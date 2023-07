Actualités du football EN DIRECT: Rice et Timber auront des examens médicaux à Arsenal aujourd’hui, nouveau contrat avec Saliba, Manchester United fait pression pour Onana

Robin Koch a entamé l’exode attendu à Leeds après sa relégation de la Premier League en rejoignant l’Eintracht Francfort en prêt pour la campagne 2023/24.

Le défenseur allemand de 26 ans a passé trois saisons à Elland Road, faisant 77 apparitions.

Koch a déclaré sur Instagram: « Chers fans de LUFC, à ce stade, je repense à trois années merveilleuses et passionnantes à Leeds.

« Jouer pour Leeds United et devant des fans inoubliables, défendre ces couleurs, célébrer avec vous, même mener l’équipe sur le terrain en tant que capitaine, a été un honneur et un plaisir particuliers au cours des trois dernières saisons.

« Tous les moments que j’ai vécus avec vous et en particulier à Elland Road, grandes victoires et défaites amères, ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

« Ce sont des impressions et des sentiments qui ne peuvent pas être mis en mots et qui m’ont rendu très fier et heureux que mon parcours de footballeur professionnel m’ait conduit dans ce club. J’ai pris Leeds United dans mon cœur.

« J’ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens formidables ici jusqu’à présent, et mes plus grands remerciements vont à eux. À tous les responsables du club, tout le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers et, bien sûr, vous les supporters !

« Je souhaite au club, à la ville et à vous tous le meilleur et j’espère que vous vous souviendrez bien de moi. Je vais certainement le faire. Merci pour tout jusqu’à présent ! Bien à toi Robin.