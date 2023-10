La liaison tribale rejoint l’équipe travailliste

Don Wetzel Jr. a rejoint le ministère du Travail et de l’Industrie du Montana en tant qu’agent de liaison tribal, agissant en tant que haut dirigeant et relevant directement de la commissaire Sarah Swanson.















Avec plus de deux décennies d’expérience dans la direction d’efforts entre entités nationales, étatiques et tribales, Wetzel dirigera les activités de sensibilisation du département auprès des communautés tribales. Il sera le premier dirigeant de haut niveau à se voir confier cette tâche.

« L’arrivée de Donnie au sein de l’équipe de l’IDD est une reconnaissance de ses talents et de ses relations au sein des communautés tribales du Montana », a déclaré Swanson. «C’est également une reconnaissance du fait que le ministère a davantage à faire lorsqu’il s’agit d’impliquer nos nations tribales et de garantir que les voix tribales sont entendues et servies efficacement.»

Wetzel est la première embauche extérieure de Swanson pour son équipe de bureau depuis sa nomination par le gouverneur Greg Gianforte il y a près de 70 jours.

L’une des priorités de Wetzel sera d’élargir les opportunités pour les jeunes tribaux âgés de 14 à 24 ans. Le département dispose de programmes axés sur ce sujet, tels que des emplois pour les diplômés du Montana, et Wetzel se concentrera sur l’élargissement des offres destinées à ce groupe démographique.

Membre de la nation Blackfeet, Wetzel est diplômé de la Harlem High School et a obtenu à la fois un premier cycle et une maîtrise de la Montana State University – Billings, où il a joué au basket-ball. Wetzel a passé la dernière décennie dans divers postes liés aux relations tribales au sein du Bureau de l’instruction publique du Montana, servant plus récemment de liaison tribale et de directeur de la réussite, des relations et de la résilience des étudiants tribaux.

Wetzel a consacré des années à la cause de la prévention du suicide, en particulier parmi les jeunes des tribus. Il apporte également à l’IDD une expérience en matière de problèmes de connectivité Internet tribale, grâce à son travail au Conseil des dirigeants tribaux du Montana-Wyoming.

Il s’est dit honoré et enthousiaste à l’idée d’accepter ce poste.

“Ce poste présente une opportunité d’améliorer les relations entre le Département et nos nations tribales, d’apprendre les uns des autres et de créer ensemble un avenir puissant pour notre grand État”, a-t-il déclaré.

Le gouverneur dirigera une mission commerciale à Taiwan

Le gouverneur Greg Gianforte dirigera une mission commerciale à Taipei, à Taiwan, avec des représentants des secteurs de l’agriculture, de la fabrication, de la photonique et des biosciences du Montana, a-t-on annoncé vendredi.















Cette visite, qui aura lieu du 28 octobre au 3 novembre, intervient deux ans après que le gouverneur a rouvert le bureau commercial du Montana pour l’Asie, au cœur de Taipei, afin de développer et d’élargir le commerce dans la région. La visite comprend une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le premier ministre exécutif de Yuan, Chen Chien-jen, ainsi qu’avec des partenaires commerciaux et éducatifs de la région.

En octobre 2021, le gouverneur a rouvert le bureau commercial du Montana en Asie pour générer de nouvelles opportunités commerciales dans les secteurs du blé, des légumineuses, des machines, de l’éducation, de l’optique, du charbon et des produits pharmaceutiques. Mei Mei Wang, qui dirigeait le bureau de l’État à Taiwan avant sa fermeture brutale en 2012, est le représentant officiel du bureau.

Taiwan est régulièrement l’un des 10 principaux partenaires commerciaux du Montana. En 2022, Taïwan a acheté pour plus de 107 millions de dollars de produits du Montana, notamment du blé de haute qualité, des machines industrielles et du bœuf.

Taiwan s’est également associée à l’État à travers le système universitaire, développant des programmes à l’Université du Montana et à l’Université technologique du Montana pour des échanges à court terme.

Peccia annonce une nouvelle embauche

Aaron Peters a rejoint le bureau d’Helena de Robert Peccia & Associates en tant que concepteur technique au sein du groupe de développement de site.















Peters possède plus de cinq ans d’expérience en génie civil, avec un accent principal sur l’ingénierie municipale et des transports. Chez RPA, il utilisera son expérience et sa formation pour réaliser divers aspects de la conception du site, notamment la collecte de données, l’analyse des alternatives et la préparation des documents de construction.

Il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en technologie du génie civil de la Montana State University – Northern. Son souci du détail, sa solide éthique de travail et son dévouement envers sa profession font de lui un excellent ajout à l’équipe RPA.

Prêts en cas de catastrophe désormais disponibles

Les petites entreprises non agricoles de 11 comtés du Montana peuvent désormais demander des prêts fédéraux en cas de catastrophe à faible taux d’intérêt auprès de la Small Business Administration des États-Unis, ont indiqué des responsables.

Le directeur Jeffrey Lusk du Centre des opérations sur le terrain en cas de catastrophe de la SBA-Ouest a déclaré que ces prêts compensaient les pertes économiques dues à la réduction des revenus causée par la sécheresse dans les comtés primaires suivants qui a commencé le 15 août.

Comtés primaires du Montana : Lewis, Clark et Powell.

Comtés voisins du Montana : Broadwater, Cascade, Deer Lodge, Flathead, Granite, Jefferson, Meagher, Missoula et Teton.

“L’éligibilité au SBA couvre à la fois les impacts économiques sur les entreprises dépendantes des agriculteurs et des éleveurs qui ont subi des pertes de production agricole causées par la catastrophe et sur les entreprises directement touchées par la catastrophe”, a déclaré Lusk.

Les petites entreprises non agricoles, les petites coopératives agricoles, les petites entreprises engagées dans l’aquaculture et la plupart des organisations privées à but non lucratif de toute taille peuvent être admissibles à des prêts en cas de catastrophe économique pouvant aller jusqu’à 2 millions de dollars pour les aider à faire face à leurs obligations financières et à leurs dépenses d’exploitation qui auraient pu être couvertes si la catastrophe n’avait pas eu lieu. s’est produit.

« L’éligibilité à ces prêts est basée uniquement sur l’impact financier de la catastrophe et non sur les dommages matériels réels. Ces prêts ont un taux d’intérêt de 4 % pour les entreprises et de 2,375 % pour les organisations privées à but non lucratif, d’une durée maximale de 30 ans, et sont disponibles pour les petites entreprises et la plupart des organisations privées à but non lucratif sans la capacité financière de compenser l’impact négatif sans difficultés », Lusk dit.

Les intérêts ne commencent à courir que 12 mois à compter de la date du décaissement initial du prêt en cas de catastrophe. Le remboursement du prêt en cas de catastrophe SBA commence 12 mois à compter de la date du premier décaissement.

Selon la loi, la SBA offre des prêts en cas de catastrophe économique lorsque le secrétaire américain à l’Agriculture désigne une catastrophe agricole. Le secrétaire a déclaré ce désastre le 10 octobre.

Les entreprises dont l’activité principale est l’agriculture ou l’élevage ne sont pas éligibles à l’aide en cas de catastrophe de la SBA. Les entreprises agricoles doivent contacter la Farm Services Agency au sujet de l’aide du Département américain de l’Agriculture mise à disposition par la déclaration du Secrétaire. Cependant, les pépinières sont éligibles à l’aide en cas de catastrophe du SBA en cas de sécheresse.

Les candidats peuvent postuler en ligne, recevoir plus d’informations sur l’assistance en cas de catastrophe et télécharger les candidatures sur SBA.gov/disaster. Les candidats peuvent également appeler le centre de service client de SBA au (800) 65-2955 ou envoyer un e-mail à dé[email protected] pour plus d’informations sur l’assistance en cas de catastrophe de SBA.

La date limite pour postuler est le 10 juin.

Pour les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un trouble de la parole, veuillez composer le 7-1-1 pour accéder aux services de relais de télécommunications. Les candidatures doivent être envoyées par courrier au US Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155.