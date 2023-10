Actualités économiques : 6 octobre | Nvquotidien

Vignoble de montagne du NordNorth Mountain Vineyard and Winery tiendra son Oktober Wein Fest annuel de 11 h à 17 h samedi au 4374 Swartz Road, Maurertown.

Bill Foster, musicien local et balladier de la guerre civile, se produira tout l’après-midi. Il y aura même un concours du meilleur costume traditionnel. La brasserie Box Office sera sur place et servira la bière traditionnelle allemande Marzen. Swover Creek Farms and Brewery vendra des bratwurst grillées artisanales et Ree’s Treats servira des chocolats infusés au North Mountain Chambourcin, ainsi que des gâteaux au fromage et d’autres desserts raffinés.

Le point culminant de la journée sera la rencontre avec l’attelage équestre bavarois Haflinger. Les promenades en chariot coûtent 25 $ par adulte et 20 $ par enfant de plus de 5 ans, ce qui comprend un verre de vin pour les adultes ou un soda/eau pour les mineurs. Les réservations pour les promenades en chariot sont demandées en appelant le 540-436-9463. Information: www.northmountainvineyard.com.

Colloque sur le leadership des femmesLe troisième symposium annuel sur le leadership des femmes aura lieu à partir de 9 heures le 17 novembre au Centre Shenandoah du Bryce Resort à Basye.

Parmi les intervenants figurent Patty Fadeley, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce du comté de Shenandoah ; Cindy Hunter, vice-présidente des ressources humaines Shenandoah Valley Westminster Canterbury ; le maire de Strasbourg, Brandy Boies, Elizabeth Cottrell, auteure et conférencière primée ; Amanda Behan, chef de la police de Winchester ; Becky Stickley, propriétaire de Becky Stickley Coaching ; Diriger une table ronde sur la prise de décision avec Cristi Coryell, propriétaire de The ButterCup ; Jennifer Luvass, propriétaire de Wetlands Trading ; Abby Walters, propriétaire de Preslee Real Estate ; et l’animatrice Ann Davison, propriétaire de Latitude 38 Executive Coaching.

L’inscription coûte 40 $, qui comprend un petit-déjeuner continental et un déjeuner avec traiteur. Inscription: https://tinyurl.com/bdfcekyv.

Jalon de la chirurgie robotiqueValley Health a récemment annoncé avoir réalisé sa 5 000e intervention chirurgicale assistée par robot à l’aide du robot da Vinci Xi.

Le da Vinci Xi est un système chirurgical qui étend les capacités des yeux et des mains d’un chirurgien et permet une opération plus fluide et moins invasive. Pendant une procédure, un chirurgien est assis devant la console du système da Vinci. Le chirurgien utilise les instruments du robot, qui bougent comme une main humaine mais avec une amplitude de mouvement bien plus grande. Le da Vinci offre des vues 3D haute définition qui agrandissent la zone chirurgicale 10 fois plus que ce que voit l’œil humain.

Les avantages de la chirurgie robotique comprennent des incisions plus petites, un temps de récupération plus court, une diminution de la douleur, un risque réduit d’infection, moins de complications, moins de lésions tissulaires et de cicatrices et de meilleurs résultats. Les chirurgiens peuvent également accéder à des zones plus difficiles d’accès avec des mouvements plus précis. Le robot permet aux médecins d’effectuer des procédures plus complexes, telles que des chirurgies du côlon et des hernies, qui auraient été des procédures ouvertes il y a des années.

Entrepôt venduEquus Capital Partners, Ltd. a récemment annoncé qu’une société affiliée avait finalisé le développement et la vente du Virginia Inland Port Logistics Center, un entrepôt/installation de distribution de classe A de 339 450 pieds carrés le long de l’US 522 à Front Royal, à SL Industrial Partners, une filiale de Silverman. Groupe, pour 38,2 millions de dollars. La propriété était louée à 100 % au moment de la vente à une filiale d’Iron Mountain Inc., un leader du secteur des services de stockage de données et de gestion de l’information, qui, en mai 2022, a signé un bail de 10 ans pour l’installation construite de manière spéculative.

