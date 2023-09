Actualités du football EN DIRECT : attaque au couteau contre un fan de Newcastle à Milan, rumeurs de déroute de Man United, la Ligue des champions est de retour alors que Man City donne le coup d’envoi de la défense

Erik ten Hag a été applaudi par les joueurs de Manchester United après avoir fait un débriefing provocant dans les vestiaires, promettant de changer les choses après la défaite de samedi contre Brighton, selon talkSPORT.

Des sources de United ont démenti les rumeurs d’une dispute dans le vestiaire entre quatre stars seniors à la suite de la troisième défaite du club lors de ses cinq premiers matches de Premier League.

Il a été allégué que le capitaine Bruno Fernandes s’était heurté à Scott McTominay.

Après une première saison prometteuse sous Ten Hag, un certain nombre de problèmes hors du terrain à Old Trafford ont été aggravés par de mauvaises performances et résultats sur le terrain.

Déjà battus par Tottenham et Arsenal, la légère défaite 3-1 à domicile contre Brighton samedi signifie que les Red Devils ont perdu trois de leurs cinq premiers matches pour la première fois de l’ère de la Premier League.