Actualités du système de santé Améliorer la qualité de vie et la capacité du système pour une population croissante

Dans l’ensemble, la population de l’Ontario devrait augmenter de 36 % au cours des 20 prochaines années, avec de fortes augmentations dans les groupes d’âge de 65 ans et plus et de 85 ans et plus. De plus, le nombre d’Ontariens atteints de maladies graves dans tous les groupes d’âge devrait passer de 1,8 million en 2020 à 3,1 millions d’ici 2040, y compris les cohortes plus jeunes. Ces changements démographiques mettront les systèmes de santé à l’épreuve comme jamais auparavant. Pour répondre efficacement aux besoins des Ontariens, il faudra un engagement ferme à adopter le changement du système et l’innovation en matière de soins de santé. L’optimisation des services de réadaptation et de soins continus complexes (réadaptation-SCC) est un élément important de la solution. Les services de réadaptation-SCC offrent des soins hautement spécialisés aux personnes de tous âges qui ont besoin de soutien en raison d’une maladie, d’une blessure, d’un handicap ou du vieillissement.

Ce numéro de Actualités du système de santé met en lumière les initiatives réussies qui tirent parti de ces services essentiels de réadaptation et de soins continus complexes pour améliorer la qualité de vie des patients et renforcer la capacité du système à répondre aux besoins croissants des Ontariens en matière de soins de santé, qui deviennent de plus en plus complexes.

Offrir des soins pour améliorer les résultats des patients

Le rôle unique des services de réadaptation-CCC dans le soutien de la qualité de vie des patients n’est pas toujours clairement compris.

Les hôpitaux de réadaptation-CCC de la province jouent un rôle important dans la prestation de soins de réadaptation, en offrant une gamme de services et de programmes spécialisés pour les patients hospitalisés et ambulatoires.[i] Les équipes de réadaptation collaborent avec les patients et les familles pour élaborer des plans axés sur des objectifs qui évaluent et répondent aux besoins physiques, cognitifs et psychosociaux des individus. iv Fondamentalement, la réadaptation améliore le niveau de fonctionnement d’une personne afin qu’elle puisse être plus indépendante et moins dépendre des soignants et des aides à domicile. Cela est particulièrement important chez les enfants, où des soins efficaces peuvent avoir des effets positifs en cascade à l’âge adulte.

Les services spécialisés de soins intensifs communautaires (SIC) sont fournis sur une période prolongée aux personnes atteintes de maladies chroniques ou de longue durée ou de handicaps. Les soins sont axés sur l’optimisation de la qualité de vie. Ces patients sont médicalement stables et n’ont plus besoin de soins intensifs, mais ont toujours besoin d’une évaluation médicale continue, de thérapies, de soins infirmiers, de services sociaux et de santé mentale qui ne peuvent être pris en charge ailleurs.

Comme mentionné précédemment, la demande de soins de réadaptation et de soins intensifs de réadaptation (SIC) augmente et il est urgent de trouver des parcours de soins de réadaptation efficaces et durables pour les adultes et les enfants. Les services de soins de réadaptation pour patients hospitalisés admettent des patients ayant des niveaux fonctionnels inférieurs et une acuité médicale plus élevée et une plus grande complexité.[ii]

Les bons soins au bon endroit

Cette situation est aggravée par les difficultés accrues d’accès aux soins. Au 1er août 2024, plus de 4 300 patients occupant des lits d’hôpitaux de soins actifs étaient considérés comme des patients de niveau de soins alternatif (NSA), ce qui signifie qu’ils n’ont plus besoin de l’intensité des services fournis dans ce contexte de soins.

Les séjours hospitaliers prolongés ont été associés à des taux accrus d’événements indésirables, notamment d’infections, et déclenchent un effet d’entraînement dans le système de santé, mettant à rude épreuve la capacité des services d’urgence et créant des retards chirurgicaux.[iii],[iv] Environ 20 % des patients en soins intensifs en attente d’un lit dans un programme de réadaptation ou de soins continus en milieu hospitalier attendent un lit. Il est urgent d’améliorer l’accès aux services de réadaptation et de soins continus en milieu hospitalier pour répondre à la demande croissante, en particulier pour les patients qui attendent pendant de longues périodes dans un environnement de soins inapproprié.

Il est clair que de plus en plus de personnes ont besoin ou auront besoin de services de réadaptation et de soins intensifs pour améliorer leur qualité de vie et les aider à vivre de manière plus autonome. Le secteur de la réadaptation et des soins intensifs offre un potentiel remarquable pour faciliter, de manière très rentable, le rétablissement de nombreux patients très malades et présentant des problèmes médicaux complexes qui finissent par rentrer chez eux ou dans la communauté. [iv] Il a également été démontré que les soins de réadaptation réduisent les réadmissions à l’hôpital chez les personnes âgées qui ont subi une blessure, un accident vasculaire cérébral ou un événement cardiaque et préviennent les visites aux urgences chez les patients qui ont été libérés au cours des 30 derniers jours.[v], [vi], [vii]

Aider à renforcer les capacités du système

Ce qui profite aux patients profite également à l’ensemble du système de santé. Plusieurs hôpitaux de réadaptation et de soins continus complexes de l’Ontario servent de centres centraux pour les soins spécialisés et offrent un soutien à d’autres hôpitaux et fournisseurs, contribuant ainsi à renforcer les capacités du système. Ils fournissent également des soins dans la communauté et virtuellement, contribuant ainsi à élargir l’accès à ces services essentiels pour ceux qui en ont besoin, peu importe où ils vivent.

Pendant la pandémie, les hôpitaux de réadaptation et de soins intensifs ont apporté un soutien essentiel au système. Par exemple, au plus fort de la pandémie, un hôpital de réadaptation pour enfants a commencé à admettre des adultes pour alléger la pression sur le système. En élargissant les critères d’admission et en mettant en œuvre des stratégies proactives, ils ont permis une identification et un transfert plus rapides et plus précoces des patients, optimisé les résultats fonctionnels et la qualité de vie des patients et créé une capacité de soins intensifs indispensable.

Les hôpitaux de réadaptation ont également contribué à détourner les patients des soins de longue durée (SLD), ce qui a profité au système pendant cette crise sans précédent. Un exemple tiré d’une communauté locale est le détournement d’environ 36 % des patients en SLD qui ont été admis dans un hôpital de réadaptation et ont finalement été renvoyés chez eux. Ce résultat a permis à l’hôpital de soins actifs voisin de créer une capacité de soins actifs indispensable lorsqu’elle était requise de toute urgence, et démontre également un retour sur investissement significatif en allégeant la pression sur les ressources des SLD.

De plus, les hôpitaux de réadaptation et de soins intensifs sont des innovateurs. Ils développent de nombreux programmes et services nouveaux pour améliorer la prestation des soins et combler les lacunes identifiées dans les soins à travers le système. Ils sont engagés dans des recherches révolutionnaires qui exploitent de nouvelles approches de traitement et des technologies de pointe pour soutenir la qualité de vie, le traitement et le rétablissement des patients tout au long de la vie dans des domaines tels que la santé cérébrale et la prévention de la démence, les accidents vasculaires cérébraux, les brûlures et la réadaptation musculosquelettique. Bon nombre de ces études s’appuient sur l’infrastructure et l’équipement disponibles uniquement dans ces hôpitaux spécialisés.

Investir dans ces services essentiels contribuera à répondre aux besoins actuels et prévus en matière de soins de santé des Ontariens et à garantir que les patients disposent des ressources nécessaires pour vivre la meilleure qualité de vie possible.

