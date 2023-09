Actualités économiques du comté de Johnson : 23 septembre

Inauguration du ruban d’ouverture du lave-auto Greenwood

Kopetsky Auto Wash organisera l’ouverture officielle de son tout nouveau lave-auto situé au 49 Mercator Drive à Greenwood.

La grande célébration d’ouverture aura lieu le 30 septembre de 7 h à 21 h et comprendra une cérémonie d’inauguration à 9 h.

Événements d’inauguration :

Le maire Mark Myers et les représentants du comté d’Aspire Johnson inaugureront officiellement la cérémonie d’inauguration

Offre spéciale : Pour célébrer l’inauguration — Lavages de voiture GRATUITS toute la journée

Moitié de réduction sur les six premiers mois d’adhésion au Unlimited Club

Kits de nettoyage intérieur gratuits

Profitez de rafraîchissements et de collations gratuits pendant que vous explorez les installations modernes et découvrez les services de lavage de voiture qu’ils proposent. Participez également à un tirage au sort pour courir la chance de gagner des prix passionnants, notamment des lave-autos gratuits, des gobelets en acier inoxydable, des glacières et d’autres surprises.

Tous les membres de la communauté, les entreprises locales et les passionnés d’automobile sont invités. Venez découvrir la meilleure technologie et une voiture plus propre chez Kopetsky Auto Wash.

Pour plus d’informations sur l’événement d’ouverture officielle, les services et les promotions, envoyez un courriel [email protected] ou contactez John Mandabach au 317-691-8903.

La société immobilière Greenwood dévoile des appartements à Denver

The Garrett Companies, une société immobilière à service complet spécialisée dans les investissements multifamiliaux, le développement, la construction et la gestion d’actifs, a annoncé le développement de Ladora Modern Apartments à Denver, Colorado.

Ce développement présente 196 appartements résidentiels distinctifs et propose 11 plans d’étage conçus allant d’une à trois chambres.

Ils ont deux sièges sociaux dans l’Indiana situés au 1051 Greenwood Springs Blvd., Greenwood et au 401 Pennsylvania Parkway, Indianapolis.

Événements de réseautage Premier Southside d’Indy

Top Floor Women, leader du coaching et du conseil professionnel, invite toutes les femmes en quête de développement personnel et professionnel à les rejoindre.

Événements organisés le premier mercredi de chaque mois de 8h à 9h30 dans les bureaux de JPtheGeek situés au 156 S.Park Blvd. à Greenwood.

Pour plus d’informations, pour vous inscrire à l’événement, vous inscrire en tant que conférencier pour un mois à venir ou même devenir sponsor du café, rendez-vous sur www.topfloorwomen.org.