co. dans une interview au Times of India, affirmant qu’un atterrissage brutal reste un risque pour l’économie américaine.

Ses commentaires contrastent avec le consensus après des hausses de 5,25 points de pourcentage qui ont porté le taux de référence à 5,5 pour cent – ​​le niveau le plus élevé depuis 22 ans. Les décideurs américains ont signalé que les taux devront rester élevés plus longtemps pour contenir l’inflation, même si les marchés monétaires anticipent des réductions à partir de l’année prochaine.

« S’ils doivent avoir des volumes plus faibles et des taux plus élevés, il y aura des tensions dans le système », a déclaré Dimon lors de sa visite à Mumbai pour un sommet des investisseurs de JPMorgan. « Warren Buffett dit qu’il faut découvrir qui nage nu lorsque la marée descend. Ce sera la marée descendante.

Dimon, qui a déclaré que les taux pourraient devoir augmenter davantage pour lutter contre l’inflation, a ajouté que la différence entre 5 et 7 pour cent serait plus douloureuse pour l’économie que ne l’était un passage de 3 à 5 pour cent.

