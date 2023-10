Actualités du secteur de l’alimentation et des boissons pour septembre 2023

Le mois dernier a été marqué par des fermetures, des expansions et d’autres développements notables parmi les grands acteurs de la fabrication d’aliments et de boissons, notamment JM Smucker, Campbell Soup Co., Nestlé et TreeHouse Foods.

Cette compilation d’actualités de l’industrie sur les marchés de l’alimentation et des boissons pour septembre 2023 est tirée des pages de Résumé de l’emballage publication sœur Poudres et solides en vrac. Cliquez sur les titres liés pour en savoir plus sur l’histoire.

JM Smucker va acheter des marques d’hôtesses pour 5,6 milliards de dollars

JM Smucker prévoit de se concentrer davantage sur les occasions pratiques pour les consommateurs en s’engageant à racheter Hostess Brands, fabricant de Twinkies, pour 5,6 milliards de dollars, dette comprise. L’accord valait environ 4,6 milliards de dollars hors dette, Smucker versant aux actionnaires de Hostess 34,25 dollars par action.

La transaction comprend les marques de pâtisseries sucrées Hostess Brands Hostess Donettes, Twinkies, CupCakes, DingDongs, Zingers, CoffeeCakes, HoHos, Mini Muffins et Fruit Pies et la marque de biscuits Voortman, ainsi que des installations de fabrication à Emporia, KS ; Burlington, Ont., CAN; Chicago, Illinois ; Columbus, Géorgie ; Indianapolis, IN et Arkadelphia, AR (qui est actuellement en construction), ainsi qu’une installation de distribution à Edgerton, KS.

Environ 3 000 employés rejoindront l’entreprise dans le cadre de la transaction.

SK Food Group inaugure la construction d’une nouvelle usine de 205 millions de dollars

Le fabricant de produits alimentaires sur mesure construira une nouvelle installation de production de 525 000 pieds carrés à Cleveland, dans le Tennessee.

Les projets d’installations de restauration et de boissons pour août restent stables à partir de juillet

Il y a eu 77 nouveaux projets en août, contre 78 en juillet. Parmi ceux-ci, Campbell Soup Co. prévoit d’investir 160 millions de dollars pour l’agrandissement et la mise à niveau des équipements de ses installations de transformation et d’entrepôt à Richmond, UT. L’achèvement est prévu pour fin 2024.

Image gracieuseté de Upside Foods La nouvelle usine « Rubicon » pour la production/transformation de viande cultivée s’établira à Glenview, dans l’Illinois.

Upside Foods choisit l’emplacement de la première usine de viande cultivée commercialement

Upside Foods, une entreprise de viande, de volaille et de fruits de mer cultivés, construit sa première usine de production de viande cultivée à grande échelle. L’usine de 187 000 pieds carrés, basée à Glenview, dans l’Illinois, produira des produits de poulet cultivé haché, et prévoit de s’étendre à d’autres espèces et formats à texture entière à l’avenir.

CJ Foodville investira 47 millions de dollars dans une nouvelle usine de transformation des aliments

CJ Foodville Corp., une filiale de CJ Group, investira plus de 47 millions de dollars dans une nouvelle usine de boulangerie et de transformation alimentaire à Gainesville, en Géorgie, créant ainsi environ 285 emplois.

Nestlé va acquérir une participation majeure dans une entreprise brésilienne de chocolat

Nestlé va acquérir une participation majoritaire dans Grupo CRM, une entreprise de chocolat haut de gamme au Brésil. L’acquisition élargira et renforcera encore la présence de Nestlé dans le secteur de la confiserie dans le pays.

Grupo CRM exploite un modèle de vente directe au consommateur, avec plus de 1 000 boutiques de chocolat sous les marques Kopenhagen et Brasil Cacau et dispose d’une présence en ligne croissante.

Installation de vente de TreeHouse Foods, entreprise de snack-bars

TreeHouse Foods Inc. a conclu un accord définitif pour vendre son usine de fabrication et ses activités de barres-collations de Lakeville, dans le Minnesota, à John B. Sanfilippo & Son Inc. pour environ 63 millions de dollars en espèces.

Dacon achève une installation de 88 acres

L’annonce d’une nouvelle installation dans le Massachusetts pour 88 acres multiplie par six la production pour répondre à la demande des consommateurs nationaux pour leurs collations à faible teneur en allergènes.

Hillenbrand finalise l’acquisition de l’activité Schenck Process Food et Performance Materials

Hillenbrand Inc. a finalisé l’acquisition de l’activité Schenck Process Food and Performance Materials (FPM), auprès de Schenck Process Group, une société de portefeuille de Blackstone, pour une valeur d’entreprise d’environ 730 millions de dollars.

« La finalisation de l’acquisition de FPM renforce encore notre position de leader sur les marchés finaux attrayants et en croissance de l’alimentation, des plastiques durables et des produits chimiques », a déclaré Kim Ryan, président-directeur général de Hillenbrand.