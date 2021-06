Actualités du vaccin Covid – 8/10 adultes britanniques ont maintenant des anticorps covid mais les cas de coronavirus variant indien continuent de monter en flèche

RÉPONSE « INADÉQUATE » À LA PANDÉMIE A CAUSÉ DES Dizaines de milliers de décès – Expert

Le Royaume-Uni a souffert de « retards insuffisants » dans les réponses du gouvernement à la pandémie de coronavirus, a déclaré un expert.

Alison Rodger, professeur de maladies infectieuses à l’Institut UCL pour la santé mondiale, a déclaré que les retards avaient causé des dizaines de milliers de décès inutiles, en particulier chez les personnes âgées dans les maisons de soins.

S’exprimant lors de la conférence UCL-Lancet sur les leçons de la pandémie pour la science et la santé publique, elle a également déclaré que le fait que le Royaume-Uni avait un taux de mortalité plus élevé que certains pays européens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande était « une cause de honte nationale ».

Le professeur Rodger a déclaré: « La pandémie de Covid-19, je pense, a mis à nu des différences claires dans l’efficacité des différentes réponses gouvernementales, même face à l’accumulation de preuves scientifiques et de conseils sur des stratégies efficaces pour contrôler le virus.

« Je pense que le Royaume-Uni a souffert d’un retard inadéquat dans les réponses et les politiques du gouvernement, qui a causé des dizaines de milliers de décès inutiles, en particulier chez les personnes âgées dans les établissements de soins sociaux, et a directement mis en danger la vie du personnel de santé et des services sociaux de première ligne – le personnel des groupes ethniques minoritaires supportant une charge disproportionnée.