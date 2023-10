Actualités économiques, stratégie, finance et vision d’entreprise

Dans les services financiers, State Bank of India et Bajaj Finance restent les plus performants et cela ne devrait pas surprendre puisque les piliers à la barre connaissent leur jeu comme les hérissons. Mais le consensus du jury pour désigner le PDG « Best of the Best » est Sanjiv Mehta, qui a récemment raccroché ses crampons au sein de la plus ancienne multinationale de produits de grande consommation du pays. Bien qu’il opère dans un secteur de consommation hyper-compétitif, Mehta a maintenu des taux de rendement brillants chez Hindustan Unilever. Sa stratégie la plus évoquée, « Gagner dans de nombreuses Indes » (WIMI), a contribué à maintenir la croissance. Compte tenu de l’hétérogénéité du pays, les lancements de produits et les stratégies ont été adaptés localement. Par exemple, la formulation du thé Brooke Bond Red Label dans le Nord est très différente de celle vendue dans l’Est, tout comme la formulation du Surf Excel diffère selon les régions du pays. « Quelque part, nous favorisons la pénétration, dans d’autres, nous améliorons les consommateurs. WIMI nous a donné un avantage concurrentiel significatif », explique Mehta. Fortune Inde.

Même si des multinationales telles que HUL s’implantent profondément en Inde, d’autres, comme Shah de M&M, aspirent à se mondialiser. Dans le secteur agricole, Mahindra Group entend devenir un acteur mondial et a acquis des sociétés de tracteurs au Japon, en Turquie et en Finlande. « S’il y a quelque chose d’important que nous pouvons acquérir à un prix raisonnable, nous l’examinerons également », déclare Shah. L’acquisition de Mitsubishi Tractors a aidé l’entreprise à déployer sa dernière série Oja. Elle envisage désormais de les exporter vers les marchés de l’ASEAN. « Pourquoi une entreprise indienne devrait-elle être soumise aux acteurs mondiaux ? Nous voulons être l’acquéreur et créer de la valeur », déclare Shah.

Aussi ambitieux que cela puisse paraître – d’autant plus que les ratios de rendement de certains PDG ressemblent à des travaux en cours – une chose est claire : l’interaction entre les hérissons et les renards est là pour rester.