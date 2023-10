Actualités économiques octobre 2023 – The Cedar Mill News

Réunion d’octobre du CMBA

Mardi 10 octobre, de 12 h à 13 h, The Ackerly at Timberland, 11795 NW Cedar Falls Drive

Rejoignez-nous pour la réunion de réseautage mensuelle de la Cedar Mill Business Association ! Le déjeuner sera fourni. Apprenez-en davantage sur le Site Web de l’Association commerciale des moulins à cèdres.

Inauguration du restaurant et salon Hometown Taste !

Mercredi 18 octobre, de 11 h à 22 h, 12890 NW Cornell Rd (ancien restaurant Chiam)

Les nouveaux propriétaires de ce restaurant/bar/loterie à service complet de style sichuanais sont ravis de servir leur nouveau style de nourriture dans la région de Cedar Mill. Trois amis — Jack, Hill et David — se sont joints à leur partenariat avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie alimentaire et ont hâte de rencontrer tous les clients et de servir des plats du Sichuan exceptionnels au quartier !

Nous voulons inviter tout le monde à notre grande ouverture ! Nous distribuerons des chèques-cadeaux à tous les clients qui viendront remplir un ticket de tombola. Venez tester notre nouvelle expérience culinaire !!

Studio de musique ancienne

Session d’automne du 22 septembre au 22 décembre, Leedy Grange Hall, 835 NW Saltzman, prix au prorata pour vous inscrire maintenant, voir le site Web pour plus de détails

Un tout nouveau studio de musique préscolaire a ouvert ses portes à Cedar Mill ! Le Studio de Musique Ancienne vous invite à nous rejoindre dans une grande aventure musicale avec votre enfant. Les enseignantes du préscolaire Caroline et Wendy invitent vos enfants de 16 mois à 5 ans à chanter, danser, apprendre des rythmes et se faire de nouveaux amis. Je m’inscris actuellement aux cours d’automne. Plus d’options de cours à venir en janvier !

Retrouvez-nous à notre site Web ici, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou appelez le 503 928-4571 pour plus d’informations.

Journée portes ouvertes préscolaire

Samedi 7 octobre, de 15 h à 17 h, 1045 NW 123rd Ave

Venez découvrir toute la magie et l’apprentissage qui attendent vos petits au Safari Kid Cedar Mill.

Apprenez à connaître le cœur et l’âme derrière notre école. Notre directrice sera là pour répondre à toutes vos questions et partager notre vision de l’éducation de votre enfant. Visitez nos installations rénovées : notre école a subi des changements passionnants et nous avons hâte de les montrer ! Faites une visite et découvrez les espaces incroyables où votre enfant apprendra et jouera.

Découvrez notre programme : notre programme enrichissant favorise la croissance et le développement de votre enfant. Nous nous engageons à fournir une éducation complète qui les prépare à un avenir radieux.

Amusement sur le thème de l’automne : profitez de l’esprit de l’automne avec un jeu et une activité spéciaux sur le thème de l’automne. C’est une excellente façon pour votre enfant de se faire des amis et de s’amuser pendant que vous explorez notre magnifique installation.

Festival d’automne à Anthology of Beaverton

Jeudi 19 octobre, de 11h à 17h, 910 NW 185th

Vous ne voudrez pas manquer notre festival d’automne au centre d’accueil de cette communauté de résidences pour personnes âgées qui ouvrira bientôt ses portes. C’est l’occasion d’en apprendre davantage et d’examiner les projets à venir pour Anthology of Beaverton, qui ouvrira début 2024. Arrêtez-vous pour des rafraîchissements et des friandises d’automne. RSVP requis au 971-251-2166. Visiter le Site Web de l’Anthologie de Beaverton.

Actualités VGA d’octobre

Village Gallery of Arts a l’honneur de féliciter les récipiendaires de nos bourses 2023 : Rachel Bourne et Eclipse Strasser ! Les deux diplômés du secondaire poursuivent leurs études artistiques à l’automne : Rachel à l’UC Santa Cruz et Eclipse à l’OTIS College of Art and Design de Los Angeles. En plus de la bourse, ils reçoivent chacun une adhésion étudiante gratuite d’un an à VGA. Nous sommes impatients de suivre leur croissance artistique au cours de l’année à venir et au-delà ! Meilleurs vœux à tous les deux.

Remise des prix d’automne

26 septembre-26 octobre

Nous sommes ravis de compter Christine Helton comme jurée pour la cérémonie de remise des prix d’automne du 60e anniversaire ! Elle a enseigné à la Beaverton’s Arts and Communication Magnet Academy, a été membre de longue date de la VGA et expose son travail avec la Watercolour Society of Oregon, la Oregon Society of Artists à Portland et la Current Gallery à McMinnville, Oregon.

Discussion artistique et rafraîchissements

Dimanche 15 octobre, de 15h à 17h, gratuit et ouvert à tous

Venez voir les œuvres gagnantes, mélangez, mêlez-vous et discutez d’art avec nos artistes lors de la réception de la cérémonie de remise des prix d’octobre !

Jacinthes des bois sur Denham Hill, Royaume-Uni. 24″x 24″ ; techniques mixtes.

Grand et audacieux : Medha Joshi

« À la périphérie de Londres, j’ai découvert Denham Hill lors de ma promenade matinale. L’air était frais, vif et parfumé avec des milliers de jacinthes délicates qui tapissaient le sol de la forêt. Un spectacle inoubliable !

Studios ouverts du comté de Washington

Samedi et dimanche 21 et 22 octobre, de 10h à 17h, gratuit, ouvert à tous (Attention : nous ouvrirons une heure plus tôt pour cet événement)

VGA participe à nouveau à l’événement. Venez observer des artistes et artisans démontrant et expliquant leur art. De nombreux artistes seront présents tout au long du week-end. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le Site Web des studios ouverts du comté de Washington.

Cours gratuits pour tous les âges

Le samedi, de 13h à 15h

Fabriquez un masque, 28 octobre ; Lettres médiévales enluminées, 4 novembre ; Biscuits au bois, 25 novembre ; Arbres Kirigami et étoiles en origami, 2 décembre ; Décorations des fêtes, 9 et 16 décembre. Tout le matériel est fourni ! Aucune inscription nécessaire.

Cours pour enfants

Les jeudis 5, 12, 19 et 26 octobre, de 15 h 45 à 17 h 15, maximum 8 élèves, âgés de 7 à 11 ans, enseignés par l’équipe pédagogique VGA

Rejoignez une classe passionnante pour apprendre une variété de formes d’art ! Une équipe d’instructeurs en rotation offre la possibilité d’explorer une variété de médias et d’approches tout en développant des concepts et des compétences artistiques. Toutes les fournitures incluses. Les projets présentés pour octobre incluent : Céramique, Blackout Poetry, Aquarelle : Oiseaux et bateaux, et plus encore !

Cours adultes

Introduction à la peinture à l’aquarelle avec Susan Pfahl

Les mardis 3, 10, 17 et 24 octobre, de 18h30 à 21h30, max 8 étudiants

Niveau DEBUTANT. Dans chaque cours, nous expérimentons la façon dont la peinture, le papier et l’eau réagissent, puis peignons un sujet simple en incorporant cette « expérience » dans notre travail. Les chefs-d’œuvre sont peu probables, mais les compétences augmenteront. Aucun prérequis nécessaire.

Couronne d’automne avec Jeannine Bamberg

Samedi 7 octobre, 10h-12h, max 8 étudiants

N’importe quel niveau. Avec l’arrivée de l’automne et les belles couleurs en constante évolution, ce cours s’adresse aux amoureux de la nature qui apprécient les nuances saisonnières. Bien sûr, si le printemps est votre saison préférée, n’hésitez pas à sélectionner d’autres teintes. Venez créer cette charmante couronne de pommes de pin dans votre mélange préféré de teintes colorées.

S’enrouler sur une gourde avec Jane A. Wilson

Vendredi 13 octobre, 9h30-16h30 (apportez votre déjeuner), max 12 étudiants

Niveaux débutant à avancé. Le lovage est une technique de vannerie amusante et facile. Apprenez à : attacher un cordon danois teint à la main au bord d’une gourde ; tisser des enroulements ouverts et fermés ; bobine de forme libre ; attachez une rangée de perles à la bobine. Choisissez parmi plusieurs combinaisons de couleurs pour personnaliser votre propre création. Jane partagera sa propre technique pour teindre la gourde et le cordon assorti. Vous devriez pouvoir terminer ce projet en classe. Aucune expérience en tissage n’est requise.

Introduction à la calligraphie sur cuivre avec Susan Pfahl

Les jeudis 26 octobre, 2, 9, 16 novembre, 19h-21h, max 6 étudiants

À mesure que la capacité d’affiner les métaux s’est développée, les stylos à extrémité carrée ont été remplacés par des plumes pointues en métal. Une série de styles d’écriture cursive s’est rapidement développée. Ceux-ci sont toujours utilisés pour les documents formels et les invitations. Le cuivre est le précurseur de l’écriture cursive que la plupart d’entre nous avons apprise à l’école primaire. Nous travaillerons à devenir à l’aise avec le maniement du stylo, puis aborderons l’alphabet, les petites lettres et les grands chiffres, ainsi que la ponctuation. Nous jouerons également avec l’épanouissement.

La mission de VGA est de « susciter la joie d’apprendre, de créer et d’apprécier l’art dans notre communauté. Nous soutenons les artistes professionnels et émergents en proposant une éducation artistique de haute qualité et abordable aux enfants et aux adultes, ainsi qu’en proposant des lieux de partage de leur travail. Village Gallery of Arts est une organisation à but non lucratif (501c3), ne reçoit aucun argent des contribuables et est entièrement composée de membres bénévoles.

Marché immobilier de Cedar Mill : préparer votre maison à vendre en 2024

Par Jan Dempsey, agent immobilier, Windermere Realty Group

Au cours des deux derniers mois, je vous ai demandé si vous envisagez de vendre votre maison en 2024. Notre marché de printemps est notre marché de vente le plus élevé et le plus rapide. Si vous envisagez d’obtenir le meilleur prix pour votre maison, vous devez être prêt à vendre entre la mi-janvier et la semaine précédant le Memorial Day. Le prix de vente optimal atteint sur notre marché de printemps se situe vers le 15 avril.

De nombreux experts prédisent que les taux hypothécaires baisseront d’ici la fin de l’année à environ 6 %. Si tel est le cas, nous pourrions assister à un autre marché de vendeurs comme au printemps 2022. Est-ce que vous et votre maison serez prêts à être commercialisés ? Pour être prêt à vendre, vous devrez faire deux choses : préparer votre maison à la vente et vous préparer financièrement. Je couvrirai votre préparation financière dans cet article, car connaître votre stratégie de sortie orientera toutes vos étapes vers le déménagement de cette maison et vers la suivante.

Vous et votre agent immobilier expérimenté aurez discuté de vos projets de vente et de déménagement, et vous aurez fait une pré-inspection de toute la maison et discuté des réparations, le cas échéant, qui pourraient être nécessaires pour aider à vendre votre maison (si vous choisissez d’effectuer des réparations). ). Plus important encore, vous et votre agent immobilier connaîtrez le prix de vente approximatif de votre maison (malgré plusieurs offres). Grâce à ces informations, vous pourrez rencontrer votre prêteur pour déterminer les fonds dont vous disposerez pour acheter votre nouvelle maison. Vous aurez peut-être besoin d’argent supplémentaire pour effectuer des rénovations dans la nouvelle maison ; il y a aussi des frais de déménagement et d’installation.

L’une des meilleures stratégies pour déménager de votre maison vers une nouvelle maison est de pouvoir acheter la nouvelle maison sans vendre votre maison actuelle. Avoir suffisamment de liquidités pour ce faire est une stratégie formidable, mais pas toujours possible. Un autre plan est le prêt relais, un prêt à court terme conçu pour fournir un financement pendant une période de transition, comme le déménagement d’une maison à une autre. Les prêts relais seraient garantis avec votre maison actuelle en garantie. Vous devrez être en mesure de payer l’hypothèque de la propriété existante ainsi que de la nouvelle maison avant que votre maison ne soit vendue et que vous remboursiez votre prêt relais. D’autres options de financement sont une ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) généralement auprès de votre coopérative de crédit, ou un prêt à court terme sur votre compte d’épargne tel qu’un 401K.

Si vous avez des questions immobilières, il me fera plaisir d’y répondre. J’ai 38 ans d’expérience dans l’immobilier et j’aimerais connaître vos projets et vous guider dans ce processus compliqué. N’hésitez pas à me contacter au 503-706-6358 ou à [email protected].

Séances de thérapie par polarité disponibles !

Les mercredis 4 et 18 octobre, de 15 h à 17 h, don suggéré de 40 $ à 60 $ sur rendez-vous

Nouveau! Des durées de séances plus longues ! Rejoignez-nous pour nos journées d’études énergétiques avec clinique étudiante ouvertes au public. Les étudiants de la formation de praticien en thérapie de polarité donneront une séance d’équilibrage énergétique (EBS) de 50 minutes. Portez des vêtements légers et confortables. Vous vous allongerez sur une table de traitement rembourrée après l’admission. Il y a deux séances par événement. Pour réserver, veuillez visiter seacummins.as.me/studentclinic ou envoyez un SMS au 917-588-6015. Pour en savoir plus sur ce qu’est la thérapie de polarité, visitez polaritytherapy.org

Sunset Credit Union offre désormais une protection contre la fraude

Face à l’augmentation de la fraude par carte de débit et de crédit, Sunset Credit Union offre un moyen de vous protéger contre les fraudeurs : des alertes SMS pour les cartes de débit et de crédit. Les alertes SMS ou les notifications par e-mail sont des notifications disponibles pour vous informer lorsque votre carte de débit ou de crédit a été utilisée. Avec ce service gratuit, si vous recevez une notification concernant un débit que vous n’avez pas effectué, vous pouvez nous en informer immédiatement et faire bloquer votre carte avant que d’autres transactions ne soient autorisées.

« Nous cherchons toujours des moyens de protéger nos membres contre les activités frauduleuses », déclare Rhonda Baggarley, PDG de Sunset Credit Union. « Au cours des prochains mois, nous chercherons encore davantage de moyens de garantir que l’identité et l’utilisation de la carte de nos membres soient protégées contre le vol. »

Pour en savoir plus sur les « alertes textuelles pour les cartes de débit et de crédit » de Sunset Credit Union, arrêtez-vous à notre bureau situé au 1100 NW Murray Blvd, visitez le Site Web de la Sunset Credit Union ou appelez le 503-643-1335. Sunset Credit Union est ouverte à toute personne qui vit, travaille, vénère ou fréquente l’école dans le comté de Washington.