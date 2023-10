Magasin local hébergeant un marché de producteurs

Le magasin Greenwood Tractor Supply accueillera un marché de producteurs proposant des produits frais cultivés localement, ainsi que d’autres produits saisonniers.

L’événement aura lieu le 4 novembre de 11 h à 16 h, les acheteurs pourront s’arrêter pour acheter tous les produits des voisins de la région de Greenwood.

Les vendeurs participants disposeront de tables installées près de la devanture du magasin où ils présenteront leurs produits.

Cet événement est ouvert au public. Le magasin est situé au 1460 US Highway 31 South.

Pour plus d’informations, contactez Greenwood Tractor Supply au 317-882-5800.

Morton Family Dental Care organisera une journée gratuite de la dentisterie

Les résidents de Franklin et des environs auront la possibilité de recevoir des services dentaires gratuits au Morton Family Dental Care le 13 novembre.

Pendant la Journée gratuite de la dentisterie, des nettoyages, des obturations et des extractions seront proposés aux patients, entre 8 h et midi au 2179 N. Morton St. Ste. Un à Franklin.

Appelez le bureau à l’avance pour planifier votre rendez-vous. Pour plus d’informations, appelez le 317-738-9884 ou visitez www.FreeDentistryDay.org.

Les entreprises enregistrent une augmentation nette de 167 % en 2023

The Garrett Companies, une société immobilière à service complet spécialisée dans les investissements multifamiliaux, le développement, la construction et la gestion d’actifs, a annoncé une augmentation de 167 % des développements achevés en 2023 par rapport à 2022, ainsi que plusieurs récompenses et étapes de croissance.

The Garrett Companies a élargi son portefeuille en 2023 avec plusieurs nouvelles initiatives, notamment la création d’un conseil consultatif stratégique pour améliorer ses opérations de mise à l’échelle. Sa troisième propriété commerciale, le café spécialisé Runway 19, a ouvert ses portes pour desservir la communauté du comté de Johnson. L’entrepreneur CVC BlueStar Mechanical a été lancé avec une spécialité multifamiliale. Les sociétés Garrett ont également contribué au lancement de Telis Group, un gestionnaire de fonds destiné aux promoteurs et opérateurs multifamiliaux.

En 2023, The Garrett Companies a accueilli 100 membres d’équipe. L’entreprise a promu 11 employés à de nouveaux postes de direction, reflétant l’engagement et la confiance de l’entreprise dans l’avenir de l’entreprise.

En plus de la croissance des talents, The Garrett Companies a transféré son équipe du Colorado au Denver Tech Center, a étendu sa présence opérationnelle à Nashville, Tennessee et a ouvert son troisième bureau social à Carmel, à environ 20 miles du siège social de l’entreprise à Greenwood.

Pour en savoir plus sur The Garrett Companies, visitez www.thegarrettco.com.

Événements à venir de la Chambre Franklin

Rejoignez la ville de Franklin et le personnel de la Chambre Franklin pour la cérémonie officielle d’inauguration du projet de la rue Yandes, le 2 novembre à 10 h.

Rejoignez également le personnel de Franklin Chamber pour l’ouverture officielle de Scooter’s Coffee le 3 novembre à 11 heures. Le nouveau café Franklin est situé au 1730 N. Morton St.

Rejoignez la Chambre de commerce de Franklin pour un atelier QuickBooks en deux parties les 8 et 15 novembre. Les participants repartiront avec une meilleure compréhension des applications et des ressources QuickBooks. L’inscription est obligatoire pour y assister sur www.franklincoc.org.

La Chambre de commerce de Franklin est à la recherche de participants au défilé pour le défilé annuel illuminé des fêtes qui aura lieu à 17 h 30 lors de l’éclairage des fêtes du centre-ville 2023 le 2 décembre. Les participants intéressés peuvent trouver un formulaire d’inscription, un itinéraire du défilé et des lignes directrices pour le char au bureau de la Chambre. ou en ligne sur www.franklincoc/news. Les inscriptions au défilé sont demandées avant le 27 novembre.