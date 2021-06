Actualités du sommet du G7 – en direct: Attenborough émet un avertissement climatique alors que Biden exhorte à une position plus ferme sur la Chine

Traiter le changement climatique comme une « menace pour la sécurité mondiale », exhorte David Attenborough

David Attenborough dira aujourd’hui aux dirigeants du G7 qu’ils sont confrontés à certaines des décisions les plus importantes de l’histoire de l’humanité alors qu’il appelle à une action plus forte contre la crise climatique.

Le radiodiffuseur et environnementaliste s’exprimera lors d’une session sur le climat le dernier jour de l’été à Cornwall, délivrant un message aux dirigeants et invités du G7 en Australie, en Inde, en Corée du Sud et en Afrique du Sud, lors d’une session sur le climat et la nature.

Avant la réunion, il a déclaré : « Le monde naturel d’aujourd’hui est considérablement diminué. C’est indéniable.

« Les décisions que nous prenons cette décennie – en particulier les décisions prises par les pays les plus avancés économiquement – sont les plus importantes de l’histoire de l’humanité. »

Pendant ce temps, Joe Biden exhorte les dirigeants du G7 à adopter une ligne plus dure face aux violations des droits humains en Chine. Le président américain veut un communiqué condamnant le travail forcé au Xinjiang – mais d’autres nations seraient hésitantes.

