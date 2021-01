Rapper Snoop Dogg ferait pression pour obtenir une grâce pour le co-fondateur de Death Row Records Michael ‘Harry-O’ Harris, alors que l’Amérique se prépare à découvrir qui figure sur la liste finale des pardons de Donald Trump.

M. Harris, 58 ans, a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d’enlèvement en 1988 et condamné à 40 ans de prison. Au cours de son incarcération, il aurait réformé son personnage et est devenu un ardent défenseur de la réforme des prisons.

Snoop Dogg travaille avec deux lobbyistes, dont Alice Johnson, une femme qui est devenue militante pour la réforme de la justice pénale il y a deux ans et demi après que sa condamnation à perpétuité ait été commuée par le président Trump à la suite d’un vaste lobbying de Kim Kardashian West.

«Le président le sait. J’ai parlé avec Ivanka [Trump] et j’ai parlé avec Jared [Kushner], et on m’a dit que le président Trump était au courant de l’affaire et l’avait examiné », a déclaré Mme Johnson. «En examinant le cas de Michael Harris, son histoire et ce qu’il a vécu, c’est une affaire tellement injuste.»

M. Harris a tenté d’obtenir une libération anticipée plus tôt cette année pour des raisons humanitaires, citant la pandémie de coronavirus. Sa demande a été rejetée.

M. Harris a été l’un des fondateurs et des premiers financiers de Death Row Records, un label de rap qui, dans les années 1990, comptait les artistes Dr Dre, Snoop Dogg et Tupac sur sa liste.

Les tentatives de Snoop pour obtenir la libération de M. Harris font face à un problème potentiel. Il y a deux ans, Snoop s’est affronté avec Trump après avoir publié un clip vidéo le montrant en train de tirer avec une fausse arme sur un clown qui ressemblait au 45e président.

«Pouvez-vous imaginer quel serait le tollé si @SnoopDogg, échec de carrière et tout, avait visé et tiré le pistolet sur le président Obama? De la prison! Trump a tweeté à l’époque.