Actualités économiques de la Fairfax County Economic Development Authority – 13 octobre

Le PDG de l’EDA du comté de Fairfax nommé au Power 100 pour la 4e fois

Victor Hoskins, président et directeur général de la Fairfax County Economic Development Authority, a été nommé pour la quatrième fois dans le classement Power 100 par Journal des affaires de Washington au sein de sa catégorie Immobilier Commercial, qui comprend 27 icônes de l’immobilier, du développement économique et de la construction.

«Je suis honoré d’être nommé pour la quatrième fois parmi les Power 100 du Washington Business Journal», a déclaré Victor Hoskins, président et chef de la direction de la Fairfax County Economic Development Authority. « C’est une véritable leçon d’humilité d’être inclus dans la catégorie des constructeurs et négociateurs d’immobilier commercial parmi des pionniers de l’immobilier tels que Christopher Clemente, président-directeur général de Comstock Holding Cos., Jodie McLean, PDG d’Edens ; et Robert Moser, PDG de Clark Construction Group – et aux côtés d’autres leaders du développement économique, dont Buddy Rizer, directeur exécutif de Loudoun County Economic Development, et Bill Tompkins, PDG de Montgomery County Economic Development Corp.

« De plus, c’est incroyable de partager cet honneur avec de nombreux dirigeants de la région du Grand Washington avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler pour renforcer notre économie régionale : Deryl McKissack, président et chef de la direction, McKissack & McKissack ; Jair Lynch, président et chef de la direction, Jair Lynch Real Estate Partners ; Linda Rabbitt, fondatrice et présidente de Rand Construction ; Ernie Drew Jarvis, vice-président, Savills Amérique du Nord ; Matt Kelly, PDG, JBG Smith Properties ; Monty Hoffman, fondateur et président de Hoffman & Associates ; Toby Bozzuto, PDG du groupe Bozzuto ; Emeka Moneme, présidente du Capitol Riverfront Business Improvement District ; et Kimberly Driggins, directrice exécutive du Washington Housing Conservancy », a ajouté Hoskins.

Selon le Washington Business Journal :

«Victor Hoskins dirige les activités de développement économique du puissant comté de Fairfax, qui abrite 10 entreprises Fortune 500 et sept autres entreprises Fortune 1000, ainsi que 120 entreprises figurant sur la liste la plus récente d’Inc. 5000. Avant de rejoindre Fairfax EDA en 2019, il a occupé des postes de premier plan en matière de développement économique à Washington DC, à Prince George et à Arlington, où il a joué un rôle clé dans la création du deuxième siège social d’Amazon.com Inc. Il supervise 36 employés, des bureaux dans cinq centres d’affaires internationaux et un budget annuel dépassant les 9 millions de dollars.

Voici la liste de tous les dirigeants des entreprises et organisations du comté de Fairfax classés dans toutes les catégories du Power 100 2023 du Washington Business Journal :

Stephanie Berkowitz, présidente et directrice générale, Northern Virginia Family Service

Christopher Clemente, président-directeur général, Comstock Holding Cos.

Mark Ein, président, Kastle Systems

Amy Gilliland, présidente, Technologie de l’information de General Dynamics

Victor Hoskins, président et chef de la direction, Autorité de développement économique du comté de Fairfax

Dr J. Stephen Jones, président et chef de la direction, Inova Health System

Michele Kang, PDG, Cognosante

Anne Kress, présidente, Collège communautaire de Virginie du Nord

Arvind Manocha, PDG, Wolf Trap Foundation for the Performing Arts

Jodie McLean, PDG, Edens

Robert Moser, PDG, Clark Construction

Kim Roy, PDG, Hitt Contracting Inc.

Chris Nassetta, PDG, Hilton Worldwide

Andy Nvarette, vice-président exécutif et directeur des affaires externes, Capital One Financial

Horacio Rozanski, président et chef de la direction, Booz Allen Hamilton

Warren Thompson, président, Thompson Hospitality Group

Kathy Warden, présidente et directrice générale, Northrop Grumman

Gregory Washington, président, Université George Mason

Noyau urbain moderne

Une pièce centrale du Course Scotts le développement près de la station de métro McLean est maintenant en place, FFXmaintenant signalé. Se distinguant par une grande façade vitrée, l’Heming de 28 étages a terminé sa construction après plus de trois ans, apportant 410 nouveaux appartements et 38 000 pieds carrés d’espace commercial au 1800 Chain Bridge Road à Tysons, a annoncé le promoteur Skanska. Les travaux sur le chantier étant en cours depuis août 2020, le projet a nécessité 1,1 million d’heures de travail, 2 700 tonnes de barres d’armature en acier et 37 000 mètres cubes de béton, selon l’entreprise de construction. « Nous sommes ravis de réaliser ce superbe projet grâce à l’engagement sans faille et au travail méticuleux de notre équipe de construction. » Dale Kopnitsky, directeur général et vice-président exécutif des opérations du bâtiment DC de Skanska, a déclaré dans un communiqué de presse. « Alors que les communautés de Tysons et McLean continuent de croître, Skanska est honorée de faire partie de l’équipe qui transforme Scotts Run en un noyau urbain moderne.

Suivi des débris spatiaux

Menlo Park, basé en Californie ISR International sélectionné basé sur Reston Leidos et Espace Scoutqui est basé dans la région du comté de Fairfax à Alexandrie, en tant que sous-traitant d’un projet de suivi des débris spatiaux financé par la communauté du renseignement américain, EspaceActualités signalé. SRI est l’une des quatre sociétés qui ont remporté des contrats dans le cadre de l’activité de projets de recherche avancée en matière de renseignement pour tenter de suivre de minuscules débris en orbite qui sont actuellement indétectables par les capteurs au sol. Le projet, connu sous le nom de Space Debris Identification and Tracking (SINTRA), devrait être achevé dans quatre ans. L’IARPA souhaite identifier les technologies et les méthodes permettant de suivre avec succès les débris mesurant moins de 10 centimètres de long, soit environ la taille d’une carte de crédit. « Les petits débris constituent une menace croissante et non résolue. » a déclaré Lin van Nieuwstadt, ingénieur principal au SRI et chercheur principal.

Station d’accueil autonome

Basé sur la région de Falls Church Northrop Grumman abandonnera son projet de développer sa propre station spatiale commerciale et soutiendra à la place un effort concurrent dirigé par Denver, au Colorado. Espace Voyageuront annoncé les sociétés le 4 octobre EspaceActualités signalé. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les sociétés coopéreront au développement de systèmes d’amarrage entièrement autonomes pour le vaisseau spatial cargo Cygnus de Northrop, lui permettant de s’amarrer à la station spatiale Starlab de Voyager. « Cette collaboration constitue une avancée majeure pour le programme Starlab. » a déclaré Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space, dans un communiqué.. « La capacité technique de Northrop Grumman et son succès avéré dans les services de réapprovisionnement de fret joueront un rôle central à mesure que nous accélérons le développement de Starlab. »

Accord multi-lancement

Opérateur de satellite basé à Tysons Intelsat a signé un accord avec Espace de relativité pour plusieurs lancements du lanceur réutilisable Terran R de cette société en cours de développement, selon EspaceActualités. Les deux sociétés ont annoncé le 11 octobre qu’elles avaient signé un accord pluriannuel de lancements multiples pour les lancements Terran R de satellites Intelsat ne commençant pas avant 2026, l’année où Relativity projette actuellement Terran R de faire ses débuts. Les sociétés n’ont pas divulgué le nombre de lancements inclus dans l’accord ni la durée de l’accord.

Grosse poussée

Basé sur Tysons Booz Allen Hamilton fait de gros efforts pour proposer un nouvel ensemble de capacités d’IA aux clients de l’armée américaine et du gouvernement fédéral. Booz Allen a dit Axios il vise entre 500 et 700 millions de dollars de contrats d’IA avec le gouvernement au cours de l’exercice 2024. L’entrepreneur est déjà le plus grand fournisseur de services liés à l’IA au gouvernement fédéral, selon les données de Deltek. La société a déclaré qu’elle avait déjà près de 200 contrats d’IA actifs avec le gouvernement fédéral et l’armée, dont trois des plus grands véhicules d’IA du ministère de la Défense. Booz Allen a annoncé cette semaine un nouveau portefeuille ciblé et étendu d’offres d’IA destinées aux clients fédéraux qui, selon lui, peuvent aider les clients à atteindre rapidement les objectifs de leur mission, à économiser sur les coûts et à développer leur entreprise à grande échelle, a rapporté Journal des affaires de Washington dans le contenu des abonnés.

Maillon de la chaîne d’approvisionnement agricole

Basé sur Tysons Hélios a clôturé un cycle de financement de pré-amorçage de 1,85 million de dollars dirigé par Supply Change Capital, basé à Los Angeles, avec la participation de January Ventures de Boston, a rapporté Villebiz. L’entreprise, qui développe des outils pour surveiller les chaînes d’approvisionnement agricoles, a également annoncé le lancement de Cersi, un outil d’IA doté d’une fonctionnalité conversationnelle de type ChatGPT. Considéré comme le premier du genre au monde, Cersi utilise une vaste base de données sur le climat, l’économie, les devises et les risques politiques, en plus de surveiller quotidiennement un demi-million d’articles de presse, pour répondre aux questions. « Cersi apporte quelque chose de vraiment unique à l’espace de la chaîne d’approvisionnement agricole : la possibilité de poser des questions clés sur vos propres chaînes d’approvisionnement et de recevoir des informations en quelques secondes. » a déclaré Francisco Martin-Rayo, co-fondateur et PDG d’Helios. « En moyenne, nous constatons que les équipes qui utilisent Cersi augmentent leur productivité de 40 %. »

Acquisition pédagogique

Basé sur Reston Ellucienun fournisseur de solutions technologiques éducatives, a accepté d’acquérir Tribal Group plc, un fournisseur de logiciels et de services de planification des ressources d’entreprise et de gestion de la relation client basé au Royaume-Uni pour le secteur de l’éducation. « Tribal s’aligne clairement sur la stratégie, l’objectif et les valeurs d’Ellucian, et il s’agit d’une opportunité passionnante d’étendre notre portée combinée alors que nous propulsons l’enseignement supérieur afin que les établissements puissent favoriser la réussite des étudiants.« , a déclaré Laura Ipsen, PDG d’Ellucian. Villebiz a plus.

Nouvelle travée de pont

Basé sur Tysons Pont de base fédéralun fournisseur de services d’intelligence visuelle, de cybersécurité et d’autres services techniques au gouvernement fédéral, a annoncé avoir acquis Bethesda, dans le Maryland. teKnoluxion, un fournisseur de services d’ingénierie logicielle et système pour les clients de la défense et du renseignement. Bridge Core est soutenu par la société de capital-investissement NewSpring Holdings. teKnoluxion est spécialisé dans l’ingénierie du cloud hybride et le développement du cloud. Bridge Core a déclaré que cette décision renforcerait les outils et services qu’elle peut offrir à la communauté du renseignement. Potomac Tech Wire porté La version.

Cycle de financement

Sécurité GuidePointune société de cybersécurité basée à Herndon, a annoncé avoir clôturé un cycle de financement dirigé par Audax Private Equity. Le montant du financement n’a pas été dévoilé. Fondée en 2011, GuidePoint travaille à la fois avec des agences fédérales et des entreprises privées. La société a déclaré que ce nouvel investissement lui permettrait de se développer à l’échelle mondiale. « Alors que la complexité du paysage de la cybersécurité devient de plus en plus prononcée – avec des menaces en constante évolution, des milliers de produits et des défis constants en matière de ressources – la demande pour nos services et solutions n’a jamais été aussi élevée », a déclaré Michael Volk, Président-directeur général de GuidePoint Security. Yahoo Finance repris La version.

À propos du comté de Fairfax

Autorité de développement économique

La Fairfax County Economic Development Authority (FCEDA) fait la promotion du comté de Fairfax, en Virginie, en tant que centre commercial et technologique. La FCEDA propose une aide à l’emplacement du site et au développement commercial, ainsi que des relations avec les agences gouvernementales du comté et de l’État, pour aider les entreprises à s’implanter et à se développer dans le comté de Fairfax.

Vous voulez en savoir plus sur les services de la FCEDA ou sur la manière dont le développement économique aide le comté de Fairfax ? Visiter le Site Internet de la FCEDA ou email [email protected].

Comté de Fairfax : « L’une des grandes réussites économiques de notre époque » — TEMPS

En rapport