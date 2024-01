Actualités du football européen : la magie de la FA Cup de Maidstone, Xavi quittera Barcelone, plus

Maidstone United a obtenu le résultat de l’ensemble du tournoi, battant Ipswich Town dans un énorme résultat David contre Goliath au quatrième tour de la FA Cup. Stephen Pond/Getty Images

Ce fut une autre journée amusante dans le football européen, avec de nombreux sujets de discussion sur la FA Cup anglaise, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande, entre autres. Les faits saillants : Maidstone United a ignoré son statut de vairon pour choquer Ipswich Town 2-1 au quatrième tour de la FA Cup, Barcelone est revenu d’un score de 2-0 contre Villarreal pour perdre 5-3, et Harry Kane a marqué alors que le Bayern Munich tenait le coup. pour vaincre Augsbourg 3-2.

Ailleurs, le Real Madrid a continué son statut de roi du retour pour reprendre la première place de la Liga, Chelsea a battu Brighton en Super League féminine avec Lauren James marquant deux fois, et un envahisseur du terrain a arrêté le jeu en League One en Angleterre.

Voici ce que vous avez manqué lors d’un autre samedi en dents de scie dans le football européen.

REVUE DU SAMEDI

L’avantage : Maidstone, hors championnat, offre un peu de magie à la FA Cup

La FA Cup est la plus ancienne coupe nationale au monde et, malgré les efforts d’entités plus riches et plus fortes, elle a réussi à rester exaltante pour une raison d’une simplicité dévastatrice : n’importe qui peut affronter n’importe qui à n’importe quel tour. Pour les équipes de pub ou les équipes semi-professionnelles qui ont franchi plusieurs tours de qualification pour atteindre la partie commerciale de la compétition, il existe la possibilité d’accueillir un géant de la Premier League ou, mieux encore, d’avoir la chance de jouer à Anfield ou à Old Trafford.

C’est ainsi que cela s’est produit à Portman Road tôt samedi, lorsque Maidstone United, l’équipe hors championnat, l’équipe la moins bien classée de la compétition, exactement 98 places en dessous de ses adversaires, est arrivée pour affronter l’équipe de haut vol du championnat, Ipswich Town. le quatrième tour de la FA Cup… et les a battus 2-1.

Destination : Pays des rêves.

Ce n’était pas seulement un match passionnant de bout en bout qui a accéléré le pouls bien plus que Spurs-Man City et Chelsea-Aston Villa ne l’avaient fait vendredi non plus ; il contenait tous les éléments de l’intrigue d’un film hollywoodien dans lequel Elijah Wood ou Benedict Cumberbatch mènent un groupe hétéroclite à la victoire. Maidstone a réussi deux tirs pendant tout le match – contre 38 pour Ipswich – et a converti les deux en la manière calme et calme d’une équipe à plusieurs lieues au-dessus de celle où elle se trouve.

Après une première mi-temps largement consacrée à creuser profondément et à dégager un barrage d’action dans leur propre surface de réparation, une contre-attaque élégante et digne de la Premier League dans les dernières secondes de la première mi-temps leur a donné l’avantage. Un corner d’Ipswich a été intelligemment élaboré rapidement sur le flanc droit, où Liam Sole a eu la vision de jouer Lamar Reynolds au but. Avec juste le gardien à battre, il a gardé son sang-froid pour faire flotter le ballon au-dessus de sa tête et doucement dans le filet. 1-0 Maidstone.





L’ordre normal a été brièvement rétabli lorsque Jeremy Sarmiento a couru sur le ballon de Jack Taylor et a tiré au-delà de Lucas Covolan, mais il ne restait pas à égalité longtemps alors que Maidstone évoquait son coup final. À peine 10 minutes plus tard, un autre contre a pris Ipswich au dépourvu et Sam Corne a brillamment gardé son sang-froid pour terminer bas au premier poteau.





À partir de là, Ipswich a tout lancé sur ses visiteurs hors championnat – ai-je mentionné qu’ils avaient réussi 38 tirs contre 2 pour Maidstone ? – mais n’a pas réussi à trouver un moyen de s’en sortir, provoquant un délire à plein temps. George Elokobi (lui-même ancien joueur de Premier League) a été un plaisir sur la ligne de touche en tant qu’architecte du succès de Maidstone, qui les voit devenir la première équipe en dehors des cinq premières divisions d’Angleterre à atteindre le cinquième tour de la FA Cup depuis que les Blyth Spartans l’ont dirigé en 1978.

Malgré tout le cynisme rampant autour de la mentalité hypercapitaliste du jeu, les scènes de samedi à Portman Road ont été un rappel glorieux de la raison pour laquelle nous aimons tant ce jeu. – James Tyler

Points de discussion du samedi autour des ligues

La catastrophe de Barcelone s’aggrave alors que Xavi annonce son départ cet été

La misérable série de Barcelone s’est poursuivie alors qu’ils ont cédé une avance de 3-2, après avoir riposté eux-mêmes après deux buts de retard, pour s’incliner 5-3 à domicile contre Villarreal lors d’un match étonnant au stade olympique samedi soir. Après 90 minutes passionnantes, Alexander Sorloth et José Luis Morales ont marqué respectivement aux 99e et 102e minutes pour sceller les points de l’équipe visiteuse et laisser la défense du titre de leur hôte en lambeaux.

Ajoutant aux malheurs du club, Xavi a annoncé après le match qu’il ne continuerait pas à diriger Barcelone au-delà de cette saison.

Ce match remarquable résume de nombreux thèmes de la saison du Barça jusqu’à présent. Ils ont eu du mal à démarrer les matches et ici, ce n’était pas différent, menés 2-0 après des buts de Gerard Moreno et Ilias Akhomach, qui ont quitté le Barça pour Villarreal l’été dernier, de chaque côté de la mi-temps. Cependant, lorsqu’ils desserrent le frein à main, cette équipe du Barça peut toujours être amusante à regarder. La frappe nette d’Ilkay Gündogan les a ramenés dans le match et, alors que la foule sentait le retour, ils ont renversé la situation en seulement 11 minutes alors que Pedri et un but contre son camp d’Eric Bailly leur ont donné l’avantage.

Peut-être que leur erreur était revenue trop tôt, car Villarreal avait encore tout le temps de faire son propre retour. Goncalo Guedes a égalisé à la 84e minute pour organiser une finale passionnante de 20 – oui, 20 ! — minutes. Le Barça a vu un penalty accordé pour handball sur le terrain annulé après que le VAR a suggéré à l’arbitre de jeter un œil au moniteur, créant une image incroyable alors que Xavi hurlait avec colère “Honte” devant les caméras de télévision.

Et puis, le Barça a implosé. Quelques erreurs comiques en défense et individuelles – la véritable histoire de leur saison – ont permis à Sorloth de remporter le match à la neuvième minute du temps additionnel. Il était encore temps pour Morales d’en remporter un cinquième également et d’aggraver la misère du Barça dans son domicile temporaire à Montjuic pendant que le Camp Nou est en cours de réaménagement. Des sifflets ont suivi dans la foule alors que Villarreal, qui joue en jaune, quittait le terrain victorieux au son d’un curieux choix de chanson de l’AP : “Yellow” de Coldplay.

“Le Barça a un gros handicap dans le sens où il doit jouer ici et pas à domicile”, a déclaré Marcelino, l’entraîneur de Villarreal, après le match, mais cela n’excuse pas des statistiques inquiétantes.

Le Barça a encaissé 46 buts en 53 matchs (toutes compétitions confondues) la saison dernière, mais il a déjà encaissé ce montant en 32 matches lors de la campagne en cours. De plus, ils ont perdu quatre buts ou plus à trois reprises en janvier, une série qui les a vu quitter la Supercoupe d’Espagne et la Copa del Rey tout en perdant 10 points du leader du championnat, le Real Madrid. Il est difficile d’imaginer qu’ils seront assez bons pour sauver leur saison via la Ligue des Champions à ce stade, Naples les attendant en huitièmes de finale le mois prochain.

Quant à la défaite de Villarreal, c’est une défaite qui entre dans les livres d’histoire : samedi, c’était la première fois qu’ils encaissaient cinq buts à domicile en Liga depuis 1963, lorsqu’ils s’inclinaient 5-1 contre Madrid. – Sam Marsden

Le Bayern Munich subit son prochain revers sur blessure lors de sa victoire contre Augsbourg

L’équipe du Bayern Munich semble s’amenuiser chaque semaine, ce qui n’est pas idéal alors qu’ils tentent de rattraper le leader du championnat, le Bayer Leverkusen. Les 33 fois champions d’Allemagne ont dû digérer plusieurs mauvaises nouvelles avant leur week-end au FC Augsburg. Dayot Upamecano, Joshua Kimmich et Konrad Laimer ont tous subi des blessures qui les mettront à l’écart pendant un certain temps. Avec un noyau élimé, l’entraîneur Thomas Tuchel a été contraint de trouver quelques solutions créatives, notamment en utilisant le gaucher Raphaël Guerreiro comme arrière droit dans sa formation en 4-2-3-1.

Guerreiro n’avait jamais occupé ce poste depuis son arrivée en Allemagne en 2016, mais il a fait un travail louable dans un rôle inconnu alors que le Bayern s’est imposé 3-2. Combiné avec le match nul 0-0 de Leverkusen à domicile contre le Borussia Monchengladbach, le Bayern n’est plus qu’à deux points de la deuxième place.





Le milieu de terrain de 19 ans Aleksandar Pavlović a également fait un travail louable. Le jeune a marqué le but du feu vert après qu’un corner de Guerreiro n’ait pas été dégagé par Phillip Tietz d’Augsbourg. Le premier but de Pavlović aurait peut-être jeté les bases de la victoire du Bayern, mais toute joie a été immédiatement éclipsée par une nouvelle blessure lorsque Kingsley Coman s’est blessé au pied gauche avant le but. Tuchel a dû le retirer immédiatement, augmentant les inquiétudes quant au fait que son équipe ne soit pas assez profonde pour terminer la campagne 2023-24 de manière gagnante.

Tout au long du match, les intrépides hôtes (embourbés à la 13e place) ont tenté de rendre la vie du Bayern difficile avec une pression constante, mais au fil du temps, les champions en titre sont devenus de plus en plus confiants et ont utilisé leurs longues périodes de possession pour garder le contrôle du rythme et du territoire. Seules les dernières minutes des arrêts de jeu sont devenues quelque peu stressantes après que le skipper d’Augsbourg Ermedin Demirović ait été victime d’une faute de Thomas Müller à l’intérieur de la surface de réparation, ce qui a permis à Demirović de marquer sur place et de porter le score à 3-2.

Même si le Bayern a obtenu trois points, il pourrait rapidement se tourner vers les jours restants du marché des transferts de janvier : l’arrière droit Sacha Boey de Galatasaray devrait signer un contrat ce week-end, l’une des rares signatures potentielles pouvant suivre jusqu’à la fenêtre. se ferme. -Constantin Eckner

James frappe deux fois alors que Chelsea bat Brighton en WSL

S’étant fait un nom comme une sorte d’équipe épouvantail pour les Blues, Brighton a de nouveau fait une bonne performance en accueillant les champions de la WSL samedi soir, gardant les visiteurs à distance pendant la première mi-temps. Alors que les deux équipes étaient dans l’impasse 0-0 à la pause, l’attention s’est portée sur le banc de Chelsea, à savoir la joueuse qu’ils ont recrutée pour un montant record vendredi, Mayra Ramírez.

En fin de compte, c’était la patronne du XI Blues, Emma Hayes…