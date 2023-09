Actualités du football européen : nouveau look de Man City ; Bellingham le héros

Le football interclubs européen est de retour, offrant un nouveau week-end de vainqueurs de dernière minute, de surprises et de nombreux buts. La Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Serie A ont toutes eu des affrontements qui valent la peine d’être explorés.

Nous commençons par vendredi, lorsque le Borussia Dortmund a perdu une avance de 2-0, tandis que les débuts de Romelu Lukaku à Rome ont été gâchés par une défaite 2-1 contre l’AC Milan. Samedi, Jude Bellingham a encore une fois volé la vedette au Real Madrid et en Angleterre, un Manchester City au nouveau look a dépassé Fulham.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Alors allons-y. Avec un menu de matchs bien rempli, voici vos points de discussion, vos beaux buts et toute l’actualité d’un merveilleux week-end dans les grands championnats européens.

REVUE DU SAMEDI

L’avance de samedi : le nouveau look de Man City, mêmes résultats

Avec quatre recrues estivales dans l’équipe – Mateo Kovacic et Jérémy Doku comme titulaires et Josko Gvardiol et Matheus Nunes sur le banc – c’est un nouveau look pour Manchester City mais certaines choses restent les mêmes. Pour la 15e fois consécutive, City a battu Fulham et a ainsi remporté un record du club, une 18e victoire consécutive au stade Etihad. Pour continuer sur le thème de l’inévitabilité, Erling Haaland a marqué un autre triplé à l’Etihad lors d’une confortable victoire 5-1 pour atteindre six buts pour la saison.

Manchester City a poursuivi son début de victoire pour la saison 2023-24 de Premier League après avoir battu Fulham. (Photo de Matt McNulty/Getty Images)

Cela représente désormais quatre victoires sur quatre pour City en Premier League, son meilleur départ depuis la première saison de Pep Guardiola à la tête en 2016-17. Ils n’avaient même pas besoin de Guardiola pour celui-ci, le joueur de 52 ans se remettant encore d’une opération au dos chez lui à Barcelone. Il sera de retour après la trêve internationale.

Le reste de la ligue devrait s’inquiéter du fait que City soit privé de Kevin De Bruyne et de Jack Grealish contre Fulham, mais qu’il ait quand même réussi à vaincre l’équipe de Marco Silva. Fulham a obtenu un match nul honorable à Arsenal la semaine dernière, mais même lorsqu’ils ont égalisé ici pour porter le score à 1-1, vous avez toujours pensé que City allait passer à la vitesse supérieure. Et ils l’ont fait.

Le toucher et le mouvement de Phil Foden étaient trop bons tandis que Julián Álvarez a contribué un but et une passe décisive avant de remporter le penalty sur lequel Haaland a marqué son deuxième. La question avant la nouvelle saison était de savoir si quelqu’un était capable d’arrêter City et on n’y a toujours pas répondu. Haaland continue de marquer et la machine à gagner continue. — Rob Dawson

Points de discussion du samedi autour des ligues

Dortmund fait encore exploser

C’est difficile d’être fan de Dortmund de nos jours. Après avoir battu le Bayern Munich pour le titre en Bundesliga la saison dernière à moins de 90 minutes, ils semblent déjà à environ 90 millions de kilomètres de retard sur le rythme du trophée cette saison, et nous ne sommes pas encore entrés dans notre première trêve internationale de 2023-24.

Après avoir pris une avance de 2-0 en 15 minutes contre le modeste Heidenheim — Emre Can a donné le coup d’envoi à Julian Brandt pour le premier match avant de convertir un penalty — Dortmund s’est créé une série d’occasions mais a concédé un but brillant à une demi-heure de la fin, provoquant un Crise existentielle. Leur jeu effervescent a cédé la place à la panique et à la peur de perdre des points ; au lieu de jouer sur le pied avant, ils se sont assis profondément et ont essayé de protéger ce qu’ils avaient. Et, bien sûr, une défense fragile et maladroite a conduit à la disparition de Dortmund puisqu’un penalty à la 82e minute a permis à Heidenheim d’arracher un match nul 2-2.

jouer 1:29 Heidenheim revient à égalité avec Dortmund grâce à un penalty controversé Heidenheim revient à égalité à 2-2 avec Dortmund sur penalty après une série de décisions arbitrales du VAR.

C’est un problème majeur; nous savions qu’ils auraient du mal une fois Bellingham parti, mais c’était aussi un secret de polichinelle. Bien qu’ils aient eu suffisamment de temps pour planifier, ils ont inauguré le strict minimum de renforts et jouent un style similaire. On a également le sentiment que l’effondrement dramatique de la saison dernière persiste encore dans l’esprit des Noirs et des Jaunes ; J’espère que le manager Edin Terzic pourra profiter de la pause pour arranger les choses à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. – James Tyler

Bellingham marque, mais Kroos change la donne pour Madrid

La victoire 2-1 du Real Madrid contre Getafe était le premier match joué sous le nouveau toit du Santiago Bernabeu. La structure a subi un test de résistance utile lorsqu’elle a été secouée par la réaction extatique suite au but vainqueur de Jude Bellingham à la 95e minute. Bellingham a volé la vedette pour la quatrième journée consécutive. Cela fait maintenant cinq buts en quatre matchs, aidant Madrid à prendre le maximum de points en Liga. La reconstruction du Bernabeu a pris quatre ans et 900 millions d’euros – elle devrait être terminée en décembre – et d’après les preuves jusqu’à présent, Bellingham sera la principale attraction du stade.

Madrid a creusé profondément après que Borja Mayoral ait donné l’avantage à Getafe à la 11e minute. Ils se sont heurtés à un David Soria inspiré – le gardien de Getafe a réalisé dix arrêts, face à 26 tirs madrilènes, dont 12 cadrés – et ont amélioré leur jeu après 45 minutes d’ouverture sans intérêt. La seconde mi-temps les a vu marquer tôt grâce à Joselu et toucher les bois à trois reprises. Le but de Bellingham, une finition facile après que Soria ait renversé le tir de Lucas Vázquez, a assuré la victoire.

Cela rappelle que si le milieu de terrain madrilène évolue autour de Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, il y a encore de la place pour la vieille garde. Toni Kroos et Luka Modric ont dû se montrer patients cette saison, titrant chacun un match. Kroos est entré en jeu à la mi-temps et a changé la donne en apportant de la qualité, animé par le désir de montrer à l’entraîneur Carlo Ancelotti qu’il a encore un rôle à jouer. Bellingham était le vainqueur du match ; mais Kroos a construit la plate-forme pour ce drame à temps supplémentaire. -Alex Kirkland

jouer 1:08 Bellingham marque le but vainqueur du Real Madrid Le but vainqueur de Jude Bellingham à la 95e minute maintient le Real Madrid parfait jusqu’à présent cette saison en Liga.

Naples, champion en titre, a déjà perdu un point

La Lazio commence à être un peu une équipe épouvantail pour Naples ! Pour la première fois depuis 1937, les Romains remportent deux victoires consécutives en championnat à Naples. Après le but de Matías Vecino en mars dernier pour une célèbre victoire 1-0 au stade Diego Armando Maradona, ils ont récidivé samedi et les héros cette fois sont Luis Alberto et Daichi Kamada pour une victoire 2-1 à l’extérieur. Sous la direction de Maurizio Sarri, tout a très bien fonctionné : son 4-5-1 compact sans possession a causé beaucoup de problèmes à Naples et avec le ballon, les contre-attaques du Laziale où mortel et a apporté les deux buts.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Ce fut une performance décevante de la part des Napolitains de Rudi Garcia, qui ont mis du temps à faire appel à Giovanni Simeone en soutien à Victor Osimhen. Juan Jesus a été médiocre en défense, tandis que les stars de la campagne victorieuse de la saison dernière, Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, n’ont pas pu sauver leur équipe. Inévitablement, des comparaisons seront faites avec la saison dernière, lorsque les champions italiens étaient invaincus jusqu’au début janvier sous la direction de l’ancien entraîneur Luciano Spalletti. Pendant ce temps, l’invincibilité de Garcia n’a duré que deux matches (contre Frosinone et Sassuolo) et dès que le niveau de l’opposition s’est amélioré, il n’a pas eu de réponses. –Julien Laurens

Nouvelles du jour

Avant le match MLS de l’Inter Miami contre le LAFC, Lionel Messi et Cie ont dû changer d’hôtel où les travailleurs se sont récemment mis en grève. Miami devait s’enregistrer au Fairmont Miramar Hotel & Bungalows vendredi, mais après que le syndicat Unite Here Local 11 leur a demandé de rester à l’écart, l’équipe a répondu à leur appel. Les employés de l’établissement ont récemment rejoint des milliers de travailleurs d’hôtels à travers la région pour se mettre en grève et exiger des salaires plus élevés et faire face à la hausse des coûts du logement. « Merci au grand Lionel Messi et à ses coéquipiers d’avoir accepté de quitter l’hôtel et d’être solidaires avec les grévistes ! » » a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Après une fenêtre de transfert chargée, les clubs de Premier League ont dépensé un montant record de 2,36 milliards de livres sterling (2,97 milliards de dollars) en nouveaux joueurs, selon une analyse de Deloitte. Comparez cela à l’année dernière, lorsque les équipes anglaises de haut niveau ont dépensé 1,92 milliard de livres sterling (un record à l’époque). « Un deuxième été consécutif de dépenses record des clubs de Premier League suggère que la croissance des revenus d’une année sur l’autre pourrait revenir après la pandémie », a déclaré Tim Bridge, associé principal du Sports Business Group de Deloitte, dans un communiqué. Sur toutes les dépenses des cinq plus grands championnats européens, la Premier League était responsable de 48 % de ces dépenses.

Un juge américain a annulé les condamnations d’un ancien cadre de Fox et d’une société argentine de marketing sportif pour avoir tenté de soudoyer des responsables du football en échange de contrats de diffusion. Les condamnations d’Hernan Lopez et de Full Play Group ont été abandonnées parce que la loi fédérale régissant la fraude électronique dans les services honnêtes ne couvrait pas la corruption commerciale transnationale. Les procureurs ont déclaré que Lopez, l’ancien directeur général de Fox International Channels, avait comploté pour soudoyer les responsables de la fédération sud-américaine de football CONMEBOL afin d’obtenir les droits du tournoi de clubs le plus populaire de ce continent, la Copa Libertadores. Pendant ce temps, Full Play a été accusé d’avoir tenté de soudoyer des responsables de la CONMEBOL et de la fédération nord-américaine, la Concacaf, pour obtenir les droits médiatiques et marketing de la Copa Libertadores et des matches de qualification pour la Coupe du monde.

Et enfin …

La dernière fois que trois triplés ont été marqués le même jour en Premier League, c’était le 23 septembre 1995, lorsque Robbie Fowler (Liverpool), Alan Shearer (Blackburn) et Anthony Yeboah (Leeds United) en ont tous réussi un. Les téléspectateurs ont eu droit à trois triplés lors de l’action de samedi.

Son, Haaland et Ferguson ont tous réussi des tours du chapeau aujourd’hui 🎩 Quelle journée de football de Premier League ! pic.twitter.com/1TpzjAjjDq –ESPN FC (@ESPNFC) 2 septembre 2023

Son Heung-Min, le nouveau capitaine de Tottenham Hotspur, a inscrit ses trois buts (et son 4e triplé en carrière en Premier League) contre Burnley lors de leur victoire 5-2, donnant aux fans plus de raisons d’être enthousiasmés sous la direction du nouveau manager Ange Postecoglou.

Pendant ce temps, Haaland, sans surprise, a marqué son 5e triplé de haut niveau contre Fulham, devenant ainsi le joueur le plus rapide (39 apparitions) à atteindre 50 buts en Premier League.

Et enfin, à 18 ans et 318 jours, Evan Ferguson de Brighton est devenu le 4e plus jeune joueur à réussir un triplé en championnat.