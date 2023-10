Actualités économiques de la région d’Helena

Copper Furrow s’empare de l’argent

Copper Furrow Brewing of Helena a reçu une médaille d’argent au concours Great American Beer Festival 2023 présenté par la Brewers Association.















Les médailles remises lors du concours du Great American Beer Festival sont mondialement reconnues comme des emblèmes de l’excellence brassicole et restent parmi les distinctions les plus recherchées au sein de la communauté brassicole.

Lors du concours 2023, les brasseries de premier plan couvrant 99 catégories de bière et 175 styles de bière (y compris toutes les sous-catégories) ont reçu de prestigieuses médailles d’or, d’argent et de bronze. Ces prix très convoités ont été dévoilés lors d’une cérémonie tenue le 23 septembre au Bellco Theatre de Denver.

Copper Furrow Brewing a été reconnue dans la catégorie International Dark Lager pour sa Tmavé Pivo, une bière blonde qui met en valeur la croûte de pain, le caramel et la torréfaction subtile du café en finale.

Brassée avec du malt de Vienne et du malt noir, elle est écrasée de manière laborieuse, bouillie pendant une période prolongée avec du houblon Cz Saaz et de l’eau osmosée inversée, puis fermentée avec de la levure Budvar et naturellement gazéifiée.

Copper Furrow Brewing est fier de créer une bière artisanale de haute qualité à partir d’ingrédients d’origine locale, servie dans une atmosphère décontractée et familiale.

Le Great American Beer Festival comprend un panel de 250 juges ainsi que plus de 300 bénévoles.

Au cours de trois phases réparties sur neuf jours, plus de 9 200 candidatures ont été évaluées provenant de 2 033 brasseries des 50 États, ainsi que de Washington, DC et de Porto Rico.

Pour plus d’informations, visitez GreatAmericanBeerFestival.com.

McArthur arrive à St. Peter’s Health

Le St. Peter’s Health Medical Group accueille le radiologue Dr Drake McArthur au sein de son équipe d’imagerie diagnostique.















McArthur a obtenu son doctorat en médecine à la faculté de médecine de l’Université Saba à Saba, dans les Caraïbes néerlandaises.

Il a effectué sa résidence en radiologie diagnostique à l’Université Tulane de Louisiane, en tant que résident en chef au cours de sa dernière année de formation. Il a ensuite complété une bourse de recherche en musculo-squelettique à l’Université de l’Arizona.

McArthur se spécialise dans le diagnostic et le traitement des affections et des blessures à l’aide d’équipements d’imagerie médicale tels que les rayons X, les ultrasons, la tomodensitométrie et l’IRM. Il se concentre également sur la gestion de la douleur grâce à des injections articulaires.

Hoerner rejoint Great West Engineering

Great West Engineering a embauché Raychel Hoerner au sein du groupe des ressources naturelles basé à Helena.

Diplômé du printemps 2023 de la Montana Technological University, Hoerner est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie environnemental.















Son expérience passée comprend deux stages en ingénierie où elle a effectué des travaux environnementaux pour une société de conseil et dans l’industrie pétrolière.

Hoerner a grandi à Columbia Falls et aime passer son temps libre en famille, à peindre, à faire du snowboard et à faire de la randonnée.

MacDonald est directeur par intérim de Big Sky 55+

Big Sky 55+’s a embauché Margie MacDonald de Billings comme directrice exécutive par intérim.















MacDonald travaillera aux côtés de l’actuel directeur général, Tully Olson, pendant que l’organisation effectue la transition et qu’Olson passe à de nouvelles opportunités.

MacDonald est une Montanaine de toujours qui a grandi à Glendive, a vécu à Billings pendant 40 ans et y a élevé sa famille. Elle est l’ancienne directrice exécutive de la Montana Association of Churches et l’ancienne directrice du Montana Office of Community Services. Elle a servi 12 ans au Sénat et à la Chambre des représentants du Montana.

Elle est membre du conseil d’administration de Big Sky 55+ et a récemment dirigé le plaidoyer en matière de politique publique de l’organisation lors de la législature de 2023.

Olson est directeur exécutif depuis 2019.

Big Sky 55+ est une organisation de Montanans de tous âges, en particulier de personnes de 55 ans et plus. Une partie de la mission de l’organisation est d’informer les Montanans sur la manière dont leurs élus abordent les politiques d’intérêt et d’importance vitales.

EA Engineering embauché par MDT

Le ministère des Transports du Montana a sélectionné EA Engineering, Science and Technology Inc., l’un des principaux fournisseurs de services environnementaux, pour fournir des évaluations et des études sur les ressources naturelles dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

La durée initiale de l’accord s’étend jusqu’en 2025, avec la possibilité de cinq prolongations supplémentaires d’un an.

Les travaux dans le cadre de ce contrat peuvent inclure un large éventail de services liés aux ressources naturelles, notamment des évaluations et des rapports biologiques ; les besoins en matière d’hébergement de la faune, l’analyse de faisabilité et la surveillance avant et après la construction ; délimitations et évaluations des zones humides ; évaluations de la morphologie des cours d’eau et autorisations ; rapports sur les résultats des ressources aquatiques; et la planification des mesures d’atténuation et les études de faisabilité.

Aujourd’hui dans sa 50e année, EA est une société d’intérêt public détenue à 100 % par ses employés qui fournit des solutions d’ingénierie et de gestion en matière d’environnement, de conformité, de ressources naturelles et d’infrastructures à un large éventail de clients des secteurs public et privé. Basée à Hunt Valley, dans le Maryland, EA emploie plus de 625 professionnels à travers un réseau de 27 bureaux commerciaux à travers la zone continentale des États-Unis, ainsi qu’en Alaska, à Hawaï et à Guam.